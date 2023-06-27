Депутаты предложили разрешить подросткам работать на вредных производствах. Но только в двух случаях

Чиновники республики Татарстан предложили внести поправки статью 265 ТК. Если законопроект одобрят, подросткам от 16 до 18 лет разрешат трудиться на работах с вредными и опасными условиями труда.

В Госдуме предложили законопроект «О внесении изменения в статью 265 ТК РФ». Сейчас статья 265 ТК запрещает применение труда лиц до 18 лет на работах с вредными и/или опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию.

Если законопроект от авторов из Татарстана примут, то принимать подростков с 16 до 18 лет на работу с вредными и опасными условиями можно будет в двух случаях:

если с ними заключили трудовой договор для прохождения производственной практики;

если заключили договор для постоянного трудоустройства после получения среднего профессионального образования в организацию, где они проходили производственную практику.