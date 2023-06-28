Новость из Соцфонда. Размер пособий по уходу за ребенком в 2024 году увеличат до 49 тыс. рублей

Соцфонд анонсировал повышение размера пособия по уходу за ребенком на 49%. С 2024 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих мамы составит 49 тыс. рублей.

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих матерей увеличат в следующем году на 49%, он составит 49 тыс. рублей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Он объяснил, что после объединения ПФР и ФСС граждане страхуются с учетом порогового взноса, который был раньше в Пенсионном фонде, что влечет увеличение максимального размера всех пособий по временной нетрудоспособности. Так, в следующем году пособие по уходу за ребенком в следующем году вырастет на 49%, передает РИА «Новости».

В 2024 году размер пособий по уходу за ребенком поднимется с нынешних 33 тыс. рублей до 49 тыс. А уже в 2025 году размер пособия достигнет 66 тыс. рублей.

Чирков также напомнил о том, что пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тысяч рублей будет выплачиваться матерям и при выходе на работу с частичной занятостью.