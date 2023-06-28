Новость из Соцфонда. Размер пособий по уходу за ребенком в 2024 году увеличат до 49 тыс. рублей

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих матерей увеличат в следующем году на 49%, он составит 49 тыс. рублей, сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.
Он объяснил, что после объединения ПФР и ФСС граждане страхуются с учетом порогового взноса, который был раньше в Пенсионном фонде, что влечет увеличение максимального размера всех пособий по временной нетрудоспособности. Так, в следующем году пособие по уходу за ребенком в следующем году вырастет на 49%, передает РИА «Новости».
В 2024 году размер пособий по уходу за ребенком поднимется с нынешних 33 тыс. рублей до 49 тыс. А уже в 2025 году размер пособия достигнет 66 тыс. рублей.
Чирков также напомнил о том, что пособие по уходу за ребенком-инвалидом в размере 10 тысяч рублей будет выплачиваться матерям и при выходе на работу с частичной занятостью.
Как думаете, этого будет хватать на малыша?
Комментарии1
так или иначе-повышение существенное. ближе к 24г. будет понятно, насколько этот анонс будет соответствовать действительности и для кого....