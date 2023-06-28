В Госдуме предложили увеличить налог для «богатых москвичей». Для повышения социальной справедливости

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Чернышов предложил главе ФНС увеличить ставку НДФЛ до 20 процентов для «богатых москвичей» ради повышения социальной справедливости.

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил главе ФНС Даниилу Егорову письмо с предложением увеличить ставку НДФЛ до 20% «в основном» для «богатых москвичей», которые зарабатывают в год более 25 миллионов рублей, пишут «РИА Новости»

Депутат отметил, что уже больше года в России действует так называемая прогрессивная налоговая шкала, доходы россиян, зарабатывающих больше 5 миллионов рублей в год, облагаются НДФЛ по ставке в 15% вместо 13%.

«Однако считаю, что для повышения социальной справедливости настало время увеличить налоговую ставку для богатых людей. Те, кто зарабатывает в год более 25 миллионов рублей, то есть больше 2 миллионов в месяц, должны уплачивать НДФЛ в размере 20%. Будет лукавством не признать, что новые ставки коснутся в основном богатых жителей Москвы», — сказал Чернышов.

По словам депутата, «налог на Патриаршие» будет направляться на развитие таких районов, как Бутово, Текстильщики, Печатники, Гольяново, Капотня, Бирюлево и Новая Москва.