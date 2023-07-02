Россияне стали рекордно много работать. Продолжительность рабочей недели выросла до 38,5 часов

На фоне низкой безработицы и дефицита кадров у россиян выросла продолжительность трудовой недели. В среднем мы трудились по 38 часов 30 минут в неделю в первом квартале 2023 года. Это рекордный показатель как минимум с 2010 года, по данным Росстата.

Россияне в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю в первом квартале 2023 года. Это рекордный показатель как минимум с 2010 года, когда Росстат начал собирать такую квартальную статистику. За год длительность рабочей недели выросла на четверть часа, пишет «Коммерсант».

По мнению экспертов, рост рабочей загрузки у россиян произошел вследствие острой нехватки персонала, перехода отдельных предприятий на работу в несколько смен и повышения экономической вовлеченности женщин. Роль женщин на рынке труда увеличивается по мере сокращения рождаемости.

В первом квартале 2023 года 89,8% россиян работали от 31 до 40 часов в неделю. Переработка (по ТК это больше 40 часов) наблюдалась у 4,3% работников. Меньше 31 часа трудилось 3,9% россиян.

В первом квартале 2022 года в среднем на одного работника приходилось 38 часов 14 минут в неделю, в 2021 году — меньше 38 часов. Самая короткая рабочая неделя была в разгар пандемии, во втором квартале 2020 года (31 час 37 минут). К текущему максимальному показателю длительность рабочей недели приближалась в четвертом квартале 2012 года (38 часов 29 минут).

«Меньше всего работники трудились в разгар пандемии, во втором квартале 2020 года, — 31 час 37 минут, после чего средняя продолжительность трудовой недели начала восстанавливаться», — отмечают аналитики, сообщает РБК.

Согласно ТК продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, в общем случае это пять восьмичасовых рабочих дней.