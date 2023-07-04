Два с половиной года колонии. За злоупотребления должностными полномочиями осуждена экс-глава столичной ИФНС

Бывшая глава налоговой инспекции №3 Москвы Марина Чайко признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями – женщина незаконно трудоустроила своего знакомого на зарплату в 2 миллиона рублей. Приговор вынес Пресненский суд столицы — два с половиной года колонии.

Пресненский суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшую начальницу ИФНС № 3 Москвы Марину Чайко. Однако это наказание судья сочла возможным заменить принудительными работами с удержанием 10% заработка в доход государства. При этом исполнение приговора отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет, пишет «Российская газета».

Марина Чайко была признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК), в результате которых ее знакомый смог заработать 38 млн рублей (около 2 млн рублей в месяц).

Ее знакомый — налоговый консультант Алексей Прядко, был осужден на два года заключения в колонии общего режима за пособничество в злоупотреблении полномочиями. В его случае принудительные работы считаются отбытыми за счет срока домашнего ареста во время следствия.

Женщина признала свою вину на этапе следствия.