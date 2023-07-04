Два с половиной года колонии. За злоупотребления должностными полномочиями осуждена экс-глава столичной ИФНС

Пресненский суд Москвы приговорил к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима бывшую начальницу ИФНС № 3 Москвы Марину Чайко. Однако это наказание судья сочла возможным заменить принудительными работами с удержанием 10% заработка в доход государства. При этом исполнение приговора отсрочено до достижения ее ребенком 14 лет, пишет «Российская газета».
Марина Чайко была признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК), в результате которых ее знакомый смог заработать 38 млн рублей (около 2 млн рублей в месяц).
Ее знакомый — налоговый консультант Алексей Прядко, был осужден на два года заключения в колонии общего режима за пособничество в злоупотреблении полномочиями. В его случае принудительные работы считаются отбытыми за счет срока домашнего ареста во время следствия.
Женщина признала свою вину на этапе следствия.
Справедливое наказание, как вы думаете?
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