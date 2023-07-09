К 2030 году в стране вдвое увеличать МРОТ. Как в России будут расти зарплаты

С 1 января 2024 г. МРОТ увеличится до 19 242 руб. А вот к 2030 году, по прогнозам властей, минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом. Как это будет происходить?

На сегодняшний день МРОТ составляет 16 242 руб. Во время своего выступления на ПМЭФ президент анонсировал повышение МРОТ на 18,5%, до 19 242 руб. с 1 января 2024 г. По его мнению, таким образом показатель будет опережать темпы инфляции и роста зарплат. Тогда же г-н Путин допустил, что к 2030 г. МРОТ может увеличитьсяв номинальном выражении в два раза, что станет дополнительным стимулом для рост зарплат во всех регионах России.

В ЦЭМИ РАН уже провели расчеты по увеличению МРОТ в два раза к 2030 году. По предварительным выводам, на это потребуется сумма порядка 2,4 трлн рублей, которая может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России. Подсчеты показали, что данная мера не только сократит уровень бедности, но и благодаря росту потребительского спроса простимулирует экономический рост страны на дополнительные 0,8 процентных пункта ВВП, пишут «Известия».

Откуда же власти предполагают взять деньги? Директор института Альберт Бахтизин заявил, что «компенсировать недополученные доходы в бюджет» можно за счет «более справедливого налогообложения богатой части населения» по ставке ставке НДФЛ 30-40%. Для граждан, зарабатывающих меньше 20 000 руб. в месяц, он предложил этот налог обнулить.