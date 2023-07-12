Отдать людям. Минпромторг поддержал отмену НДС на благотворительные продукты

Минпромторг поддержал инициативу по отмене НДС на фудшеринг (безвозмездная передача нуждающимся людям еды с истекающим сроком годности) для ритейлеров.

По мнению чиновников из Минпромторга идея фудшеринга (распределение продуктов питания с истекающим сроком годности на благотворительность) для торговых сетей поможет решить вопросы гуманитарного характера и проблемы избыточного накопления отходов.

Ранее на «Клерке» писали, о том, что депутаты от ЛДПР предложили отменить НДС на продукты и бутилированную воду с истекающим сроком годности при условии, что они будут бесплатно переданы населению.

В июле прошлого года заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью ТАСС говорил, что налоговая нагрузка для торговых сетей в случае утилизации продуктов питания или передаче их на благотворительность должна быть уравнена.

На данный момент при утилизации нереализованных товаров продавец получает вычет входного НДС, однако передача этих же товаров на благотворительность ведет к потере права на вычет НДС. Таким образом, выбросить или утилизировать непроданный, но вполне пригодный к употреблению товар все еще выгоднее, чем просто передать его бесплатно на благотворительные цели, — указал замминистра.

В случае отмены НДС на продукцию, которую отправят на благотворительность, каждый год можно будет спасать не менее одного миллиона тонн еды в год — это позволит, по расчетам экспертов, обеспечить едой 18 миллионов нуждающихся. Инициативу уже поддержали также и торговые сети — «Магнит», X5 Group, «Метро» и «Азбука вкуса».