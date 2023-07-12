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Конец эпохи удалёнки. Компании не готовы предложить бухгалтерам работу из дома

Работодатели сокращают наем сотрудников на удаленке (Илон Маск тоже против удаленки). В приоритете работа в офисе. Особенно это касается бухгалтеров: в 9 из 10 компаний при прочих равных предпочтут кандидата, готового постоянно работать на территории компании.
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Конец эпохи удалёнки. Компании не готовы предложить бухгалтерам работу из дома

Удаленка больше не в тренде. Сегодня в приоритете подбор на работу в офисе компании. Особенно это касается бухгалтеров, 90% компаний при прочих равных предпочтут кандидата, готового постоянно работать на территории работодателя.

Серьезным препятствием для удаленного формата работы является настройка доступа к рабочим бухпрограммам, вопросы кибербезопасности и подписи документов — ЭЦП. Бухгалтеров, готовых работать только в режиме хоум-офиса, предпочитают только 2% компаний. Специалистов, согласных только на «гибрид», примут 6% работодателей, об этом пишет Российская газета со ссылкой на исследование SuperJob.

Между форматами работы, предполагающими отсутствие сотрудника в офисе, выбор смещается в сторону гибридного графика. Гибридный формат работы — это совмещение офлайн- и онлайн-режимов, когда большинство функций сотрудники компании выполняют удаленно, а 1-2 раза в неделю приходят в офис.

Программисту гибридный график готовы предложить 16% компаний, удаленку — лишь 5%. Для остальных специалистов цифры еще ниже. Рекрутеру и менеджеру по продажам гибридный график обещают 14% компаний, но лишь 6% работодателей готовы нанимать рекрутера на удаленную работу и 3% — менеджера по продажам.

Для бухгалтеров только 6% компаний готовы установить гибридный график, и только 2% удаленку.

Сегодня 98% вакансий для бухгалтеров предполагают исключительно офисную занятость.

Некоторые руководители свою нелюбовь к хоум-офису объясняют тем, что сотрудники дома расслабляются и ничего не делают. Такой версии придерживается Илон Маск, по его мнению сотрудники на удаленке просто притворяются, что они работают (what?🤦🏻‍♀️).

Кстати, если вы сейчас думаете о смене работы или находитесь в ее поиске, то у нас на «Клерке» можно поискать вакансии — все самые интересные предложения тут 🏃‍♀️.

Что вам нравится больше удаленка или работа в офисе? Где вы более продуктивны?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

43 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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