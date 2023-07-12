Беременным и молодым мамам могут предоставлять кредитные каникулы. Ждем возмущений от борцов за равноправие отцов

В Госдуму снесут законопроект о кредитных каникулах для беременных женщин и тех, кто находится в декрете. Новый проект расширит социальную поддержку беременных и поможет избежать кредитной кабалы.

Законопроект закрепит порядок предоставления заемщикам льготного периода на период беременности или ухода за ребенком до 1,5 лет.

«Какие бы сложные ни были времена, нельзя экономить на главном — на поддержке семей. Сегодня «Новые люди» вносят законопроект о кредитных каникулах для семей, которые ждут ребенка. Мы предлагаем предоставить кредитные каникулы всем женщинам начиная с 12-й недели беременности и на время декрета, но не дольше полутора лет», — цитируют слова вице-спикера палаты парламента Владислава Даванкова ТАСС.

Авторы законопроекта заявил, что необходимо расширить социальную поддержку беременных и семей с детьми. Даванков подчеркнул, что молодые семьи не должны жить в кредитной кабале.