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  • Беременным и молодым мамам могут предоставлять кредитные каникулы. Ждем возмущений от борцов за равноправие отцов
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Социальная поддержка

Беременным и молодым мамам могут предоставлять кредитные каникулы. Ждем возмущений от борцов за равноправие отцов

В Госдуму снесут законопроект о кредитных каникулах для беременных женщин и тех, кто находится в декрете. Новый проект расширит социальную поддержку беременных и поможет избежать кредитной кабалы.
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Беременным и молодым мамам могут предоставлять кредитные каникулы. Ждем возмущений от борцов за равноправие отцов
фото freepik.com

Законопроект закрепит порядок предоставления заемщикам льготного периода на период беременности или ухода за ребенком до 1,5 лет.

«Какие бы сложные ни были времена, нельзя экономить на главном — на поддержке семей. Сегодня «Новые люди» вносят законопроект о кредитных каникулах для семей, которые ждут ребенка. Мы предлагаем предоставить кредитные каникулы всем женщинам начиная с 12-й недели беременности и на время декрета, но не дольше полутора лет», — цитируют слова вице-спикера палаты парламента Владислава Даванкова ТАСС.

Авторы законопроекта заявил, что необходимо расширить социальную поддержку беременных и семей с детьми. Даванков подчеркнул, что молодые семьи не должны жить в кредитной кабале.

Как скоро появятся комментарии, что надо ввести подобные каникулы и для молодых отцов, так как их права опять ущемляют? Предложили же ввести «Отцовскую карту».

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

43 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Социальная поддержка

    Беременным и молодым мамам могут предоставлять кредитные каникулы. Ждем возмущений от борцов за равноправие отцов

    В Госдуму снесут законопроект о кредитных каникулах для беременных женщин и тех, кто находится в декрете. Новый проект расширит социальную поддержку беременных и поможет избежать кредитной кабалы.

    Беременным и молодым мамам могут предоставлять кредитные каникулы. Ждем возмущений от борцов за равноправие отцов
    14
    Логотип Иван Шестак
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