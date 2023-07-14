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Общество

Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Запускаем новую постоянную рубрику в Трибуне

Как и договаривались, запускаю новую рубрику — «Что ест бухгалтер». Будем обсуждать меню, рецепты и делиться фотографиями. Присоединяйтесь!
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Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Запускаем новую постоянную рубрику в Трибуне
фото freepik.com

Как и договаривались ранее запускаем новую рубрику — «Что ест бухгалтер». Будем делиться рецептами.

У меня сегодня праздничное меню — мужу 45 годиков. Буду готовить:

  • его любимую долму (или толму как правильно?),

  • бараньи рёбрышки,

  • торт.

На закуску:

  • фаршированные сыром и чесноком помидоры,

  • рулетки из бекона с черносливом,

  • пхали,

  • рулетки из баклажанов.

Да, мы очень уважаем грузинский кухню, хотя, никакого отношения к этой прекрасной стране не имеем. Буду выкладывать фотографии, стимулировать слюноотделение и желание готовить.

Делитесь своим меню: присылайте рецепты, фотографии и задумки!

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

43 подписчика

Комментарии

1
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    nlukina 21 минуту назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    А пока завтракIMG_20230715_110625.jpg

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