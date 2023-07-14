Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Запускаем новую постоянную рубрику в Трибуне

Как и договаривались ранее запускаем новую рубрику — «Что ест бухгалтер». Будем делиться рецептами.
У меня сегодня праздничное меню — мужу 45 годиков. Буду готовить:
его любимую долму (или толму как правильно?),
бараньи рёбрышки,
торт.
На закуску:
фаршированные сыром и чесноком помидоры,
рулетки из бекона с черносливом,
пхали,
рулетки из баклажанов.
Да, мы очень уважаем грузинский кухню, хотя, никакого отношения к этой прекрасной стране не имеем. Буду выкладывать фотографии, стимулировать слюноотделение и желание готовить.
Делитесь своим меню: присылайте рецепты, фотографии и задумки!
Комментарии1
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
А пока завтрак