В Госдуму хотят запретить эвакуировать машину со знаком «Инвалид». Не воспользуются ли этой инициативой недобросовестные граждане?

Законопроект с поправками в КоАП был сегодня внесли в Госдуму. Автор инициативы депутат Ярослав Нилов предложил дополнить ст. 27.13 КоАП РФ и запретить эвакуацию на спецстоянку автомобилей, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».
«Автомобили со знаком «Инвалид» не должны эвакуироваться на штрафстоянку! — заявил Нилов в своем Telegram-канале. —Для таких машин достаточно перемещения в ближайшее место, где они не будут мешать пешеходам и транспорту».
В пояснительной записке, авторы законопроекта отметили, что эвакуация автомобилей граждан с инвалидностью влечет для таких лиц материальные потери и даже физические страдания, связанные с необходимостью найти автомобиль на штрафстоянке и забрать его. При этом зачастую автомобиль является единственным средством свободного передвижения для таких людей.
Сам знак «Инвалид» можно купить или распечатать самостоятельно, никак регистрировать его не надо. А вот автомобиль, на который планируется этот знак нанести, необходимо внести в Федеральный реестр инвалидов.
Если законопроект одобрят, будут ли службы эвакуации проверять, внесен ли автомобиль в этот реестр? Не будет ли каждый третий, без зазрения совести лепить такой знак на свой автомобиль и парковаться где сочтет нужным?
Комментарии1
Екатерина Катеринина
Прочитала сегодня утром об этом в телеграмм. Первый вопрос, который возник: Насколько больше инвалидов окажется за рулем и чьи майбахи будут парковаться где попало)