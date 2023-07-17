В Госдуму хотят запретить эвакуировать машину со знаком «Инвалид». Не воспользуются ли этой инициативой недобросовестные граждане?

Депутаты предложили больше не эвакуировать на штрафстоянки автомобили со специальным знаком «Инвалид».

Законопроект с поправками в КоАП был сегодня внесли в Госдуму. Автор инициативы депутат Ярослав Нилов предложил дополнить ст. 27.13 КоАП РФ и запретить эвакуацию на спецстоянку автомобилей, на которых установлен опознавательный знак «Инвалид».

«Автомобили со знаком «Инвалид» не должны эвакуироваться на штрафстоянку! — заявил Нилов в своем Telegram-канале. —Для таких машин достаточно перемещения в ближайшее место, где они не будут мешать пешеходам и транспорту».

В пояснительной записке, авторы законопроекта отметили, что эвакуация автомобилей граждан с инвалидностью влечет для таких лиц материальные потери и даже физические страдания, связанные с необходимостью найти автомобиль на штрафстоянке и забрать его. При этом зачастую автомобиль является единственным средством свободного передвижения для таких людей.

Сам знак «Инвалид» можно купить или распечатать самостоятельно, никак регистрировать его не надо. А вот автомобиль, на который планируется этот знак нанести, необходимо внести в Федеральный реестр инвалидов.