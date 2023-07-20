Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип nlukina
nlukina
Маркетплейсы

Побег из Шоушенка возможен? Маркетплейсам предложили доставлять товары в колонии и СИЗО

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Алексей Мельников предложил маркетплейсам доставлять товары заключенным в колонии и СИЗО.
26
Побег из Шоушенка возможен? Маркетплейсам предложили доставлять товары в колонии и СИЗО

Член СПЧ Алексей Мельников предложил Wildberries и Ozon доставлять заказы заключенным. С такой необычной инициативой он выступил на заседании координационного совета при Общественной палате России по развитию и безопасности электронной торговли.

«Хотелось бы предложить вам рассмотреть возможность доставлять товары в различные места принудительного содержания - следственные изоляторы, колонии и так далее», — цитирует г-н Мельникова ТАСС.

По словам правозащитника, возможность заказывать доставку товаров в места принудительного содержания крайне востребована и актуальна. Еще бы, если вспомнить «Побег из Шоушенка» Энди за 20 лет прокопал в стене проход на волю всего лишь маленьким геологическим молоточком. Купленным, через незаконную на тот момент доставку.

Вот такое неоднозначное предложение. Как думаете такое в принципе реально? И много ли курьеров захотят относить в СИЗО посылочки?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

46 подписчиков

Комментарии

2
  • Логотип nlukina
    nlukina 18 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    вот тоже вариант maxresdefault.jpg

    • Логотип IriEro
      IriEro 1 минуту назад

      Ирина

      Служба доставки там давно работает, только называется по-другому))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
Маркетплейсы

Побег из Шоушенка возможен? Маркетплейсам предложили доставлять товары в колонии и СИЗО

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Алексей Мельников предложил маркетплейсам доставлять товары заключенным в колонии и СИЗО.

Побег из Шоушенка возможен? Маркетплейсам предложили доставлять товары в колонии и СИЗО
2
26
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Законопроекты

Жители многоквартирного дома смогут запрещать продажу алкоголя. Новый законопроект

Собственникам квартир хотят дать право на запрет продажи алкогольных напитков в магазинах и кафе, которые работают на первых этажах жилых зданий.

Жители многоквартирного дома смогут запрещать продажу алкоголя. Новый законопроект
20
Логотип Qugo
Qugo
Больничные

Как рассчитать больничный исполнителю на ГПХ. Что входит в его страховой стаж

Начиная с 2023 года исполнители по договорам ГПХ признаются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования. А это значит, что за них теперь нужно платить страховые взносы на ВНиМ. Разберемся, как рассчитывается больничный для внештатного специалиста и что входит в его страховой стаж.

Как рассчитать больничный исполнителю на ГПХ. Что входит в его страховой стаж
56
Логотип bessonovgroup
bessonovgroup
Интернет и IT

Как юристу за 2 часа успеть все? Или плюсы онлайн заседаний

Может ли один юрист успеть за 2 часа принять участие в разных судах, расположенных на расстоянии 1 583 километров друг от друга? Физически успеть невозможно.

Как юристу за 2 часа успеть все? Или плюсы онлайн заседаний
15
Логотип Калуга Астрал
Калуга Астрал
Ведение бизнеса

API интеграция для бизнеса: какие преимущества дает и зачем это нужно

API (Application Programming Interface) или программный интерфейс приложения — это механизм, благодаря которому можно передавать информацию от одного проекта другому. По сути благодаря API вы можете соединить разные интерфейсы программ между собой, тем самым упростив процессы и работу.

API интеграция для бизнеса: какие преимущества дает и зачем это нужно
46
Логотип Projecto
Projecto
Ведение бизнеса

Основы стратегического планирования. Этапы, методы и программы

Современные руководители пользуются различными технологиями, сервисами, инструментами, но условно их можно разделить на две категории. Во-первых, это методологии, которые уже были испробованы и доработаны в других компаниях. Во-вторых, это софт, приложения и другие продукты для автоматизации различных процессов.

Основы стратегического планирования. Этапы, методы и программы
24
Логотип molyanov
molyanov

Контент-маркетинг по Ханту: о чем писать, чтобы прогревать всех клиентов — от самых холодных до самых горячих

Показываю на реальных примерах, как с помощью лестницы Ханта делать контент-маркетинг, который будет работать одновременно по всей воронке — и приводить тех, кто только начинает думать в сторону вашего продукта, и «закрывать» тех, кто уже почти готов.

Контент-маркетинг по Ханту: о чем писать, чтобы прогревать всех клиентов — от самых холодных до самых горячих
33
Логотип Соппа Кирилл
Соппа Кирилл
УК РФ

Главный бухгалтер воровала деньги и искажала отчеты, чтобы никто не заметил. Никто и не заметил!

Есть мнение, что люди делятся на три группы. 5% не украдут никогда. 5% украдут всегда. 90% по обстоятельствам. И дырявый учет вполне может быть таким обстоятельством. Как это происходит?

84
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Автоматизация учета

Инструкция по внедрению: пошаговый план автоматизации процессов. От идеи до организации работы

Сейчас в бизнесе происходит информационная глобализация. Данные появляются очень быстро, и человек не всегда может качественно и оперативно превратить их в информацию — а именно на основе информации сформировать бизнес-решения. С этой задачей помогает автоматизация. Из статьи вы узнаете, когда пора внедрять автоматизацию, и как к ней подготовиться.

Инструкция по внедрению: пошаговый план автоматизации процессов. От идеи до организации работы
22
Читать еще