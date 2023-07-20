Побег из Шоушенка возможен? Маркетплейсам предложили доставлять товары в колонии и СИЗО

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Алексей Мельников предложил маркетплейсам доставлять товары заключенным в колонии и СИЗО.

Член СПЧ Алексей Мельников предложил Wildberries и Ozon доставлять заказы заключенным. С такой необычной инициативой он выступил на заседании координационного совета при Общественной палате России по развитию и безопасности электронной торговли.

«Хотелось бы предложить вам рассмотреть возможность доставлять товары в различные места принудительного содержания - следственные изоляторы, колонии и так далее», — цитирует г-н Мельникова ТАСС.

По словам правозащитника, возможность заказывать доставку товаров в места принудительного содержания крайне востребована и актуальна. Еще бы, если вспомнить «Побег из Шоушенка» Энди за 20 лет прокопал в стене проход на волю всего лишь маленьким геологическим молоточком. Купленным, через незаконную на тот момент доставку.