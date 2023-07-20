Побег из Шоушенка возможен? Маркетплейсам предложили доставлять товары в колонии и СИЗО

Член СПЧ Алексей Мельников предложил Wildberries и Ozon доставлять заказы заключенным. С такой необычной инициативой он выступил на заседании координационного совета при Общественной палате России по развитию и безопасности электронной торговли.
«Хотелось бы предложить вам рассмотреть возможность доставлять товары в различные места принудительного содержания - следственные изоляторы, колонии и так далее», — цитирует г-н Мельникова ТАСС.
По словам правозащитника, возможность заказывать доставку товаров в места принудительного содержания крайне востребована и актуальна. Еще бы, если вспомнить «Побег из Шоушенка» Энди за 20 лет прокопал в стене проход на волю всего лишь маленьким геологическим молоточком. Купленным, через незаконную на тот момент доставку.
Вот такое неоднозначное предложение. Как думаете такое в принципе реально? И много ли курьеров захотят относить в СИЗО посылочки?
Комментарии2
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вот тоже вариант
Ирина
Служба доставки там давно работает, только называется по-другому))