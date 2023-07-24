Депутаты против иностранного мыла. С 1 декабря зарегистрироваться на российском сайте с зарубежным имейлами скорее всего не получится

В рунете с декабря этого года Госдума может запретить регистрироваться на сайтах с использованием иностранной электронной почты.

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о поправках в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», которые исключат возможность регистрации на сайтах рунета с помощью иностранных почтовых сервисов. Такой радикальный способ защиты информации предложил депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин, пишет Forbes.

Из проекта следует, что регистрация на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов попадет под запрет.

Уточняется, что новые правила предусматривают только четыре легальных способа регистрации.

«По номеру телефона, через единый портал «Госуслуг», через Единую биометрическую систему или же с использованием иной информсистемы для граждан РФ», — перечислил Председатель комитета информационной политики парламента Александр Хинштейн.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 декабря 2023 г.