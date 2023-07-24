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  • Депутаты против иностранного мыла. С 1 декабря зарегистрироваться на российском сайте с зарубежным имейлами скорее всего не получится
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nlukina
Пользователи интернета

Депутаты против иностранного мыла. С 1 декабря зарегистрироваться на российском сайте с зарубежным имейлами скорее всего не получится

В рунете с декабря этого года Госдума может запретить регистрироваться на сайтах с использованием иностранной электронной почты.
78
Депутаты против иностранного мыла. С 1 декабря зарегистрироваться на российском сайте с зарубежным имейлами скорее всего не получится
фото freepik.com

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о поправках в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», которые исключат возможность регистрации на сайтах рунета с помощью иностранных почтовых сервисов. Такой радикальный способ защиты информации предложил депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин, пишет Forbes.

Из проекта следует, что регистрация на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов попадет под запрет. 

Уточняется, что новые правила предусматривают только четыре легальных способа регистрации.

«По номеру телефона, через единый портал «Госуслуг», через Единую биометрическую систему или же с использованием иной информсистемы для граждан РФ», — перечислил Председатель комитета информационной политики парламента Александр Хинштейн.

В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 декабря 2023 г.

А вы какими электронными почтовыми сервисами пользуетесь? У меня личная почта на гугле.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

53 подписчика

Комментарии

6
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 39 минут назад

    Главный бухгалтер

    А на кой хрен на них регистрироваться? От них бежать надо!

    • Логотип biyabem775
      biyabem775 25 минут назад

      alex

      от критиков пропаганды избавляются.

  • Логотип IriEro
    IriEro 37 минут назад

    Ирина

    Маразм крепчал...

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 33 минуты назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    заголовок не корректен: З-т еще только сегодня рассмотрят("с декабря этого года Госдума может запретить") . Не факт что примут (как сами, депутаты будут жить-то?) 

    • Логотип IriEro
      IriEro 27 минут назад

      Ирина

      как сами, депутаты будут жить-то?

      Как обычно. Законы-то они принимают для народа, а не для себя.

    • Логотип nlukina
      nlukina 4 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      скорее всего примут, к сожалению. Все делают, чтоб нам удобно было

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Логотип nlukina
nlukina
Пользователи интернета

Депутаты против иностранного мыла. С 1 декабря зарегистрироваться на российском сайте с зарубежным имейлами скорее всего не получится

В рунете с декабря этого года Госдума может запретить регистрироваться на сайтах с использованием иностранной электронной почты.

Депутаты против иностранного мыла. С 1 декабря зарегистрироваться на российском сайте с зарубежным имейлами скорее всего не получится
6
78
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