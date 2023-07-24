Депутаты против иностранного мыла. С 1 декабря зарегистрироваться на российском сайте с зарубежным имейлами скорее всего не получится

Сегодня Госдума рассмотрит законопроект о поправках в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», которые исключат возможность регистрации на сайтах рунета с помощью иностранных почтовых сервисов. Такой радикальный способ защиты информации предложил депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин, пишет Forbes.
Из проекта следует, что регистрация на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов попадет под запрет.
Уточняется, что новые правила предусматривают только четыре легальных способа регистрации.
«По номеру телефона, через единый портал «Госуслуг», через Единую биометрическую систему или же с использованием иной информсистемы для граждан РФ», — перечислил Председатель комитета информационной политики парламента Александр Хинштейн.
В случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 декабря 2023 г.
А вы какими электронными почтовыми сервисами пользуетесь? У меня личная почта на гугле.
Комментарии6
Главный бухгалтер
А на кой хрен на них регистрироваться? От них бежать надо!
alex
от критиков пропаганды избавляются.
Ирина
Маразм крепчал...
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
заголовок не корректен: З-т еще только сегодня рассмотрят("с декабря этого года Госдума может запретить") . Не факт что примут (как сами, депутаты будут жить-то?)
Ирина
Как обычно. Законы-то они принимают для народа, а не для себя.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
скорее всего примут, к сожалению. Все делают, чтоб нам удобно было