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Общество

Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне

Продолжаем нашу вкусную рубрику «Что ест бухгалтер». Здесь мы обсуждаем меню, рецепты, успехи, кулинарные провалы и фотографии.
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Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне
Сериал Кухня

Продолжаем рубрику жрульня «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

У меня сегодня обед под название «Дружба народов»:

  • борщ 🍲,

  • плов 🥘,

  • на десерт шарлотка🥧.

Кстати, сразу поделюсь своим рецептом шарлотки. Ее готовят все, но каждый по-своему.

Рецепт:

  • 5 яиц,

  • сахар граненый стакан без верха + пакетик ванильного сахара,

  • мука граненый стакан ( люблю «Французскую штучку») + пакетик разрыхлителя,

  • 6-7 яблок. У меня в семье любят покислее и с плотной структурой, поэтому беру сорт гренни смит🍏.

Яйца взбиваем примерно 10 минут. Добавляем сахар и еще минут 10 взбиваем, получается белая красивая масса, туда очень осторожно добавляем муку с разрыхлителем (например, с помощью сита) нежно перемешиваем, уже не миксером. Яблочки надо заранее очистить от кожи и тонкими пластинками порезать. Добавляем их в наше тесто, легонько еще раз перемешиваем, чтоб они хорошо распределились и выливаем все в форму. У меня силиконовая, ее не надо ничем смазывать, что очень удобно. Все, ставим в разогретую на 180 градусов духовку на 40-45 минут, у всех разные духовки, поэтому надо следить. Чтобы проверить готовность, воспользуйтесь зубочисткой. Если на ней не остается прилипшего теста, значит шарлотка готова. Приятного аппетита!

Шарлотка готова

Поделитесь, пожалуйста, своим семейным рецептом шарлотки! А также своим субботним меню. Присылайте рецепты, фотографии и задумки!

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

53 подписчика

Комментарии

1
  • Логотип biyabem775
    biyabem775 27 минут назад

    alex

    сахара меньше кладу, максимум треть стакана и форма прямоугольная металлическая, предварительно нагреваю на газу, потом в духовку.

    обычно в пятницу вечером лениво готовил - шарлотка или манник и кастрюля борща на выходные.

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