Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне

Продолжаем рубрику жрульня «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

У меня сегодня обед под название «Дружба народов»:

борщ 🍲,

плов 🥘,

на десерт шарлотка🥧.

Кстати, сразу поделюсь своим рецептом шарлотки. Ее готовят все, но каждый по-своему.

Рецепт:

5 яиц,

сахар граненый стакан без верха + пакетик ванильного сахара,

мука граненый стакан ( люблю «Французскую штучку») + пакетик разрыхлителя,

6-7 яблок. У меня в семье любят покислее и с плотной структурой, поэтому беру сорт гренни смит🍏.

Яйца взбиваем примерно 10 минут. Добавляем сахар и еще минут 10 взбиваем, получается белая красивая масса, туда очень осторожно добавляем муку с разрыхлителем (например, с помощью сита) нежно перемешиваем, уже не миксером. Яблочки надо заранее очистить от кожи и тонкими пластинками порезать. Добавляем их в наше тесто, легонько еще раз перемешиваем, чтоб они хорошо распределились и выливаем все в форму. У меня силиконовая, ее не надо ничем смазывать, что очень удобно. Все, ставим в разогретую на 180 градусов духовку на 40-45 минут, у всех разные духовки, поэтому надо следить. Чтобы проверить готовность, воспользуйтесь зубочисткой. Если на ней не остается прилипшего теста, значит шарлотка готова. Приятного аппетита!

Шарлотка готова