Что ест бухгалтер. Рабочее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.
У меня сегодня впервые за неделю приличный обед, а не вот этот вот все
куриный бульон, отварная курицы, овощи на пару фу, конечно есть это можно, но очень от такой еды становится быстро грустно. А еда, по моему личному мнению — это не только питательные элементы, но и радость, и любовь, и забота. Поэтому она должна быть красивой, разнообразной и приносить удовольствие.
Сегодня рыбное меню. Не по канону, конечно, не четверг, но пусть будет.
Итак сегодня:
рыбный суп,
семга запеченная и пюре.
+овощи,
на десерт фрукты.
Сразу на счет супа вопрос, а все кладут в суп помидор? Я кладу, а еще сельдерей (любой) и пучок петрушки, для запаха. А у вас какие обязательные индигриенты есть?))
Пока завтрак:)
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