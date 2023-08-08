Что ест бухгалтер. Рабочее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне

Давно у нас не было нашей вкусной рубрики «Что ест бухгалтер». Давайте обсудим, у кого что сегодня на завтрак, обед и ужин. И поделимся фотографиями.

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

У меня сегодня впервые за неделю приличный обед, а не вот этот вот все куриный бульон, отварная курицы, овощи на пару фу, конечно есть это можно, но очень от такой еды становится быстро грустно. А еда, по моему личному мнению — это не только питательные элементы, но и радость, и любовь, и забота. Поэтому она должна быть красивой, разнообразной и приносить удовольствие.

Сегодня рыбное меню. Не по канону, конечно, не четверг, но пусть будет.

Итак сегодня:

рыбный суп,

семга запеченная и пюре.

+овощи,

на десерт фрукты.

Сразу на счет супа вопрос, а все кладут в суп помидор? Я кладу, а еще сельдерей (любой) и пучок петрушки, для запаха. А у вас какие обязательные индигриенты есть?))

Пока завтрак:)