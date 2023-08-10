Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно

В социальных сетях разгорелся нешуточный спор достойны ли мужчины с зарплатой в 35 тыс. иметь семью и стоит ли им вообще размножаться. К блогером подключились журналисты и даже представители бизнеса.
Не буду утверждать, кто был первоисточником, но судя по всему, филиал ада в соцстях развернулся после поста (в запрещенной у нас сети) пользовательницы asianova.
Разумеется, после такого заявления дискуссия под постом стремительно перешла в плоскость «все бабы — проститутки, все мужики — козлы».
Хайп подхватили и журналисты. Например, главный редактор НГС из Новосибирска назвала мужчин, согласных на такой уровень жизни, дном.
Не остались в стороне и представители бизнеса.
Появились мемы — что можно купить на 35 тысяч, например, билеты.
А «Много лосося» предложили задуматься, о том, что на 35 тысяч можно купить очень много суш.
Было бы очень смешно, если бы не так грустно. Но далеко не все пользователи интернета согласились, что 35 тыс — это дно.
А как считаете вы, влияет ли финансовое положение партнера на ваше ощущение счастья? И должны ли финансы быть решающим критерием, когда выбираешь человека для отношений и семьи?
Комментарии79
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Коллеги, очень хочется узнать ваше мнение!
Коврижных Ольга Александровна
Мне, как коллеге, хочется узнать, а сколько у автора своих (либо усыновленных в младенчестве) детей?
Лично у меня 4-ро: 2000, 2014, 2017, 2019 г.р.
Не хочу обсуждать вопросы воспитания детей с теми, кто их вообще не растил.
Таких сейчас слишком много развелось в Рунете.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а мы вроде не про воспитание детей) Но, если вам так интересно, у меня 1 ребенок 2019 г рождения
Коврижных Ольга Александровна
Ну как не про воспитание детей. Ведь для появления детей важна не только величина зарплаты, но и готовность пожертвовать частью себя и своего времени, чтобы растить ребенка/детей и чтобы заработать больше, когда ребенок/дети появятся.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
не совсем про это пост, но такая мысль в нем тоже видимо есть
Коврижных Ольга Александровна
А что толку от человека (я без дискриминации по половому признаку), что с зарплатой в 35 тысяч, что в 350 тысяч, если он/она не хочет быть родителем. Ситуации, когда папа сидел с маленьким ребенком, а мамонта добывала на всех мама, видела еще лет 17 назад.
ИКС Эн
Да мы согласны. И на 35 можно жить, что и делают во многих областях РФ. Врачи, учителя, сельское хозяйство.
И есть зажравшиеся места.
Все больше расчет расслоение общества. ну и т.д.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
согласна, опять же смотря где жить
Елена
Что тут скажешь: 30тр я лично зарабатывала в году так 2011 и сейчас у меня уже давно зп больше, чем 30тр. Я лично вряд ли выйду замуж за мужчину, который зарабатывает меньше меня, ибо воспитание у меня такое, как говорил Гоша, он же Гога, он же Жора: "В семье мужчина должен быть выше по положению, иначе это уже не семья".
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
то есть вас бы смутило, если бы прямо сейчас вам бы резко повысили зарплату, а у вашего мужа она осталась на прежднем уровне и вы бы его обогнали по заработку?
Елена
меня-да и причем сильно, такое воспитание я ж говорю) а потом у меня нет мужа и мои рассуждения чисто теоретические)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а чисто теоретически смириться бы вы с таким положением смоги? И чтобы вы чисто теоретически делали бы: отказались от повышения, попросили бы мужа нати доп.заработок или что-то другое?
Елена
от повышения не отказалась бы точно-я карьеристка))) мужу бы сказала, что надо уже начинать соответствовать моему новому положению
Елена
и еще: я не смогу в себе убить желание зарабатывать больше))))
ВикторияГлавный бухгалтер
Все люди разные и конечно, дееспособные взрослые люди достойны, как безусловной любви, так и семьи и детей, независимо от суммы их зарплаты.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
мне кажется безусловная любовь бывает только у малышей и собак, дальше мне надо "зарабатывать"
ВикторияГлавный бухгалтер
Допустим, у Вас есть любимый взрослый человек и он попал в беду или это родители или взрослые дети, разве его надо разлюбить и он больше не достоин быть любимым?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
нет, разумеется, нет. Я лишь сказала, что сомневаюсь, что в сознательном возрасте (не к своему ребенку) существует безусловная любовь
ВикторияГлавный бухгалтер
Думаю, что если нет физических препятствий к существованию явления, то оно может существовать в принципе. Мы можем не знать и вправе верить, либо не верить, только.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
абсолютно с вами согласна!
Главный бухгалтер
то есть своего мужа Вы не любите
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а по вашему можно любить только безусловной любовью?
ВикторияГлавный бухгалтер
Вот, да это важно, как мне кажется, любовь она разная.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а чего вас так мой муж беспокоит? Жоницо на мне хотите?)))
Главный бухгалтер
да не муж!
Вы не пойдёте - я не согласен Вам платить 35 тыщ в месяц.
В Вашем посте проскочила какая-то странная мысль.... Словно так получается - всё чисто на тех самых деньгах. Вот он заплатил, я и согласилась подработать.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
мамочки, это из какой же фразы в посте такая мысль следует? кто кому заплатил, кто куда пошел подработать?
Главный бухгалтер
Да, кстати, а если звучит предложение, что согласен платить в хх раз больше, чем муж? уходите и переходите на более выгодную работу?
не только, но, как правило-в конфетно-букетный период. но еще есть уважение, привязанность, партнерство по жизни ...
а если изначально к женщине отношение -как к мясу, а женился, потому, что так заведено......
Главный бухгалтер
а как женщина относится? неужели только лишь как к устройству "вибратор с банкоматом" ?
эээээ, нормально так себе в лицо прилетело....
какая женщина? которая действительно женщина или нечто, которое таковой себя считает?
Главный бухгалтер
Я предлагаю, справедливости ради, тут же рядом должно быть обсуждение сколько должно быть реально стОить один раз с бабой или сколько должен стОить безлимит на месяц с той же самой бабой !
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
мы тут немного про другое)
Главный бухгалтер
да, я понял - про мужиков! Баб обсуждать ни в коем случае нельзя!
Вам не кажется, что это проституция чистой воды?
То есть любая баба - это чисто ради денег?
И дальше погнал аукцион - выбираю мужика, который за мою..... заплатит больше! стартовая цена - 30 тыщ за месячный безлимит! Кто больше?
Вот этот - ровно 30 предложил - в жо... его: мало
35, 40..... 70.... нет больше? ну и хорошо, кто предлагает 70 - с тем и согласна!
Всё правильно ?
Ну, не дословно, конечно но по своей сути???
А если через год появится какой-то, кто предложит 90 ? Выгоните вчерашнего за 70 ?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
это почему же нельзя? Хотите, давайте обсудим и женщин)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
мне кажется, что мы все в той или иной степени продаем себя. Например, я продаю свое время и навыки работодателю. В семье, как я уже успела убедиться, многое строится на компромиссах и уступках. То есть беш за баш, так что некая торговая модель там тоже присутствует. Но это не значит, что выбирая мужа или потенциального партнера женщины оценивают только его финансовые возможности.
Главный бухгалтер
это работа - понятно. В этом вопросе мы все так. Никто не пойдёт ни на какую работу только лишь по причине, что он очень любит свою работу.
Неужели с мужем всё тоже самое?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
про семью я написала выше)
Подходим, не тушуемся.
Только сегодня 1 час секса за 1 литр борща...
Коврижных Ольга Александровна
Я вот другого хочу: если мужчина будет зарабатывать сильно меньше меня, то вдобавок к своей работе шуршит по хозяйству, забирает детей из детских садов и школ, проверяет уроки. И ураган в постели!!!!
Ольга, Вы какого года рождения? 😅
Arhimed0, дяде Саше ник подарил свой? или решил с другого флудилы себе копирнуть что-нибудь?
Музык!
Главный бухгалтер
кто это?
натуральный конь. в пальто.
Главный бухгалтер
кожаном?
не знаю
Коврижных Ольга Александровна
Тут уже пахнет пропагандой проституции обоих полов, а также пропагандой чайлдфри и ЛГБТ.