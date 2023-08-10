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nlukina
Зарплата

Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно

В интернете набирает обороты спор о том, достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тысяч рублей иметь отношения, строить семью и заводить детей. Мнения разные как у мужчин, так и у их женщин. Давайте тоже обсудим. Должны ли финансы быть решающим критерием, когда выбираешь человека для отношений и семьи? Плюс опрос.
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Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно
фото freepik.com

В социальных сетях разгорелся нешуточный спор достойны ли мужчины с зарплатой в 35 тыс. иметь семью и стоит ли им вообще размножаться. К блогером подключились журналисты и даже представители бизнеса.

Не буду утверждать, кто был первоисточником, но судя по всему, филиал ада в соцстях развернулся после поста (в запрещенной у нас сети) пользовательницы asianova.

Разумеется, после такого заявления дискуссия под постом стремительно перешла в плоскость «все бабы — проститутки, все мужики — козлы».

Хайп подхватили и журналисты. Например, главный редактор НГС из Новосибирска назвала мужчин, согласных на такой уровень жизни, дном.

Марина Малкова главный редактор NGS.RU

Не остались в стороне и представители бизнеса.

Появились мемы — что можно купить на 35 тысяч, например, билеты.

А «Много лосося» предложили задуматься, о том, что на 35 тысяч можно купить очень много суш.

Было бы очень смешно, если бы не так грустно. Но далеко не все пользователи интернета согласились, что 35 тыс — это дно.

А как считаете вы, влияет ли финансовое положение партнера на ваше ощущение счастья? И должны ли финансы быть решающим критерием, когда выбираешь человека для отношений и семьи?

Сколько должен зарабатывать мужчина?
nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

55 подписчиков

Комментарии

79
  • Логотип nlukina
    nlukina 1 час назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Коллеги, очень хочется узнать ваше мнение! 

    • Логотип Ольга Коврижных
      Ольга Коврижных 1 час назад

      Коврижных Ольга Александровна

      Мне, как коллеге, хочется узнать, а сколько у автора своих (либо усыновленных в младенчестве) детей?

      Лично у меня 4-ро: 2000, 2014, 2017, 2019 г.р. 

      Не хочу обсуждать вопросы воспитания детей с теми, кто их вообще не растил. 

      Таких сейчас слишком много развелось в Рунете.

      • Логотип nlukina
        nlukina 1 час назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        а мы вроде не про воспитание детей) Но, если вам так интересно, у меня 1 ребенок 2019 г рождения

        • Логотип Ольга Коврижных
          Ольга Коврижных 36 минут назад

          Коврижных Ольга Александровна

          Ну как не про воспитание детей. Ведь для появления детей важна не только величина зарплаты, но и готовность пожертвовать частью себя и своего времени, чтобы растить ребенка/детей и чтобы заработать больше, когда ребенок/дети появятся.

          • Логотип nlukina
            nlukina 30 минут назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            не совсем про это пост, но такая мысль в нем тоже видимо есть 

            • Логотип Ольга Коврижных
              Ольга Коврижных 16 минут назад

              Коврижных Ольга Александровна

              А что толку от человека (я без дискриминации по половому признаку), что с зарплатой в 35 тысяч, что в 350 тысяч, если он/она не хочет быть родителем. Ситуации, когда папа сидел с маленьким ребенком, а мамонта добывала на всех мама, видела еще лет 17 назад.

  • Логотип SBIS_MO
    SBIS_MO 1 час назад

    ИКС Эн

    Да мы согласны. И на 35 можно жить, что и делают во многих областях РФ. Врачи, учителя, сельское хозяйство. 

    И есть зажравшиеся места.

    Все больше расчет расслоение общества. ну и т.д.

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      согласна, опять же смотря где жить

  • Логотип bestiya7460
    bestiya7460 1 час назад

    Елена

    Что тут скажешь: 30тр я лично зарабатывала в году так 2011 и сейчас у меня уже давно зп больше, чем 30тр. Я лично вряд ли выйду замуж за мужчину, который зарабатывает меньше меня, ибо воспитание у меня такое, как говорил Гоша, он же Гога, он же Жора: "В семье мужчина должен быть выше по положению, иначе это уже не семья".

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      то есть вас бы смутило,  если бы прямо сейчас вам бы резко повысили зарплату, а у вашего мужа она осталась на прежднем уровне и вы бы его обогнали по заработку? 

      • Логотип bestiya7460
        bestiya7460 9 минут назад

        Елена

        меня-да и причем сильно, такое воспитание я ж говорю) а потом у меня нет мужа и мои рассуждения чисто теоретические)

        • Логотип nlukina
          nlukina 7 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          а чисто теоретически смириться бы вы с таким положением смоги? И чтобы вы чисто теоретически делали бы: отказались от повышения,  попросили бы мужа нати доп.заработок или что-то другое?

          • Логотип bestiya7460
            bestiya7460 5 минут назад

            Елена

            от повышения не отказалась бы точно-я карьеристка))) мужу бы сказала, что надо уже начинать соответствовать моему новому положению 

      • Логотип bestiya7460
        bestiya7460 7 минут назад

        Елена

        и еще: я не смогу в себе убить желание зарабатывать больше))))

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 1 час назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Все люди разные и конечно, дееспособные взрослые люди достойны, как безусловной любви, так и семьи и детей, независимо от суммы их зарплаты. 

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      мне кажется безусловная любовь бывает только у малышей и собак, дальше мне надо "зарабатывать"

      • Логотип VikaV2193
        VikaV2193 1 час назад

        ВикторияГлавный бухгалтер

        Допустим, у Вас есть любимый взрослый человек и он попал в беду или это родители или взрослые дети, разве его надо разлюбить и он больше не достоин быть любимым?

        • Логотип nlukina
          nlukina 59 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          нет,  разумеется, нет. Я лишь сказала,  что сомневаюсь, что в сознательном возрасте (не к своему ребенку) существует безусловная любовь 

          • Логотип VikaV2193
            VikaV2193 45 минут назад

            ВикторияГлавный бухгалтер

            Думаю, что если нет физических препятствий к существованию  явления, то оно может существовать в принципе. Мы можем не знать и вправе верить, либо не верить, только. 

            • Логотип nlukina
              nlukina 43 минуты назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              абсолютно с вами согласна! 

          • Логотип Arhimed0
            Arhimed0 42 минуты назад

            Главный бухгалтер

            Я лишь сказала,  что сомневаюсь, что в сознательном возрасте (не к своему ребенку) существует безусловная любовь 

            то есть своего мужа Вы не любите

            • Логотип nlukina
              nlukina 40 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              а по вашему можно любить только безусловной любовью? 

              • Логотип VikaV2193
                VikaV2193 37 минут назад

                ВикторияГлавный бухгалтер

                Вот, да это важно, как мне кажется, любовь она разная.

            • Логотип nlukina
              nlukina 40 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              а чего вас так мой муж беспокоит? Жоницо на мне хотите?)))

              • Логотип Arhimed0
                Arhimed0 36 минут назад

                Главный бухгалтер

                а чего вас так мой муж беспокоит?

                да не муж!

                Жоницо на мне хотите?)))

                Вы не пойдёте - я не согласен Вам платить 35 тыщ в месяц.

                В Вашем посте проскочила какая-то странная мысль.... Словно так получается - всё чисто на тех самых деньгах. Вот он заплатил, я и согласилась подработать.

                • Логотип nlukina
                  nlukina 33 минуты назад

                  Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

                  мамочки, это из какой же фразы в посте такая мысль следует? кто кому заплатил,  кто куда пошел подработать?

              • Логотип Arhimed0
                Arhimed0 20 минут назад

                Главный бухгалтер

                Жоницо на мне хотите?)))

                Да, кстати, а если звучит предложение, что согласен платить в хх раз больше, чем муж? уходите и переходите на более выгодную работу?

      • Логотип Мирам
        Мирам 58 минут назад

        мне кажется безусловная любовь бывает только у малышей и собак

        не только, но, как правило-в конфетно-букетный период. но еще есть уважение, привязанность, партнерство по жизни ...

        а если изначально к женщине отношение -как к мясу, а женился, потому, что так заведено......

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 41 минуту назад

          Главный бухгалтер

          а если изначально к женщине отношение -как к мясу, а женился, потому, что так заведено......

          а как женщина относится? неужели только лишь как к устройству "вибратор с банкоматом" ?

          • Логотип Мирам
            Мирам 35 минут назад

            а как женщина относится? неужели только лишь как к устройству "вибратор с банкоматом" ?

            эээээ, нормально так себе в лицо прилетело....

            какая женщина? которая действительно женщина или нечто, которое таковой себя считает?

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 1 час назад

    Главный бухгалтер

    Я предлагаю, справедливости ради, тут же рядом должно быть обсуждение сколько должно быть реально стОить один раз с бабой или сколько должен стОить безлимит на месяц с той же самой бабой !

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      мы тут немного про другое)

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 59 минут назад

        Главный бухгалтер

        мы тут немного про другое)

        да, я понял - про мужиков! Баб обсуждать ни в коем случае нельзя!

        безусловная любовь бывает только у малышей и собак, дальше мне надо "зарабатывать"

        Вам не кажется, что это проституция чистой воды?

        То есть любая баба  - это чисто ради денег?

        И дальше погнал аукцион - выбираю мужика, который за мою..... заплатит больше! стартовая цена - 30 тыщ за месячный безлимит! Кто больше?

        Вот этот - ровно 30 предложил - в жо... его: мало

        35, 40..... 70.... нет больше? ну и хорошо, кто предлагает 70 - с тем и согласна!

        Всё правильно ?

        Ну, не дословно, конечно но по своей сути???

        А если через год появится какой-то, кто предложит 90 ? Выгоните вчерашнего за 70 ?

        • Логотип nlukina
          nlukina 58 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          это почему же нельзя? Хотите,  давайте обсудим и женщин)

        • Логотип nlukina
          nlukina 55 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          мне кажется,  что мы все в той или иной степени продаем себя. Например, я продаю свое время и навыки работодателю. В семье, как я уже успела убедиться,  многое строится на компромиссах и уступках. То есть беш за баш,  так что некая торговая модель там тоже присутствует. Но это не значит, что выбирая мужа или потенциального партнера женщины оценивают только его финансовые возможности.  

          • Логотип Arhimed0
            Arhimed0 49 минут назад

            Главный бухгалтер

            Например, я продаю свое время и навыки работодателю.

            это работа - понятно. В этом вопросе мы все так. Никто не пойдёт ни на какую работу только лишь по причине, что он очень любит свою работу.

            мне кажется,  что мы все в той или иной степени продаем себя. Например, я продаю свое время и навыки работодателю.

            Неужели с мужем всё тоже самое?

            • Логотип nlukina
              nlukina 47 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              про семью я написала выше)

          • Логотип id189457568
            id189457568 15 минут назад

            Подходим, не тушуемся.

            Только сегодня 1 час секса за 1 литр борща...

        • Логотип Ольга Коврижных
          Ольга Коврижных 13 минут назад

          Коврижных Ольга Александровна

          Я вот другого хочу: если мужчина будет зарабатывать сильно меньше меня, то вдобавок к своей работе шуршит по хозяйству, забирает детей из детских садов и школ, проверяет уроки. И ураган в постели!!!!

          • Логотип id189457568
            id189457568 8 минут назад

            Ольга, Вы какого года рождения? 😅

    • Логотип Мирам
      Мирам 1 час назад

      Arhimed0, дяде Саше ник подарил свой? или решил с другого флудилы себе копирнуть что-нибудь?

      Музык!

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 57 минут назад

        Главный бухгалтер

        Arhimed0, дяде Саше ник подарил свой?

        кто это?

        • Логотип Мирам
          Мирам 56 минут назад

          кто это?

          натуральный конь. в пальто.

          • Логотип Arhimed0
            Arhimed0 53 минуты назад

            Главный бухгалтер

            натуральный конь. в пальто.

            кожаном?

            • Логотип Мирам
              Мирам 50 минут назад

              кожаном?

              не знаю

    • Логотип Ольга Коврижных
      Ольга Коврижных 34 минуты назад

      Коврижных Ольга Александровна

      Тут уже пахнет пропагандой проституции обоих полов, а также пропагандой чайлдфри и ЛГБТ.

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Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно

В интернете набирает обороты спор о том, достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тысяч рублей иметь отношения, строить семью и заводить детей. Мнения разные как у мужчин, так и у их женщин. Давайте тоже обсудим. Должны ли финансы быть решающим критерием, когда выбираешь человека для отношений и семьи? Плюс опрос.

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