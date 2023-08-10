Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно

В интернете набирает обороты спор о том, достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тысяч рублей иметь отношения, строить семью и заводить детей. Мнения разные как у мужчин, так и у их женщин. Давайте тоже обсудим. Должны ли финансы быть решающим критерием, когда выбираешь человека для отношений и семьи? Плюс опрос.

В социальных сетях разгорелся нешуточный спор достойны ли мужчины с зарплатой в 35 тыс. иметь семью и стоит ли им вообще размножаться. К блогером подключились журналисты и даже представители бизнеса.

Не буду утверждать, кто был первоисточником, но судя по всему, филиал ада в соцстях развернулся после поста (в запрещенной у нас сети) пользовательницы asianova.

Разумеется, после такого заявления дискуссия под постом стремительно перешла в плоскость «все бабы — проститутки, все мужики — козлы».

Хайп подхватили и журналисты. Например, главный редактор НГС из Новосибирска назвала мужчин, согласных на такой уровень жизни, дном.

Марина Малкова главный редактор NGS.RU

Не остались в стороне и представители бизнеса.

Появились мемы — что можно купить на 35 тысяч, например, билеты.

А «Много лосося» предложили задуматься, о том, что на 35 тысяч можно купить очень много суш.

Было бы очень смешно, если бы не так грустно. Но далеко не все пользователи интернета согласились, что 35 тыс — это дно.

А как считаете вы, влияет ли финансовое положение партнера на ваше ощущение счастья? И должны ли финансы быть решающим критерием, когда выбираешь человека для отношений и семьи?