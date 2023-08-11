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nlukina
Бухгалтеры

А у нас на форуме такое! Издатель и основатель «Клерка» прикалываются в голосовухах

А там такое! Пока мы с вами работаем, мой издатель с основателем «Клерка» развлекаются на форуме в голосовых сообщениях. А мы все пропускаем!
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А у нас на форуме такое! Издатель и основатель «Клерка» прикалываются в голосовухах
ТБВ

Делюсь открытием, пока мы с вами сидим и работу работаем, издатель «Клерка» Марина Снеговская с основателем «Клерка» Борисом Мальцевым развлекаются, перебрасываясь голосовыми сообщениями на форуме Клерка. А мы чем хуже? Я уже внесла свою лепту, подключайтесь тоже!

Не знала, что у нас на форуме есть такая прикольная функция, как голосовое сообщение. Вот на телефоне терпеть не могу отправлять и получать голосовухи, а на форуме это вполне органично. Как думаете? Там надо в окошечке тыкнуть микрофон, а потом разрешить доступ к микрофону своему компу и записать сообщение.

Тыкать тут!

Ну, конечно, лучше всего для общения подходит моя любима Трибуна, вон вчера наговорили 337 комментариев! Нас, конечно, форуму не переплюнуть, мы самые крутые, но форум тоже живет активной жизнью и постоянно развивается. Периодические там начинаются острые обсуждения проблем, мероприятий и каких-то событий.

И все таки по-моему мероприятия обсуждать в правильном разделе, он ведь так и называется — Клерк.Мероприятия.

Вот здесь их можно посмотреть. А вот тут добавить свое и пригласить коллег на встречу.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

55 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип mizeri
    mizeri
    Сотрудник
    4 минуты назад

    Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк

    Офигели совсем) вот почему на мои сообщение не отвечают - голосовухи тестируют @nlukina и ты работай иди 😄

    • Логотип nlukina
      nlukina 3 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      ну вооот)) только тестировщиком голосовух себя почувствовала,  а тут про работу начальство вспомнило)))

    • Логотип nlukina
      nlukina 1 минуту назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Шеф,  а может не надо?😂

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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