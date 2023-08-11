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nlukina
Бухгалтеры

Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне

Суббота самый приятный день недели. Можно отдохнуть, переделать кучу дел, накопившихся за рабочую неделю и спокойно приготовить еду. Обсудим, кто, что сегодня готовит или не готовит, но будет есть.
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Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне
Секс в большом городе

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

У меня сегодня меню ленивца —на обед тушеная курица с картошкой, брокколи и морковкой. Арбуз (а как без него), на полдник мороженое. Курицу с овощами делаю самым ленивым способом — в мультиварке. Кинул, закрыл, нажал, готово — класс!

На ужин ребенок попросил пиццу, ее готовить не буду, закажу.

А у вас, что сегодня в меню?

Поделитесь своими фотографиями и рецептами, что собираетесь готовить на этой неделе. Присылайте рецепты, фотографии и задумки!

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

58 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип nlukina
    nlukina
    Бухгалтеры

    Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне

    Суббота самый приятный день недели. Можно отдохнуть, переделать кучу дел, накопившихся за рабочую неделю и спокойно приготовить еду. Обсудим, кто, что сегодня готовит или не готовит, но будет есть.

    Что ест бухгалтер. Субботнее меню. Продолжаем постоянную рубрику в Трибуне
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