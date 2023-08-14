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Общество

Как реагировать на интернет-срач? И почему мы любим вставлять туда свои пять копеек

Как известно в споре может родиться истина, и в интернет-споре тоже. Но что делать и как реагировать, когда дискуссия превращается в интернет-срач?Комментарий за комментарием, и тема поста обрастает новыми подробностями, привлекает все больше людей, все выше градус накала. И вот уже все выходит из под контроля и начинается ругать.
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Как реагировать на интернет-срач? И почему мы любим вставлять туда свои пять копеек
фото freepik.com

Срач — в рунете «ласковое» название неплодотворного обсуждения с переходом на личности и применением ненормативной лексики. Является устойчивым мемом в Интернете (Викиреальность).

Интернет в целом и соцсети в частности — идеальное место для вымещения негативных эмоций, к тому же у которого неоспоримое преимущество — максимальная безопасность (никто в репу не даст, да и в целом закончить упражняться в язвительности можно в любое удобное для себя время). Также из приемуществ это широкий круг вопросов, куда можно «воткнуть» свое мнение, и практически неограниченный круг лиц, с которыми можно поспорить. 

У нас в Трибуне недавно был пост Соцсети бомбит. Достоин ли мужчина с зарплатой в 35 тыс. руб. создавать семью или это полное дно, который собрал 463 комментария. Пока в Трибуне это рекорд.

Но, как помните, в какой-то момент обсуждение проблемы, поднятой в посте, переключилось на другие вопросы — политики и мэров, а потом все скатилось на личности и начались жесткие высказывания и даже оскорбления.

Какие выводы можно сделать?

Любое слово, высказанное в Интернете может быть использовано против тебя. В комментариях ты никого никогда не переубедишь. Это абсолютно пустое занятие. Если уж вы ввязались в спор, то делать это надо с холодной головой. Писать очень расчетливо и взвешивая свои слова.

Почему мы любим вставлять свои пять копеек и даже иногда спорить до пены?

Психологи объясняют это тем, что высказав свое мнение мы тем самым повышаем свою самооценку. Ну а если наш комментарий набрал лайки, то это вообще праздник для нашего Эго.

Склонность к ругани в Интернете характеризует человека точно так же, как и склонность к ругани в жизни. Это конфликтный человек, не умеющий управлять своими эмоциями, не выносит критики в свой адрес. Такие таке люди обычно не уважают и нарушают чужие личностные границы. А так же могут специально провоцировать оппонента на нарушение своих собственных психологических границ для того, чтобы получить повод «для разборок». Наталья Сорочик, психолог.

А что по поводу интернет-срачей говорит законодательство?

Я интернет пользователь с большим стажем. Застала расцвет ЖЖ (livejournal.com) и отлично помню, какие сказочные скандалы там происходили.

Но при этом, я не сторонник разжигания страстей в комментариях, мне больше нравится продуктивные обсуждения, чтоб ругань, поэтому стараюсь тщательно следить, чтобы пользователи не переходили на личности и все не скатилось в скандал (не всегда справляюсь с задачей).

Но, в любом случае, я категорически не поддерживаю тех, кто после какой-то перебранке в соцсети бежит с иском в суд. У нас в стране и без того предельно зажаты свобода слова и свободавыражения мнений. Тем более раз сам участвовал в ругани, то и нечего жаловаться суду, что тебя кто-то там обидел.

Это интернет, детка. Здесь могут послать на … — квинтэссенция неписанных правил интернета.

Тем не менее в нашей стране предостаточно статей в УК ограничивающих свободу слова. В первую очередь — статья 282 УК «О возбуждении национальной, религиозной, социальной или прочей розни». Есть также статья 207.1 УК «Распространение заведомо ложной информации». По обеим статьям жуткие наказания (даже лишение свободы), особенно в последнее время. Есть еще статья 148 УКнарушение права на свободу совести и вероисповеданий (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Тоже страшная статья, но мы на Клерке, надеюсь, никогда не будем обсуждать религию.

Еще раз подчеркну, я не сторонник переводить хайп в юридическую плоскость. Выпустили пар — ну и славно, разошлись с миром.

А еще есть такое мнение, что если вас напрягает ругань в социальной сети, то стоит проверить, а не вы ли сами являетесь провокатором и источником этой ругани. Никогда из-за вашего эмоционального или провокационного комментария хайп не начинался? И как вы относитесь к ругани и спорам в Интернете?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

60 подписчиков

Комментарии

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  • Логотип nlukina
    nlukina 16 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Коллеги,  хотелось бы услышать ваше мнение. 

  • Логотип IriEro
    IriEro 7 минут назад

    Ирина

    А мне всегда хотелось узнать у тех людей, кто ставит дизлайки - за что конкретно? Не согласен - аргументируй. И, может быть, в споре родится истина.

    • Логотип nlukina
      nlukina 3 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      вот кстати да, согласна. Дизлайк это не позиция и не ответ. Не умеешь аргументировать - не вишу комменты 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 56 секунд назад

      Главный бухгалтер

      точно с таким же подходом можно и про лайк поговорить

      а за что? давай аргументируй развёрнуто что там тебе так понравилось!

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 5 минут назад

    Ирина

    А что, сегодня всё выходит в укороченном варианте, или у меня такая фиговина? Люди обсуждают, а у меня заголовок и пара строчек по ним.

    • Логотип nlukina
      nlukina 3 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      как так,  можете скрин сделать? Там довольно большая статья

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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nlukina
Общество

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