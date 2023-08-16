Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Логотип nlukina
nlukina
Экономика России

Дефолт-98. 25 лет главной финансовой катастрофе

Сегодня, 25 лет назад, 17 августа 1998 года был объявлен дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару. Вспомним, как это произошло.
102
Дефолт-98. 25 лет главной финансовой катастрофе
фото freepik.com

Прошло уже 25 лет со дня, когда российская экономика пережила одно из самых мощных потрясений за свою историю — технический дефолт, приведший к финансовому кризису в стране.

Дефолт (англ. default) — нарушение платежных обязательств заемщика перед кредитором, неспособность производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять условия договора займа.

Не буду углубляться в причины финансовой катастрофы, лишь приведу цитату из современного учебника «История России 1945 год – начало XXI века. 11-й класс, базовый уровень»:

Это вынужденное решение стало неизбежным последствием: непродуманной финансовой политики, тотальной зависимости бюджета страны от продажи энергоресурсов, крайне неудачной налогово-финансовой системы.

17 августа 1989 года правительство и Центральный Банк обратились к гражданам страны с совместным заявлением, о введении комплекса мер, «направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики». Но фактически объявило о техническом дефолте. Чиновники сообщили, что все выплаты по рублевым госбумагам замораживаются до конца года. Верхняя граница валютного коридора до конца года была поднята до 9,50 руб., то есть была признана возможность 50-процентной девальвации рубля. Плюс вводится 90-дневный мораторий на исполнение банками своих обязательств перед иностранцами.

Вскоре после объявления о дефолте правительство, а также руководство ЦБ ушло (или их ушли) в отставку. Рубль девальвировался в несколько раз, произошел резкий скачок инфляции, рухнули объемы производства и значительно снизился уровень жизни населения.

В тот же день, после сообщения, в стране началась паника. Население бросилось скупать валюту, но большинство банков и обменников были уже закрыты «по техническим причинам». А в открытых обменниках курс прыгнул до 20 руб./$.

Вслед за рублем посыпалось все.

Резко подорожали товары. На продовольственные товары цены повысились на 63%, на непродовольственные на 85%. Многие банки объявили о банкротстве. Тысячи вкладчиков потеряли сбережения, которые копили годами.

Меня на следующий день отправили в магазин за маслом, отчетливо помню свой шок от цены: если раньше бутылка масла стоила 6 рублей, то после дефолта уже все 24 рубля. А вам что запомнилось?

Как думаете, можно ли было избежать дефолта в 1998 году? И, самый важный вопрос — может ли сейчас повториться ситуация 1998 года?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

61 подписчик

Комментарии

5
  • Логотип nlukina
    nlukina 25 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Коллеги,  высказывайтесь, хочется узнать ваше мнение и прогнозы 

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 15 минут назад

    Ирина

    В то время работали с одной иностранной организацией, расчет за услуги был привязан к курсу доллара (платили в рублях, но ежемесячно считали по курсу). Ох как цены на наши услуги взмыли ввысь. Пришлось все договора переделывать и закреплять стоимость в рубликах.

    • Логотип nlukina
      nlukina 12 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      удивительное время было, очень многие расчеты и даже  зарплаты были привязаны к курсу доллара. А некоторым вообще в долларах выдавали. Представляю,  сколько вам пришлось переделывать.

  • Логотип nlukina
    nlukina 8 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    кстати, ЦБ красиво отмечает годовщину дефолта - курс доллара за 25 лет вырос на 90 рублей. С 6 рублей до 96👍

  • Логотип sonnadezda
    sonnadezda 16 секунд назад

    Главный бухгалтер

    Я помню, мне так легко было. За день до этого заплатила за учебу. Денег осталось только на хлеб и на проезд в трамвае. Нет денег- нет проблем! )))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип nlukina
nlukina
Экономика России

Дефолт-98. 25 лет главной финансовой катастрофе

Сегодня, 25 лет назад, 17 августа 1998 года был объявлен дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару. Вспомним, как это произошло.

Дефолт-98. 25 лет главной финансовой катастрофе
5
102
Логотип kondmar2020
kondmar2020
Маркетинг

3 способа создать сайт юристу и адвокату. Разные подходы: плюсы и минусы

Когда вы осознали, что вам нужен сайт, появляется вопрос: а как его создать? К кому-то обращаться или пройти курсы, чтобы справиться своими силами? Варианта у вас три. Расскажу о каждом подробнее.

3 способа создать сайт юристу и адвокату. Разные подходы: плюсы и минусы
34
Логотип 1CVDGB
1CVDGB
ЭДО

Настройка проверки МЧД в 1С-ЭДО. Дополнительный функционал сервиса

При пересылке отчетности в госорганы через систему 1С-Отчетность или при использовании ЭДО с деловыми партнерами через 1С-ЭДО, важно обеспечить надежный контроль машиночитаемых доверенностей (МЧД). В конфигурациях 1С предусмотрена возможность использования разных МЧД, которые отвечают законодательству.

Настройка проверки МЧД в 1С-ЭДО. Дополнительный функционал сервиса
26
Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»

Приглашаем принять участие в главном профессиональном событии года для бухгалтеров «Клерк.Конференция», которое пройдет 12 сентября в Краснодаре в отеле Marriott и онлайн.

🔥Приглашаем на главное бухгалтерское событие года — «Клерк.Конференцию»
151
Логотип Наталья Горячая
Наталья Горячая
Налоговые проверки

Три «технички» в логистике: правила защиты

Налоговой инспекции не понравились заявленные компанией вычеты по НДС, что повлекло неуплату налога на круглую сумму. В ходе проверки ИФНС пришла к выводу о взаимосвязи проверяемого общества с тремя транспортными организациями: подконтрольность, фиктивность, необоснованная налоговая выгода.

Три «технички» в логистике: правила защиты
63
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

По прогнозу ЦБ в ближайшие 3–4 года ключевая ставка будет высокой, но это хорошо, особенно для инвесторов в облигации, сейчас расскажу

Если вы не успели купить доллары по 55, то покупать по 100 (да и по 97 или сколько там сейчас) может оказаться уже не так эффективно. Скорее всего, доллар будет расти и дальше, потом будет немного падать, потом снова расти, но когда произойдут ближайшие х2 — сложно сказать, не факт, что очень быстро.

По прогнозу ЦБ в ближайшие 3–4 года ключевая ставка будет высокой, но это хорошо, особенно для инвесторов в облигации, сейчас расскажу
98
Поиск работы бухгалтеров

🔥Мы подготовили подборку с вакансиями дня! Выбирайте лучшую работу

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

162
Читать еще