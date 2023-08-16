Дефолт-98. 25 лет главной финансовой катастрофе

Сегодня, 25 лет назад, 17 августа 1998 года был объявлен дефолт по основным видам государственных долговых обязательств. Одновременно было объявлено об отказе от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару. Вспомним, как это произошло.

Прошло уже 25 лет со дня, когда российская экономика пережила одно из самых мощных потрясений за свою историю — технический дефолт, приведший к финансовому кризису в стране.

Дефолт (англ. default) — нарушение платежных обязательств заемщика перед кредитором, неспособность производить своевременные выплаты по долговым обязательствам или выполнять условия договора займа.

Не буду углубляться в причины финансовой катастрофы, лишь приведу цитату из современного учебника «История России 1945 год – начало XXI века. 11-й класс, базовый уровень»:

Это вынужденное решение стало неизбежным последствием: непродуманной финансовой политики, тотальной зависимости бюджета страны от продажи энергоресурсов, крайне неудачной налогово-финансовой системы.

17 августа 1989 года правительство и Центральный Банк обратились к гражданам страны с совместным заявлением, о введении комплекса мер, «направленных на нормализацию финансовой и бюджетной политики». Но фактически объявило о техническом дефолте. Чиновники сообщили, что все выплаты по рублевым госбумагам замораживаются до конца года. Верхняя граница валютного коридора до конца года была поднята до 9,50 руб., то есть была признана возможность 50-процентной девальвации рубля. Плюс вводится 90-дневный мораторий на исполнение банками своих обязательств перед иностранцами.

Вскоре после объявления о дефолте правительство, а также руководство ЦБ ушло (или их ушли) в отставку. Рубль девальвировался в несколько раз, произошел резкий скачок инфляции, рухнули объемы производства и значительно снизился уровень жизни населения.

В тот же день, после сообщения, в стране началась паника. Население бросилось скупать валюту, но большинство банков и обменников были уже закрыты «по техническим причинам». А в открытых обменниках курс прыгнул до 20 руб./$.

Вслед за рублем посыпалось все.

Резко подорожали товары. На продовольственные товары цены повысились на 63%, на непродовольственные на 85%. Многие банки объявили о банкротстве. Тысячи вкладчиков потеряли сбережения, которые копили годами.

Меня на следующий день отправили в магазин за маслом, отчетливо помню свой шок от цены: если раньше бутылка масла стоила 6 рублей, то после дефолта уже все 24 рубля. А вам что запомнилось?

Как думаете, можно ли было избежать дефолта в 1998 году? И, самый важный вопрос — может ли сейчас повториться ситуация 1998 года?