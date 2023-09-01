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Законопроекты

Ваши документы! Усы, лапы, хвост. В Подмосковье стала обязательной регистрация домашних животных

С сентября жителей Московской области обязали регистрировать своих собак. Расскажем, как это будет происходить и что надо делать.
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Ваши документы! Усы, лапы, хвост. В Подмосковье стала обязательной регистрация домашних животных
фото freepik.com

В Московской области стала обязательной регистрация собак в возрасте от трех месяцев и старше, а также (уже по желанию) регистрация котиков. Скептики говорят, что эта вся затеяна для того, чтобы в итоге ввести налог. Но, по заверению законодателей, они действовали из других мотивов. Лишь в прошлом году жители области пожаловались на инциденты с собаками порядка 15 тысяч раз. Еще один аргумент — борьба с брошенными животными. Не секрет, что каждую осень на дачных участках остаются «лишними» более 300 животных.

«С 1 сентября в регионе в силу вступает закон о регистрации домашних животных. Регистрация собак будет обязательна, кошек - по желанию хозяев. Это позволит создать единую базу данных, каждому животному будет присвоен личный номер. Так, в случае потери животного, его будет проще отыскать, опираясь на базу данных», — заявил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, пишут РИА Новости.

Кроме этого в законе прописан порядок выгула домашних питомцев. В частности, запрещено выгуливать собак на детских площадках, на территории школьных, дошкольных и общеобразовательных организаций, а без поводка и намордника — в общественных местах. Предусмотрено также требование убирать за собакой во время прогулки.

Что нужно для регистрации?

В течение 14 дней после того, как животному исполнилось три месяца, его нужно зарегистрировать в госорганах.

Подать заявление на регистрацию можно через портале Госуслуг, где в скором времени заработает в полной мере сервис «Регистрация домашних животных». Или при личном визите в государственную ветклинику.

В заявлении надо указать данные владельца — паспортные данные, адрес регистрации, контакты. Кроме этого описать собаку или котейку — породу, пол, окрас, кличку, дату рождения, можно примерную или ту, которая будет указана в ветпаспорте или щенячий карточке. Также надо указать сведения о прививках (особенно от бешенства), об обработке от паразитов (внутренних и внешних) и адрес, где проживает животное. К заявлению можно будет прикрепить фото питомца.

«Для регистрации владелец вместе с питомцем посещает Госветклинику, предоставляет свой паспорт и при наличии- ветеринарный паспорт животного с отметками о вакцинации против бешенства при наличии. Заявление на регистрацию можно подать на региональном портале Госуслуг», — сообщил Филимонов.

После того, как вы заполните заявление, надо выбрать из списка (будет на сайте Госуслуг) удобную для вас государственную ветеринарную клинику. Записывайтесь на прием, сделать это можно также в режиме онлайн, вот тут.

Врач проведет осмотр, сверит данные, сделает по необходимости прививки, и чипирует ваше животное. Данные о животном будут храниться в единой базе данных. А при утере любимца, его можно будет найти.

Стоимость чипирования от 1000 до 2500. Отказаться от этой процедуры нельзя!

Если с собака умирает или ее по каким-то причинам предают другим владельцем, то в 14 дней хозяин обязан снять животное с учета или перерегистрировать его на другого владельца.

В случае невыполнения требований по регистрации собаки, владельца могут оштрафовать на сумму 3 000 рублей. Кроме того, незарегистрированная собака может быть изъята и помещена в приют.

А вы чипировали своих питомцев? Как думаете, эта система будет работать?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Ваши документы! Усы, лапы, хвост. В Подмосковье стала обязательной регистрация домашних животных

    С сентября жителей Московской области обязали регистрировать своих собак. Расскажем, как это будет происходить и что надо делать.

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