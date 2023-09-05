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Бухгалтеры

На ТВ и ипотеку. Экс-главбуха Ярославского АТП осудили за присвоение 14,5 млн рублей

Бывший главный бухгалтер «Ярославского АТП» Елена Касаткина присвоила 14,5 миллиона рублей. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере нанесенного материального ущерба.
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На ТВ и ипотеку. Экс-главбуха Ярославского АТП осудили за присвоение 14,5 млн рублей
фото freepik.com

Суд установил, что подсудимая, занимавшая должность главного бухгалтера в ГП ЯО «Ярославское Автотранспортное предприятие», почти ежемесячно брала из кассы предприятия деньги от 80 до 300 тыс. руб. для личных нужд. В период с августа 2016 года по декабрь 2020 года она присвоила 14,5 млн руб, пишет «Коммерсантъ».

Главбух свою вину признала частично. По ее словам, деньги она незаконно брала только в октябре и ноябре 2020 года — всего 300 тысяч рублей разными суммами в течение нескольких рабочих дней. На эти деньги она купила телевизор за 80 тысяч, погасила ипотеку и потребительский кредит, покупала продукты. Однако суд посчитал, что вина женщины доказана и по остальным периодам.

«Исследовав представленные доказательства, судебные инстанции пришли к выводу, что вина подсудимой в совершении инкриминируемого ей деяния в полном объеме нашла свое подтверждение в ходе судебного заседания»,— заявили в суде.

Касаткину приговорили к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года 6 месяцев. Также экс-бухгалтер вернет АО «Ярославское Автотранспортное предприятие» 14 млн 245 тысяч 150 рублей.

Принимая решение о наказании, суд учел явку с повинной, а также факт, что подсудимая впервые совершила преступление, удовлетворительно характеризуется по месту жительства со стороны органов внутренних дел.

«Советский суд – самый гуманный суд в мире!» Немного удивил приговор. У нас и за меньшую сумму сажают, а тут условно дали. Почему так?

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nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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    На ТВ и ипотеку. Экс-главбуха Ярославского АТП осудили за присвоение 14,5 млн рублей

    Бывший главный бухгалтер «Ярославского АТП» Елена Касаткина присвоила 14,5 миллиона рублей. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет лишения свободы условно и штраф в размере нанесенного материального ущерба.

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