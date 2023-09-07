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Имущественный вычет

Как вам новость? Россияне могут остаться без налоговых вычетов при покупки квартиры

Минстрой оценит, нужно ли сохранять в стране налоговые вычеты на покупку жилья. Ведомство уже утвердило методику оценки эффективности налоговых вычетов. На ее основе власти будут делать выводы, нужна ли в дальнейшем эта налоговая льгота или же адресные субсидии нуждающимся более эффективны. А еще в статье инструкция, как получить вычет сейчас.
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Как вам новость? Россияне могут остаться без налоговых вычетов при покупки квартиры
фото freepik.com

Сегодня при покупке недвижимости (дома или квартиры) можно вернуть 650 тыс. рублей, из низ до 260 тыс. — расходы на строительство и приобретение жилья, а 390 тыс. — затраты на проценты по ипотеке.

И вот этого всего скоро может не стать! Потому что Минстрой решил оценить, сохранить ли налоговую льготу или сделать субсидии адресными — только тем, кто в них нуждается (спойлер: нуждаются все!). Методику оценки эффективности налогового расхода утвердил Минстрой приказом от 09.06.2023 № 412/пр.

Как в Минстрое будут проводить оценку нужности налоговых вычетов?

При оценке эффективности налоговых вычетов министерство должно учесть, соответствуют ли эти расходы целям госпрограмм или целям социально-экономической политики.

Но, главное — министерство будет смотреть и считать сколько граждан, купивших жилье, за последние пять лет обратилось и получило налоговый вычет. Если этот показатель будет меньше менее 30% плательщиков от их общего количества, то налоговую льготу посчитают неактуальной и ее могут отменить.

Как вам новость? Я, когда прочитала об этом, не могла сложить два и два — при чем тут Минстрой и налоговые вычеты? С каких пор Минстрой оценивает эффективность вычетов? Еще смутила фраза про 30 процентов… А еще вопрос по нуждаемости? Кто и как будет оценивать нуждается человек или нет? Ведь, порог этой нуждаемости можно установить любой удобный для государства. Вопросов больше, чем ответов.

Пока власти решают, как бы нас обобрать в очередной раз, напомним, как получить в 2023 году имущественный вычет.

Как получить вычет за квартиру

Согласно статье 220 НК после покупки жилья россияне могут вернуть часть средств, уплаченных в бюджет в качестве налога на доход физических лиц (НДФЛ).

Подать заявление на вычет можно через работодателя, при личном посещении ИФНС, через портал «Госуслуги» или на сайте ФНС. Подать заявление можно после завершения налогового периода (календарного года), в котором была куплена недвижимость.

🔎Важно! Если вы не пенсионер, подать налоговую декларацию и вернуть налог можно только за 3 предыдущих года, но не раньше года, когда налогоплательщик получил право на вычет. То есть, вы купили квартиру в 2023 году (ура, поздравляем!🔥), то получить вычет можно за 3 года: 2023, 2024, 2025.

На вычет могут претендовать только налоговые резиденты России, которые находятся на территории РФ не менее 183 дней. Еще одно требование — заявитель должен официально работать и платить НДФЛ.

Какие документы будут нужны:

  • паспорт;

  • заявление;

  • выписка из EГPH или свидетельство права собственности;

  • копия кредитного договора;

  • документы, подтверждающие расходы на покупку имущества (банковские выписки, расписка от продавца о получении денег);

  • копия договора купли-продажи квартиры;

  • акт приема-передачи квартиры (или доли);

  • свидетельство о заключении брака (если квартира приобретена в браке);

  • справка «Справка о доходах и суммах налога физического лица» (2-НДФЛ);

  • декларация 3-НДФЛ (бланк, если вы будите подавать на вычет лично, можно взять здесь).

Налоговики вернут налог в течение 15 дней после окончания камеральной проверки — она длится месяц.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

75 подписчиков

Комментарии

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    nlukina
    4 минуты назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    давайте обсудим,  коллеги! Что думаете? 

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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