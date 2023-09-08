Почем печеньки? «Победа» начнет продавать на борту еду и напитки. Почему же многие не любят этот лоукостер? Пятничный демотиватор

Лоукостер «Победа» планирует в 2024 году начать продавать на борту снеки и напитки и раздавать на гаджеты платный развлекательный контент. Казалось бы — позитивная новость, но нет, даже она вызывает негатив. Почему буквально все недолюбливают «Победу»? Давайте обсудим.

Самый дешевый авиаперевозчик «Победа» анонсировал, что со следующего года на борту самолета пассажирам будет продавать развлекательный контент и снеки. То есть — очередные платные дополнительные услуги.

По словам главы лоукостера Дмитрия Тыщука, внедрение дополнительных платных сервисов для пассажиров оборачивается для «Победы» только получением доходов без затрат со стороны перевозчика, написал РБК. Сейчас на дополнительные услуги приходится 10–15% от общей выручки «Победы», сказал Тыщук. То есть в прошлом году благодаря им лоукостер мог заработать 5,9–8,8 млрд руб., следует из отчетности компании по РСБУ. По итогам 2022-го лоукостер получил рекордную с момента основания чистую прибыль — 15 млрд руб.

Все эти допники безумно раздражают. Учитывая, что к Победе у пассажиров накопилось огромное количество претензий, то новость про очередную платную услуги вызвала лишь негатив. В интернете есть только два вида реакции — безразличие и ненависть. Так вот «Победа» вызывает (а может быть и сознательно) всегда последнюю. Возможно, они действуют по принципу пустьлучшеругают, чемнезамечают, но не беспокоят ли их репутационные потери? Видимо нет.

Я летала «Победой» лишь однажды. И то, такой выбор компании я сделала (простите за тавтологию) из-за отсутствия выбора на тот момент. Нужно было лететь, как говорят еще вчера, а это был ближайший рейс. Если не случится такого аврала, то больше этим перевозчиком я никогда не воспользуюсь. Мне не понравилось все! Абсолютно все! Это не первый лоукостер, которым я летала, были EasyJet, Wizzair, AirAsia и ни к одному из них у меня не возникло претензий и не осталось негативного впечатления.

Я понимаю, что покупая билет на лоукостер не стоит ожидать сервиса как в Emirates Airlines.

Понятно, что клиенты «Победы» — это люди, которые хотят улететь максимально дешево. Не их клиенты — пассажиры, которым важен личный комфорт и маломальский сервис— откидывающиеся кресла и чемодан на багажной полке. И главное — включенная в тариф возможность выбрать место. Сейчас многие мне скажут, что не хотят чтобы билет из-за этого подорожал, что им это не нужно и тд. Но, многие, особенно семейные люди, понимают, как эта опция важна.

Давайте вспомним самый громкий скандал из-за этого вопроса. Молодая пара во время полета решила поменять места, «чтобы сидеть рядом и успокоить ребенка». Пассажир занял свободное место рядом со своей семьей. Стюардесса, по словам пассажира, «с нескрываемой злобой» потребовала от пересесть обратно, потому что пара не оплатила услугу выбора места. Пассажир отказался, началась ругань. Когда самолет приземлился, пару с трехмесячным ребенком не выпустили из салона самолета, а к самому воздушному судну подъехали два микроавтобуса полиции. В итоге пассажиров признали авиадебоширами.

Вот такие комментарии были в сети.

Но была и более адекватная реакция.

А вот, что пишет сам пассажир-авиадебошир.

Мой вердикт — пусть это лоукостер оставит свои платные печеньки себе. А вы, дорогие пользователи, если соберетесь лететь этой компанией, помните про возможные проблемы с багажом, онлайн регистрацией, местами, рассадкой родителей от детей и прочие радости.