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Зарплата

Грустная статистика. Средний китаец зарабатывает в два раза больше россиянина

Согласно официальной статистике, по текущему курсу средняя заработная плата китайца составляет 1387 $ против 755 $ оплаты труда россиянина.
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Грустная статистика. Средний китаец зарабатывает в два раза больше россиянина
фото freepik.com

По текущему курсу средний китаец зарабатывает в два раза больше россиянина. Хотя, в середине 2000-х средняя зарплата в РФ была в два раза выше, чем в Китае.

При этом, Росстат в свежем докладе «Социально-экономическое положение России» вновь зафиксировал рост доходов россиян. По данным ведомства, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне 2023 года увеличилась на 14,1% (к соответствующему периоду 2022 года) до 76 604 рублей.

Интересно, что при этом 64% жителей страны живут на доходы от 7 тыс рублей до 45 тыс рублей в месяц.

Так, 1,7% граждан выживают со среднедушевым доходом до 7 тыс рублей. Еще 3,3% — на 7-10 тыс рублей в месяц. Доходы 6,7% граждан варьируются в диапазоне от 10 до 14 тыс рублей.

Далее идут самые многочисленные группы с доходами от 14 тыс до 19 тыс рублей (10% населения); от 19 тыс до 27 тыс рублей (16% населения) и от 27 тыс до 45 тыс рублей (26,7% населения).

И только 22,6% жителей страны имеют доходы от 75 тыс рублей и свыше 100 тыс рублей.

Чтобы точнее понимать, как именно живут рядовые россияне, экономисты советуют брать за основу модальное значение заработной платы — это самая распространенная заработная плата.

Модальная зарплата представляет собой наиболее популярное значение в выборке. К примеру, если на предприятии работают четыре человека с окладами 25 тыс. рублей, 25 тыс. рублей, 40 тыс. рублей и 60 тыс. рублей, модальным значением для компании будет 25 тыс. рублей, встречающееся чаще всего.

Для России этот показатель — 35,5 тыс рублей. Выходит, что по текущему курсу большинство россиян живут на 11-12 долларов в день. Это меньше, чем минимальная зарплата в бедных странах Латинской Америки и меньше, чем получает средний китаец.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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