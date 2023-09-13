Таможня дала добро. Эстония разрешила россиянам въезжать в страну на мотоциклах

Продолжение темы про запреты россиянам ввозить в ЕС личные автомобили и вещи.
Власти Эстонии уточнили, что введенный в стране запрет на въезд автомобилей с российскими номерами касается только легковых машин вместимостью до девяти пассажиров, написал «Коммерсантъ».
«Транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, которые работают на линии, а также транспортные средства с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу»,— уточнил представитель налогово-таможенного департамента Антс Кутти.
Пересекать границу на мотоциклах и автобусах можно.
Напомним, Еврокомиссия (ЕК) на прошлой неделе заявила, что вне зависимости от того, используется ли личный транспорт россиян в частных или коммерческих целях, он может быть арестован из-за санкций. Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами с 13 сентября, Латвия — с 12 сентября. Финляндия не намерена конфисковывать российские машины (пока), Литва, напротив, будет.
Коллеги, поедем на мотоцикле?🏍
Комментарии4
Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк
А кадр из классного сериала про байкеров (надо пересмотреть))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Обожаю Сынов Анархии. Чарли Ханнем😍
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
хотя там все прекрасны! Подбор актеров и их игра великолепна. Сюжет держит до последний серии
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Давайте плюнем на работу и пообсуждаем красивых мужчин?)))