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Санкции 2022-2023

Таможня дала добро. Эстония разрешила россиянам въезжать в страну на мотоциклах

Эстонская таможня разрешила въезд автобусам и мотоциклам с российскими номерами. Их конфисковывать не будут (это просто праздник какой-то!).
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Таможня дала добро. Эстония разрешила россиянам въезжать в страну на мотоциклах
Сыны анархии

Продолжение темы про запреты россиянам ввозить в ЕС личные автомобили и вещи.

Власти Эстонии уточнили, что введенный в стране запрет на въезд автомобилей с российскими номерами касается только легковых машин вместимостью до девяти пассажиров, написал «Коммерсантъ».

«Транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, которые работают на линии, а также транспортные средства с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу»,— уточнил представитель налогово-таможенного департамента Антс Кутти.

Пересекать границу на мотоциклах и автобусах можно.

Напомним, Еврокомиссия (ЕК) на прошлой неделе заявила, что вне зависимости от того, используется ли личный транспорт россиян в частных или коммерческих целях, он может быть арестован из-за санкций. Эстония запретила въезд автомобилям с российскими номерами с 13 сентября, Латвия — с 12 сентября. Финляндия не намерена конфисковывать российские машины (пока), Литва, напротив, будет.

Коллеги, поедем на мотоцикле?🏍

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

79 подписчиков

Комментарии

4
  • Логотип mizeri
    mizeri
    Сотрудник
    35 минут назад

    Елена Балаклицкаяглавный редакторКлерк

    А кадр из классного сериала про байкеров (надо пересмотреть))

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      nlukina
      26 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Обожаю Сынов Анархии. Чарли Ханнем😍 

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      nlukina
      25 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      хотя там все прекрасны! Подбор актеров и их игра великолепна. Сюжет держит до последний серии 

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    nlukina
    20 минут назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    Давайте плюнем на работу и пообсуждаем красивых мужчин?))) 

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