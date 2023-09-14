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  • 👿Злой курс! Зарубежные сотрудники 60% российских компаний попросили проиндексировать им зарплату. Или сменить валюту выплат
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nlukina
Зарплата

👿Злой курс! Зарубежные сотрудники 60% российских компаний попросили проиндексировать им зарплату. Или сменить валюту выплат

Курс кусается! Поэтому зарубежные сотрудники российских компаний попросили работодателей пересмотреть условия выплат. Некоторые хотят, чтобы им изменили валюту, другие попросили проиндексировать им зарплату.
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👿Злой курс! Зарубежные сотрудники 60% российских компаний попросили проиндексировать им зарплату. Или сменить валюту выплат
Маска

Ослабление рубля осложнило жизнь российских удаленщиков, поживающих за пределами страны. Более 60% российских компаний получили запросы от сотрудников, работающих за рубежом, проиндексировать им зарплату в августе на фоне падения рубля, показал опрос рекрутинговой платформы HeadHunter, пишет Forbes. В опросе участвовало 112 компаний из IT-отрасли, сфер недвижимости, маркетинга, торговли, услуг и др.

Российские работодатели решили: пойти им на встречу — 23%, привязать выплаты в рублях к курсу доллара или евро — 23%. Еще столько же не будут предпринимать никаких мер. 

Согласно результатам исследования, более трети компаний платят зарубежным сотрудникам в рублях, еще столько же — в валюте страны проживания. Еще 12% бизнеса выплачивают часть в рублях, часть — в иностранной валюте. В долларах зарплату получают работники 18% опрошенных компаний, в евро — всего 3%.

По итогам запросов по поводу индексации лишь 5% компаний решили сменить валюту выплат работающим за границей.

Сегодня официальный курс: евро — 103,1066 рубля, доллар — 95,9794 рубля.

Выходит, что сотрудник, проживающий в Грузии получал год назад зарплату в 70 тыс. рублей, в переводе в лари — 3000 лари, а сегодня это уже лишь 2000 лари. Теряется существенная сумма на конвертации.

Как думаете, если рубль не перейдет к укреплению, с частью зарубежного штата компании вынуждены будут расстаться? И захотят ли сами зарубежные удаленщики оставаться в штате российских компаний?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

80 подписчиков

Комментарии

3
  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 38 минут назад

    Татьяна

    Вполне нормальное желание, абсолютно логичное. Получать ЗП и брать кредиты нужно в валюте той страны, где живешь.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      30 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      желание-то логичное, но пойдут ли ему навстречу 

      • Логотип sunflower_t
        sunflower_t 1 минуту назад

        Татьяна

        Зависит от ценности работника. "Золотым" работникам, стиснув зубы пойдут. Остальным нет. Тут тоже все логично.

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