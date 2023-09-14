👿Злой курс! Зарубежные сотрудники 60% российских компаний попросили проиндексировать им зарплату. Или сменить валюту выплат

Ослабление рубля осложнило жизнь российских удаленщиков, поживающих за пределами страны. Более 60% российских компаний получили запросы от сотрудников, работающих за рубежом, проиндексировать им зарплату в августе на фоне падения рубля, показал опрос рекрутинговой платформы HeadHunter, пишет Forbes. В опросе участвовало 112 компаний из IT-отрасли, сфер недвижимости, маркетинга, торговли, услуг и др.
Российские работодатели решили: пойти им на встречу — 23%, привязать выплаты в рублях к курсу доллара или евро — 23%. Еще столько же не будут предпринимать никаких мер.
Согласно результатам исследования, более трети компаний платят зарубежным сотрудникам в рублях, еще столько же — в валюте страны проживания. Еще 12% бизнеса выплачивают часть в рублях, часть — в иностранной валюте. В долларах зарплату получают работники 18% опрошенных компаний, в евро — всего 3%.
По итогам запросов по поводу индексации лишь 5% компаний решили сменить валюту выплат работающим за границей.
Сегодня официальный курс: евро — 103,1066 рубля, доллар — 95,9794 рубля.
Выходит, что сотрудник, проживающий в Грузии получал год назад зарплату в 70 тыс. рублей, в переводе в лари — 3000 лари, а сегодня это уже лишь 2000 лари. Теряется существенная сумма на конвертации.
Как думаете, если рубль не перейдет к укреплению, с частью зарубежного штата компании вынуждены будут расстаться? И захотят ли сами зарубежные удаленщики оставаться в штате российских компаний?
Комментарии3
Татьяна
Вполне нормальное желание, абсолютно логичное. Получать ЗП и брать кредиты нужно в валюте той страны, где живешь.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
желание-то логичное, но пойдут ли ему навстречу
Татьяна
Зависит от ценности работника. "Золотым" работникам, стиснув зубы пойдут. Остальным нет. Тут тоже все логично.