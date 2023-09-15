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Банки

💥ЦБ поднял ключевую ставку. Пени по налогам и взносам вырастут. Проверьте сальдо по ЕНС

Совет директоров ЦБ сегодня, 15 сентября 2023 года повысил ключевую ставку — с 12 до 13 процентов годовых. Это повлияет на порядок расчета НДФЛ, пеней, неустоек и не только. Забирайте рекомендации от редакции.👈
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💥ЦБ поднял ключевую ставку. Пени по налогам и взносам вырастут. Проверьте сальдо по ЕНС
Изображение от freepik.com

Сегодня, 15 сентября ЦБ на заседании совета директоров принял решениеповысить ключевую ставку с 12% до 13%. Регулятор объяснил это решение высокими проинфляционными рисками. Также повышен прогноз по инфляции — 6-7% по итогам года, сообщает «Коммерсантъ».

Что такое ключевая ставка

Ключевая ставка или «ставка рефинансирования» — инструмент с помощью которого Центробанк проводит денежно-кредитную политику и регулирует курс рубля. Это процент, под который коммерческие банки могут получить кредит у Банка России, то есть официальная (государственная) стоимость пользования заемными средствами.

Из-за увеличения ключевой ставки налоговики будут начислять больше пеней на налоговую недоимку. Ведь пени рассчитывают исходя из 1/300 ключевой ставки за каждый день просрочки (ст. 75 НК). Увеличатся и компенсации работникам за задержку зарплаты. Компенсацию считают по 1/150 ключевой ставки за каждый день задержки денег (ст. 236 ТК).

Временно для организаций на период 09.03.2022 по 31.12.2023 пени будет рассчитываться также, как для ИП — налоговики посчитают пени по 1/300 ставки рефинансирования независимо от периода просрочки.

Где применяется ключевая ставка

Ставка рефинансирования применяется при расчете сумм, причитающихся бюджету или налогоплательщику.

В том числе:

  • проценты за несвоевременный возврат переплаты по налогам (ст. 78, 79 и 176 НК);

  • пени за нарушение срока уплаты налогов, взносов и других обязательных платежей (ст. 75 НК, ст. 26.11 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ);

  • расчет НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах (ст. 212 НК);

  • определение величины доходов и расходов в виде процентов по займам (ст. 269 НК);

  • расчет базы по НДС в отношении процента (дисконта) по векселям (пп. 3 п. 1 ст. 162 НК).

Наши рекомендации

❗️Рекомендуем контролировать сальдо по ЕНС т.к. в случае отрицательного остатка, будут начисляться пени исходя уже из 13 % годовых. Регулярно проводите сверки с налоговой, чтобы следить за состоянием расчетов.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

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    💥ЦБ поднял ключевую ставку. Пени по налогам и взносам вырастут. Проверьте сальдо по ЕНС

    Совет директоров ЦБ сегодня, 15 сентября 2023 года повысил ключевую ставку — с 12 до 13 процентов годовых. Это повлияет на порядок расчета НДФЛ, пеней, неустоек и не только. Забирайте рекомендации от редакции.👈

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