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Мошенничество

🤖Жулик, не воруй! Бороться с телефонным мошенниками начали роботы. Как это работает?

Роботы против мошенников. Бороться с телефонными аферистами начал робот-секретарь «Олег», имитируя разговор с реальным человеком. Бот разговаривает со злоумышленником как можно дольше, чтобы тот обзвонил в итоге как можно меньше абонентов. Беседы выходят очень забавными👇 А кто вам звонил в последнее время?
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🤖Жулик, не воруй! Бороться с телефонным мошенниками начали роботы. Как это работает?
Крепкий орешек 3

«Тинькофф» запустил фабрику человекоподобных роботов, которые отвлекают мошенников от обмана людей, удерживая их на телефонной линии как можно дольше.😂 Если кому-то не удобно слушать, то там есть текстовый формат разговора.

Подключить телефонного секретаря-робота могут абоненты всех сотовых операторов, даже если у них нет карты упомянутого выше банка.

Сценариев развития беседы несколько: в их числе — пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать и молодая мама, которая воюет со своим ребенком на детской площадке и отгоняет «Церберов», мужчина, выгуливающий свою собаку в парке и уставший раздраженный мужчина за рулем😂.

В записи реплик человекоподобных роботов принимали участие профессиональные дикторы Петр Гланц (голос Дедпула в официальном дубляже) и актриса Дарья Блохина( «Люся» голос колонки, которая стала центральным персонажем).

В банке считают, что такой механизм позволяет снизить число успешных атак на телефонных абонентов, а также оперативно отслеживать и получать новые сценарии мошенничества. В ближайший месяц телефонного секретаря, разговаривающего за вас с аферистами смогут подключить все желающие.

Сделать это можно будет так:

  • Клиенты банка — через мобильное приложение.

  • Неклиенты — через мессенджеры (Telegram и «Вконтакте»).

Коллеги, поделитесь, какие заходы делают мошенники сейчас? Сотрудник полиции и банка уже в прошлом? Мне недавно звонили из Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. А вам кем представляются? А как вы ведете разговор: отключаете сразу, пытаетесь узнать в чем дело или ругаетесь?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

81 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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