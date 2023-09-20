🤖Жулик, не воруй! Бороться с телефонным мошенниками начали роботы. Как это работает?

Роботы против мошенников. Бороться с телефонными аферистами начал робот-секретарь «Олег», имитируя разговор с реальным человеком. Бот разговаривает со злоумышленником как можно дольше, чтобы тот обзвонил в итоге как можно меньше абонентов. Беседы выходят очень забавными👇 А кто вам звонил в последнее время?

«Тинькофф» запустил фабрику человекоподобных роботов, которые отвлекают мошенников от обмана людей, удерживая их на телефонной линии как можно дольше.😂 Если кому-то не удобно слушать, то там есть текстовый формат разговора.

Подключить телефонного секретаря-робота могут абоненты всех сотовых операторов, даже если у них нет карты упомянутого выше банка.

Сценариев развития беседы несколько: в их числе — пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать и молодая мама, которая воюет со своим ребенком на детской площадке и отгоняет «Церберов», мужчина, выгуливающий свою собаку в парке и уставший раздраженный мужчина за рулем😂.

В записи реплик человекоподобных роботов принимали участие профессиональные дикторы Петр Гланц (голос Дедпула в официальном дубляже) и актриса Дарья Блохина( «Люся» голос колонки, которая стала центральным персонажем).

В банке считают, что такой механизм позволяет снизить число успешных атак на телефонных абонентов, а также оперативно отслеживать и получать новые сценарии мошенничества. В ближайший месяц телефонного секретаря, разговаривающего за вас с аферистами смогут подключить все желающие.

Сделать это можно будет так:

Клиенты банка — через мобильное приложение.

Неклиенты — через мессенджеры (Telegram и «Вконтакте»).