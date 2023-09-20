🤖Жулик, не воруй! Бороться с телефонным мошенниками начали роботы. Как это работает?

«Тинькофф» запустил фабрику человекоподобных роботов, которые отвлекают мошенников от обмана людей, удерживая их на телефонной линии как можно дольше.😂 Если кому-то не удобно слушать, то там есть текстовый формат разговора.
Подключить телефонного секретаря-робота могут абоненты всех сотовых операторов, даже если у них нет карты упомянутого выше банка.
Сценариев развития беседы несколько: в их числе — пожилой мужчина, который во время разговора ищет свои очки, чтобы лучше слышать и молодая мама, которая воюет со своим ребенком на детской площадке и отгоняет «Церберов», мужчина, выгуливающий свою собаку в парке и уставший раздраженный мужчина за рулем😂.
В записи реплик человекоподобных роботов принимали участие профессиональные дикторы Петр Гланц (голос Дедпула в официальном дубляже) и актриса Дарья Блохина( «Люся» голос колонки, которая стала центральным персонажем).
В банке считают, что такой механизм позволяет снизить число успешных атак на телефонных абонентов, а также оперативно отслеживать и получать новые сценарии мошенничества. В ближайший месяц телефонного секретаря, разговаривающего за вас с аферистами смогут подключить все желающие.
Сделать это можно будет так:
Клиенты банка — через мобильное приложение.
Неклиенты — через мессенджеры (Telegram и «Вконтакте»).
Коллеги, поделитесь, какие заходы делают мошенники сейчас? Сотрудник полиции и банка уже в прошлом? Мне недавно звонили из Главного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. А вам кем представляются? А как вы ведете разговор: отключаете сразу, пытаетесь узнать в чем дело или ругаетесь?
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