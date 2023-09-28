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  • Проблемы с мигрантами власти хотят решить за счет бизнеса. Работодателей могут обязать предоставлять трудовым мигрантам жилье
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Миграционный учет

Проблемы с мигрантами власти хотят решить за счет бизнеса. Работодателей могут обязать предоставлять трудовым мигрантам жилье

Работодателей, нанимающих трудовых мигрантов, обяжут обеспечить их жильем на время действия трудового договора. За нарушение правил введут штраф до 500 тыс. или будут приостанавливать деятельность организации на срок до 90 суток.
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Проблемы с мигрантами власти хотят решить за счет бизнеса. Работодателей могут обязать предоставлять трудовым мигрантам жилье
Изображение от freepik.com

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ внесут в нижнюю палату парламента законопроект, обязывающий работодателей обеспечить трудовых мигрантов жильем, пишут «Известия».

Предполагается, что за счет бизнеса будут созданы специальные общежития или дома, а также сняты квартиры. Это необходимо в том числе для того, чтобы у сотрудников была временная регистрация.

«Сейчас нередко трудовых мигрантов десятками заселяют в не подходящие для нормальной жизни вагончики, не регистрируют и не контролируют. Поэтому происходят беспорядки, виновников которых порой установить просто невозможно», — считает один из авторов законопроекта, член комитета Госдумы Сергей Колунов.

Регулярно происходят беспорядки, виновников которых порой установить просто невозможно, подчеркнул он.

По его словам, в период с января по июль 2023 г. количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами, выросло на 32%.

Нередко в съемных квартирах мигранты живут десятками: в комнатах устанавливаются двух-трехъярусные кровати, превращая жилплощадь, по сути, в хостел.

«От этого страдают соседи, а нарушение правил регистрационного учета сложнодоказуемо, поскольку состав проживающих мигрантов постоянно меняется. Нужно защитить людей от внезапного соседства с такими бригадами», — подчеркнул аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

Согласно законопроекту, за мигрантов будут отвечать их работодатели — они или будут контролировать приглашенных работников, или будут платить рублем и собственной репутацией, сказал депутат. Также он добавил, что работодатель получит право решать, как платить за жилье — за свой счет или вычитать из зарплаты мигрантов.

За нарушение новых правил работодатели могут быть оштрафованы до 500 000 руб. Альтернативой штрафу может стать приостановка деятельности компании на срок до 90 суток.

Как думаете, бизнес готов к новым затратам? Будут ли работодатели соблюдать новые правила, если законопроект одобрят?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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