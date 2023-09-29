Логотип nlukina
nlukina
Зарплата

МРОТ с 1 января 2024 г. повысят на 18.5%. Не забудьте внести изменения в документы

В России с 1 января 2024 года будет проведена дополнительная индексация МРОТ его повысят на 18.5%. Он составит 19 242 рублей в месяц. А это значит, что с 2024 года мы будем платить 5 773 руб страховых взносов. Напомним, в какие документы следует внести изменения.
76
МРОТ с 1 января 2024 г. повысят на 18.5%. Не забудьте внести изменения в документы
Иллюстрация: Вера Ревина

Правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на уровне 19 242 рублей в месяц. Текст документа размещен в безе Госдумы.

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников, — сказано в пояснительной записке.

А это значит, что страховые взносы тоже поднимут. Если в 2023 году с МРОТ 16 242 руб мы платим 30% страховых взносов — 4 873 руб., то с 1 января 2024 года будем платить 5 773 рубля.

Что сделать в связи с увеличением МРОТ

Подготовили для бухгалтеров напоминалку, что в этой связи надо сделать:

  • Внести изменения в локальные акты компании, где прописан прежний МРОТ.

  • Внести изменения в трудовые договоры, если у кого-то зарплата нижу МРОТ, то ее надо понять.

  • Не забыть, что новую сумму надо будет учесть при расчете больничных, декретных и отпускных.

Что будет если зарплату не повысить до нового МРОТ

Если работодатель проигнорирует обязанность повысить оплату труда работникам до проиндексированного размер МРОТ, то компании будут грозить штрафы п. 6 ст. 5.27 КоАП.

  • Для организаций — от 30 до 50 тыс. руб.

  • Для должностных лиц — от 10 до 20 тыс. руб.

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

86 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Дмитрий Варкентин
    Дмитрий Варкентин
    Нотариат

    Нотариальные протоколы допросов. Как можно самостоятельно организовать проведение допроса по своей инициативе

    Рассмотрим эффективный, но далеко не самый очевидный способ отстаивания своей позиции в спорах с налоговой инспекцией.

    12
    Логотип MCC Group
    MCC Group
    Общество

    Высшее образование в Сербии: университеты и получение ВНЖ через учебу

    В этой статье мы рассмотрим систему высшего образования в Сербии, университеты, предоставляющие образовательные программы для иностранных студентов, а также процедуру получения ВНЖ (вида на жительство) через учебу.

    Высшее образование в Сербии: университеты и получение ВНЖ через учебу
    13
    Логотип ВДГБ
    ВДГБ

    Организация удаленной работы с помощью 1С

    Современный рынок труда требует от руководителей компаний современных решений. Компании, которые уже прошли этап перехода на удаленный формат работы выбрали 1С, которая позволяет перевести сотрудников на дистанционку быстро и без лишних сложностей.

    Организация удаленной работы с помощью 1С
    26
    Логотип Владимир42
    Владимир42
    Финтех

    Финансовые технологии. Примеры инноваций, которыми мы постоянно используем

    Финтех компании стремятся изменить традиционные методы оказания финансовых услуг, делая их более удобными, доступными, эффективными и инновационными.

    12
    Логотип Владимир42
    Владимир42
    Мотивация персонала

    Общение с коллегами. Как найти общий язык с лидером

    Найти общий язык с лидером или руководителем важно для эффективной работы в команде и достижения общих целей. Вот статье несколько советов, как это сделать.

    22
    Читать еще
    Мнения