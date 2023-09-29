МРОТ с 1 января 2024 г. повысят на 18.5%. Не забудьте внести изменения в документы

В России с 1 января 2024 года будет проведена дополнительная индексация МРОТ его повысят на 18.5%. Он составит 19 242 рублей в месяц. А это значит, что с 2024 года мы будем платить 5 773 руб страховых взносов. Напомним, в какие документы следует внести изменения.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об установлении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2024 году на уровне 19 242 рублей в месяц. Текст документа размещен в безе Госдумы.

Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 4,8 млн работников, — сказано в пояснительной записке.

А это значит, что страховые взносы тоже поднимут. Если в 2023 году с МРОТ 16 242 руб мы платим 30% страховых взносов — 4 873 руб., то с 1 января 2024 года будем платить 5 773 рубля.

Что сделать в связи с увеличением МРОТ

Подготовили для бухгалтеров напоминалку, что в этой связи надо сделать:

Внести изменения в локальные акты компании, где прописан прежний МРОТ.

Внести изменения в трудовые договоры, если у кого-то зарплата нижу МРОТ, то ее надо понять.

Не забыть, что новую сумму надо будет учесть при расчете больничных, декретных и отпускных.

Что будет если зарплату не повысить до нового МРОТ

Если работодатель проигнорирует обязанность повысить оплату труда работникам до проиндексированного размер МРОТ, то компании будут грозить штрафы п. 6 ст. 5.27 КоАП.