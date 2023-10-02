Самокатчиков и курьеров заставят раскошелиться. Для них введут обязательную страховку

Постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов, например курьеров, обяжут оформлять страхование гражданской ответственности, сообщили «Известия».
По мнению депутатов Госдумы, обязательная страховка должна снизить число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как отметил один из инициаторов предложения депутат Госдумы Александр Якубовский, введение обязательной страховки позволит компенсировать причиненный ущерб здоровью и имуществу граждан после аварии.
На сегодняшний день мы видим большое количество случаев ДТП с СИМ. Они зачастую приводят к тяжелым последствиям. Но, например, с курьера, который не имеет в России ничего, кроме в лучшем случае временной регистрации, взыскать такой ущерб практически невозможно, — сказал разработчик предложения депутат Госдумы Александр Якубовский.
Важно! Сейчас оформить по европротоколу ДТП с электросамокатом невозможно, ведь электросамокаты не могут быть застрахованы, ОСАГО на них не оформляется.
В 2019 году было 142 аварии по вине СИМ, в 2022 — уже 941. Число раненых тоже увеличилось в семь раз, с 147 до 976 человек, число погибших — в три раза, с 7 до 19. Первое место по количеству ДТП с электросамокатами занял Краснодарский край.
Типичный пример аварий: А в Воронеже девушка на электросамокате едва не погибла, решив пересечь оживленный перекресток из крайнего ряда. 28 августа полицейские задержали в Москве курьера, который на самокате сбил шестилетнего ребенка, после чего, по словам матери мальчика, курьер остановился, поправил свой рюкзак и поехал дальше.
Или вот такой бесстрашный гонщик на МКАДе в столице.
Центробанк положительно оценил предложение Госдумы ввести обязательную страховку для пользователей электросамокатов.
Разделяя озабоченность возросшим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, отмечаем, что обязательное страхование гражданской ответственности лиц, их эксплуатирующих, представляется действенным инструментом, направленным на защиту прав потерпевших. Нужно решить вопросы идентификации таких пользователей и владельцев этих средств, установить порядок фиксации ДТП с их участием, а также ужесточить требования к эксплуатации средств индивидуальной мобильности, — сказано в отзыве регулятора.
Некоторые кикшеринговые компании, например, Whoosh, уже ввели добровольную страховку при поездках. В начале поездки пользователь получает предложение включить в услугу страховку, стоимость которой составляет 35 рублей за поездку и покрывает 500 тыс. рублей ущерба пользователю, 100 тыс. ущерба имуществу пользователя и 300 тыс. третьему лицу, если оно пострадало.
Мне кажется, что идея хорошая, надеюсь, что ее поддержат. Еще бы запретили бы им ездить по тротуарам. Как думаете примут ли проект? Снизит ли это число аварий с участием электросамокатов?
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