Самокатчиков и курьеров заставят раскошелиться. Для них введут обязательную страховку

Самокатчиков и курьеров, которые часто пользуются электросамокатами или электровелосипедами, обяжут оформлять страхование гражданской ответственности. В ЦБ положительно оценил предложение Госдумы ввести обязательную страховку для пользователей электросамокатов. Снизит ли это число аварий с их участием?

Постоянных пользователей электросамокатов и электровелосипедов, например курьеров, обяжут оформлять страхование гражданской ответственности, сообщили «Известия».

По мнению депутатов Госдумы, обязательная страховка должна снизить число ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Как отметил один из инициаторов предложения депутат Госдумы Александр Якубовский, введение обязательной страховки позволит компенсировать причиненный ущерб здоровью и имуществу граждан после аварии.

На сегодняшний день мы видим большое количество случаев ДТП с СИМ. Они зачастую приводят к тяжелым последствиям. Но, например, с курьера, который не имеет в России ничего, кроме в лучшем случае временной регистрации, взыскать такой ущерб практически невозможно, — сказал разработчик предложения депутат Госдумы Александр Якубовский.

Важно! Сейчас оформить по европротоколу ДТП с электросамокатом невозможно, ведь электросамокаты не могут быть застрахованы, ОСАГО на них не оформляется.

В 2019 году было 142 аварии по вине СИМ, в 2022 — уже 941. Число раненых тоже увеличилось в семь раз, с 147 до 976 человек, число погибших — в три раза, с 7 до 19. Первое место по количеству ДТП с электросамокатами занял Краснодарский край.

Типичный пример аварий: А в Воронеже девушка на электросамокате едва не погибла, решив пересечь оживленный перекресток из крайнего ряда. 28 августа полицейские задержали в Москве курьера, который на самокате сбил шестилетнего ребенка, после чего, по словам матери мальчика, курьер остановился, поправил свой рюкзак и поехал дальше.

Или вот такой бесстрашный гонщик на МКАДе в столице.

Центробанк положительно оценил предложение Госдумы ввести обязательную страховку для пользователей электросамокатов.

Разделяя озабоченность возросшим количеством дорожно-транспортных происшествий с участием СИМ, отмечаем, что обязательное страхование гражданской ответственности лиц, их эксплуатирующих, представляется действенным инструментом, направленным на защиту прав потерпевших. Нужно решить вопросы идентификации таких пользователей и владельцев этих средств, установить порядок фиксации ДТП с их участием, а также ужесточить требования к эксплуатации средств индивидуальной мобильности, — сказано в отзыве регулятора.

Некоторые кикшеринговые компании, например, Whoosh, уже ввели добровольную страховку при поездках. В начале поездки пользователь получает предложение включить в услугу страховку, стоимость которой составляет 35 рублей за поездку и покрывает 500 тыс. рублей ущерба пользователю, 100 тыс. ущерба имуществу пользователя и 300 тыс. третьему лицу, если оно пострадало.