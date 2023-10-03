В сообществе профессиональных бухгалтеров уже 718 профессионалов. Вступайте в сообщество и подтвердите свою компетентность

Продолжаю рассказывать, что интересного есть у нас на «Клерка». Сегодня речь пойдет о бомбическом проекте — Сообщество профессиональных бухгалтеров (СПБ). В нем собираются самые крутые профессионалы. Вступайте, это бесплатно. Очень скоро сообщество ждет большие изменения!

За 22 года существования «Клерка» мы успели много: без остановки развиваем и прокачиваем наш портал, создали множество полезных инструментов, которые пользователи могут использовать в своей работе. Проводим курсы повышения квалификации и курсы профессиональной подготовки, ежедневно добавляем новые вебинары.

А еще мы развиваем официальное сообщество — Сообщество профессиональных бухгалтеров (СПБ).

Сообщество профессиональных бухгалтеров — это закрытый клуб профессионалов, который позволяет объединиться с коллегами со всей России. В сообществе уже 718 человек.

На вашей личной странице (вашем готовом портфолио🔥) вы сможете отслеживать свои профессиональные навыки, наглядно поймете, какие из них стоит подтянуть, сможете делиться своим портфолио с работодателями и коллегами. На своей страничку вы можете добавить фото, рассказать о себе, о своем опыте. А также прямо со своей страничке написать будущему работодателю или задать вопрос коллеге. Навыки присваиваются при прохождении курсов повышения квалификации.

Написать можно любому участнику Сообщества

В сообществе работает понятная система фильтров по статусу, городам и навыкам.

фильтры помогают найти бухгалтеров по городам и навыкам

Все участники представлены в Реестре СПБ. В реестре можно быть в виде аттестованного и неаттестованного участника.

Для подтверждения Аттестованного членства в сообществе выдается удостоверение. Его получат те, кто успешно пройдет аттестационный курс на выбор: курс про сдачу годовой отчетности, курс про новые ФСБУ или про управленческий учет. Мы вышлем вам по почте удостоверение.

Чем СПБ будем вам полезно?

❗️Сообщество будет отстаивать профессиональные интересы бухгалтеров в органах власти. В наших силах не пропускать очередные нелепые поправки в НК и другие законы, которые важны для бухгалтеров. От имени сообщества мы можем направлять запросы в Минфин, ФНС, Роструд и другие ведомства, добиваясь ответов, на реально волнующие бухгалтеров вопросы.

🔥Также вы получитеофициальное удостоверение, мы сами внесем его в госреестр Рособрнадзора ФИС ФРДО, а также удостоверение от «Клерк».

💥Вам будет доступны закрытые мероприятия, предназначенные только для аттестованных участников. Мы будем организовывать онлайн-конференции, вебинары по самым нужным в вашей работе темам.

💡Кроме этого для участников СПБ создан специальный чат в Telegram (ссылка с приглашениями в чат рассылается участникам на е-меил) и отдельный раздел форума. Там профессиональные бухгалтеры обсуждают вопросы членства в Сообществе, прохождения Аттестации, помогают друг другу решать рабочие вопросы.

❤️Став участником Сообщества профессиональных бухгалтеров, вы получите уверенность на рынке труда и в своей компетентности. Сообщество покажет, что вы активный член бухгалтерской отрасли и что особенно важно, покажет, какими навыками вы обладаете как профессионал. Это все будет видно на вашей карточке участника. То есть и вы, и ваши коллеги увидят, в чем вы особый профессионал.

Почитать общие правила Сообщества и вступить можно тут!

P.S.: по секрету, скоро сообщество ждет большие изменения👀 Вступайте, и увидите все сами!