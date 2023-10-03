Доплата за ранний брак. В Думу внесли законопроект о выплате 10 тыс рублей вступившим в брак до 35 лет

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей впервые вступившим в брак до 35 лет, сообщает ТАСС.
Чтобы получить деньги, нужно будет в течение года с момента заключения брака обратиться с заявлением в соцзащиту. Выплату не будут учитывать при расчете мер поддержки для семьи.
По словам одного из авторов проекта, зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеш (ЛДПР), такая символическая мера «может стать тем самым толчком к тому, чтобы подать документы в ЗАГС».
Ведь многие тянут, чего-то ждут. Вот это будет маленький, но лишний повод расписаться. А деньги можно потратить на то, чтобы купить костюм жениху или платье невесте, добавить их в бюджет празднования или купить подарок себе на свадьбу, потратить на госпошлины, связанные с вступлением в брак, — пояснил Панеш.
В финансово-экономическом обосновании к проекту говорится, что расходы на реализацию инициативы будут востребованы из федерального бюджета РФ.
Кабмин инициативу либерал-демократов не поддержал, ссылаясь на то, что в тексте не прописаны данные о прогнозной численности получателей выплаты и расчеты объемов бюджетных ассигнований. Также в кабмине отметили, что в России уже существует немало различных мер поддержки, которые стимулируют россиян создавать семьи.
Падение рождаемости в России достигло исторического минимума. В июне 2023 года в России родилось всего 104 тысячи 428 новых россиян. И это является одним из самых низких показателей с 1991 года.
Коллеги, как вам очередная мера стимулирования рождаемости?
Комментарии7
Как говорил Козьма Прутков: "Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану". Когда же ЛДПР заткнет свой?...
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вот уж точно!
Бухгалтер
а за развод обратно забирать? что за ДУРЬ
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
наверное тем, с тех, кто получит выплату за развод будут пошлину повышенную брать)
да... 10 тыс. рублей это сумма за которую можно повеситься ...😂
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
да ладно, у нас и за меньшее глупости совершают
лучше бы внесли законопроект о том, чтобы ввести доплату тем лицам, которые отважатся на 2,3... брак :). логичней смотрелось бы