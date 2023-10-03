Доплата за ранний брак. В Думу внесли законопроект о выплате 10 тыс рублей вступившим в брак до 35 лет

ЛДПР предлагает выплачивать молодоженам вступившим в брак до 35 лет по 10 тыс. рублей. Авторы идеи отмечают, что это сподвигнет оформить отношения тех, кто тянет резину. Однако, правительству такая идея не понравилась.

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей впервые вступившим в брак до 35 лет, сообщает ТАСС.

Чтобы получить деньги, нужно будет в течение года с момента заключения брака обратиться с заявлением в соцзащиту. Выплату не будут учитывать при расчете мер поддержки для семьи.

По словам одного из авторов проекта, зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеш (ЛДПР), такая символическая мера «может стать тем самым толчком к тому, чтобы подать документы в ЗАГС».

Ведь многие тянут, чего-то ждут. Вот это будет маленький, но лишний повод расписаться. А деньги можно потратить на то, чтобы купить костюм жениху или платье невесте, добавить их в бюджет празднования или купить подарок себе на свадьбу, потратить на госпошлины, связанные с вступлением в брак, — пояснил Панеш.

В финансово-экономическом обосновании к проекту говорится, что расходы на реализацию инициативы будут востребованы из федерального бюджета РФ.

Кабмин инициативу либерал-демократов не поддержал, ссылаясь на то, что в тексте не прописаны данные о прогнозной численности получателей выплаты и расчеты объемов бюджетных ассигнований. Также в кабмине отметили, что в России уже существует немало различных мер поддержки, которые стимулируют россиян создавать семьи.

Падение рождаемости в России достигло исторического минимума. В июне 2023 года в России родилось всего 104 тысячи 428 новых россиян. И это является одним из самых низких показателей с 1991 года.

Коллеги, как вам очередная мера стимулирования рождаемости?