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Законопроекты

Доплата за ранний брак. В Думу внесли законопроект о выплате 10 тыс рублей вступившим в брак до 35 лет

ЛДПР предлагает выплачивать молодоженам вступившим в брак до 35 лет по 10 тыс. рублей. Авторы идеи отмечают, что это сподвигнет оформить отношения тех, кто тянет резину. Однако, правительству такая идея не понравилась.
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Доплата за ранний брак. В Думу внесли законопроект о выплате 10 тыс рублей вступившим в брак до 35 лет
фото freepik.com/

Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким вносит на рассмотрение Госдумы законопроект о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей впервые вступившим в брак до 35 лет, сообщает ТАСС.

Чтобы получить деньги, нужно будет в течение года с момента заключения брака обратиться с заявлением в соцзащиту. Выплату не будут учитывать при расчете мер поддержки для семьи. 

По словам одного из авторов проекта, зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплана Панеш (ЛДПР), такая символическая мера «может стать тем самым толчком к тому, чтобы подать документы в ЗАГС».

Ведь многие тянут, чего-то ждут. Вот это будет маленький, но лишний повод расписаться. А деньги можно потратить на то, чтобы купить костюм жениху или платье невесте, добавить их в бюджет празднования или купить подарок себе на свадьбу, потратить на госпошлины, связанные с вступлением в брак, — пояснил Панеш.

В финансово-экономическом обосновании к проекту говорится, что расходы на реализацию инициативы будут востребованы из федерального бюджета РФ.

Кабмин инициативу либерал-демократов не поддержал, ссылаясь на то, что в тексте не прописаны данные о прогнозной численности получателей выплаты и расчеты объемов бюджетных ассигнований. Также в кабмине отметили, что в России уже существует немало различных мер поддержки, которые стимулируют россиян создавать семьи.

Падение рождаемости в России достигло исторического минимума. В июне 2023 года в России родилось всего 104 тысячи 428 новых россиян. И это является одним из самых низких показателей с 1991 года.

Коллеги, как вам очередная мера стимулирования рождаемости?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

90 подписчиков

Комментарии

7
  • Логотип Крестик-нолик
    Крестик-нолик 45 минут назад

    Как говорил Козьма Прутков: "Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану". Когда же ЛДПР заткнет свой?...

    • Логотип nlukina
      nlukina
      40 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      вот уж точно!

  • Логотип marinaH
    marinaH 44 минуты назад

    Бухгалтер

    а за развод обратно забирать? что за ДУРЬ

    • Логотип nlukina
      nlukina
      37 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      наверное тем,  с тех,  кто получит выплату за развод будут пошлину повышенную брать) 

  • Логотип Мирам
    Мирам 40 минут назад

    да... 10 тыс. рублей это сумма за которую можно повеситься ...😂

    • Логотип nlukina
      nlukina
      38 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      да ладно,  у нас и за меньшее глупости совершают

  • Логотип Мирам
    Мирам 38 минут назад

    лучше бы внесли законопроект о том, чтобы ввести доплату тем лицам, которые отважатся на 2,3... брак :). логичней смотрелось бы

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