Интересные факты из истории налогов. Пятничный демотиватор

Даже в скучных налогах есть место для неожиданных открытий и захватывающих историй. Собрали для вас пятничную подборку интересных фактов и историй, которые можно просмотреть за чашечкой чая в обеденный перерыв.

Первая в мире ставка налога на доход составила 10%. Об этом мы можем судить по Пятикнижию Моисея, где сказано:

«... и всякая десятина на земле из семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу».

Учет налогов в Швеции ведется с XVI века, со времен викингов. И все сведения о налогоплательщиках той поры сохранились в архивах до сегодняшнего дня.

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Еще один интересный факт о Шведской налоговой системе. в 1970-х годах на муниципальной службе Стокгольма числилась собака по имени Сив Густавсон. Его задача заключалась в том, чтобы прогуливаться по улицам и лаять на всех собак любой породы, привлекая их внимание и вызывая ответный лай. Бдительные инспекторы, сопровождавшие пса, определяли неплательщиков налогов за домашних животных, основываясь на наличии у них собак и отсутствии соответствующей регистрации и уплаты налогов.

Вплоть до середины XVIII в. в русском языке для обозначения государственных сборов использовалось слово «подать». Впервые же в отечественной литературе термин «налог» употребил в 1765 г. русский историк А. Поленов (1738-1816 г.г.) в своей работе «О крепостном состоянии крестьян в России».

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Иногда формы налогообложения определялись потребностью. И собирать налоги можно даже в мертвых воробьях. А что делать, если возросшая популяция птиц так досаждала жителям средневекового Вюртемберга (Германия). Когда птиц разводилось слишком много, от хозяина каждого дома требовали уничтожить дюжину воробьев. За это даже платили 6 монет. А ежели сердобольный хозяин щадил пернатых, с него взимали 12 монет в казну. Тогда люди придумали «налоговую лазейку» — покупали дохлых птиц у торговца, который доставал их на городской свалки, куда тех выбрасывали власти. Вот такой круговорот дохлых птиц в природе.

В Голландии был также придуман уникальный налог на окна. Чем больше окон было в доме, тем крупнее был налог. В Амстердаме сохранилось здание, ширина которого едва превышает метр. Владельцы узких зданий имели меньшее количество окон и значительно снижали налоговую базу по этому налогу.

Амстердам Freepik

Такой же налог в 1695 году был введен и в Англии. Это привело к тому, что многие жители туманного Альбиона просто заложили свои окна кирпичом. Интересно, что отменен этот налог был только в 1851 году.

А вот уже современные налоги. Летом 1996 года власти китайские портового города Тяньцзинь ввели «налог на грех», в соответствии с которым сожительство без брачного свидетельства обходится нарушителям в 1000 юаней (120 долларов).