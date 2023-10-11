❤️Одна голова — хорошо, а тысячи — лучше! Вопросы из КУБ теперь выходят в Трибуне

Коллеги, спешу поделиться хорошей новостью! Мы сделали «Клерк» еще более удобным и полезным для пользователей. Ваши вопросы из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» будут выходить в Трибуне. Получить ответ на свой вопрос можно будет 24/7.

Мы подумали, как быть еще более полезными и решили, что теперь в Трибуне будут появляться вопросыот пользователей из из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера». «Клерк» — это интерне-площадка, где дают практические рабочие советы и решают актуальные проблемы бухгалтеров.

Наша команда подшаманила портал и теперь бот для автоматической трансляции вопросов из телеграм-канала «Красный уголок бухгалтера» переносит их в Трибуну.

Как задать свой вопрос

Для того чтобы задать вопрос, напишите нашему боту @kubklerk_bot👈

КУБ — это оазис для бухгалтеров, юристов и кадровиков в Телеграм-канале. Там можно отвести душу по любым рабочим (а иногда и не совсем рабочим) вопросам. КУБ работает с 2017 года и за это время помог тысячам пользователям «Клерк» первыми узнать самую важную профессиональную информацию и найти выход из сложных ситуаций.

Сколько вопросов можно задать

Ограничений нет. Спросить можете 1 раз или 100 — на каждый вопрос будут отвечать пользователи Трибуны. Конечно, время ответа зависит от сложности темы и занятости клерков.

Какие эксперты

Перечислить весь пул профессионалов невозможно, их очень много на «Клерке». Тысячи специалистов ежедневно читают и комментируют наш портал. Посмотреть сжатый список тех, кто будет на связи 24/7 и поможет в трудную минуту.