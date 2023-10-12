⚠️Новые страшилки воинского учета: не верьте всему, что пишут в сети. О чем напрасно переживают работодатели

❌«Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно». Правила воинского учета пересмотрели, это породило много слухов в бизнес-среде. Из статьи узнаете, каким «горячим новостям» из интернета не стоит верить.

Помните крылатую фразу, которую сказал герой Леонида Броневого в «Семнадцать мгновений весны» ?

Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне можно.

Все именно так! Особенно сейчас. В сети масса полезной информации. Главное — уметь ее находить и фильтровать. Если этого не делать, то можно нарваться на фейк. Всегда важно проверять, кто автор информации, которую вы прочли в интернете и можно ли ему доверять. Хороший знак — когда автор ссылается на другие, надежные (а еще лучше государственные) источники. Мы на «Клерк» тщательно фильтруем новости, которые попадают к нам, отметаем фейки и публикуем только достоверную информацию, ставя ссылки на законы и указы.

Поэтому спешим развенчать популярные мифы относительно воинского учета, которые успели появится в интернете в большом количестве.

Бумажные повестки в военкомат не отменяли

По новым правилам повестки в военкомат чиновники рассылают в электронном виде (Федеральный закон от 14.04.2023 № 127-ФЗ). У многих руководителей, бухгалтеров и кадровиков возникло ошибочное мнение, что бумажные уведомления теперь вручать не будут. Спешим предупредить, что это не так! В Госдуме подтвердили, что до полноценного запуска реестра воинского учета электронные повестки будут приходить в тестовом режиме, они не заменяют бумажный вариант.

Полноценный запуск единого реестра воинского учета состоится лишь с 2025 года. До этого срока бумажный вариант будет существовать в обязательном порядке! Повестки как и раньше присылают заказным письмом и вручают лично.

Началась новая мобилизация

Нет, не началась. Да, армия пополняется регулярно, а военкоматы начали закручивать гайки, но официального объявления мобилизации, как в 2022 году не было.

Если раньше про мобилизацию рассуждали в связи с годовщиной объявления частичной мобилизации 21 сентября, а затем — с началом осеннего призыва, то теперь ориентируются на президентские выборы 2024 года. Но, пока, это лишь домыслы и слухи.

ИП и самозанятых могут лишить регистрации

Действительно граждане-уклонисты не смогут зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Новые правила никак не отразятся на уже действующих ИП и плательщиков НПД

Закон № 127-ФЗ не содержит нормы, которая позволяет приостанавливать регистрацию ИП или самозанятого. В нем речь только о тех, кому уже вручили повестку, они ее проигнорировали и решили открыть бизнес.

Об этом более подробно расскажет Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра на Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Мы пригласили опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на все вопросы.

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От повестки можно уклониться

В интернете «ходит» байка, что от получения повестки можно уклониться. Давайте вспомним, какими способами могут вручать проверки. Всего способа три:

лично в руки,

заказным письмом

в электронном виде.

С личным вручением все понятно — дверь можно не открыть и тд. А личный кабинет на Госуслугах можно удалить, именно так рассуждают некоторые интернет-пользователи. И зря! Каждая повестка будет считаться врученной, через семь дней, с момента ее регистрации на Госуслугах.

После появления реестра будет действовать такая же схема. Момент вручения — это плюс семь дней с даты размещения на Госуслугах и в реестре военнообязанных.

С бумажными вариантами повесток тоже не все так просто, она считается врученной, когда призывник расписался в уведомлении, что получил заказное письмо. Даже если вы откажитесь от получения повестки она все равно будет считаться врученной. В законе говорится, что если гражданин отказался получать заказное письмо с повесткой или отказался от личного вручения, то она считается врученной в день отказа.

Загранкомандировки отменят

Никто их отменять не будет. В интернете ходят опасения, что сотрудники, получившие повестки, не будут предупреждать об этом работодателей и командировка может сорваться в последний момент. А компания потеряет деньги за билеты и отель.

Но организация может себя обезопасить . Во-первых, работодатель может прописать в локальном акте, что сотрудник, в случае получения повестки в военкомат, обязан немедленно уведомить об этом организацию. Во-вторых, можно мотивировать другим актом, в котором указать, что если работник не сообщит о повестки, то его ждет выговор.

Если у вас остались какие-то вопросы по воинскому учету, вы можете отправить их в режиме онлайн в чате трансляции Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерк» 5 и 14 декабря.