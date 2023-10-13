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Общество

👻Какая жуть! Пятница, 13. Почему эта дата обрела дурную славу? Пятничный страшный демотиватор

Так ли страшен черт, как его малюют? Разберемся, почему люди опасаются пятницы, 13, откуда растут ноги у этой даты. И обсудим суеверия и приметы, которые сбываются или не сбываются.
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👻Какая жуть! Пятница, 13. Почему эта дата обрела дурную славу? Пятничный страшный демотиватор
Изображение от freepik.com

Чертова пятница👹

Одна из версий появления «несчастливого дня» говорит, что древние римляне считали 13 числом смерти, разрушения, несчастий. Другие теологи полагают, что в пятницу, 13-го Ева вкусила запретный плод. Также есть мнение, что в пятницу, 13-го Каин убил своего брата Авеля. Еще одни христианская версия — 13-ое является несчастливым из-за того, что распятие Христа пришлось именно на пятницу, а Иуда, предавший Иисуса, являлся тринадцатымапостолом. Тринадцатая карта Таро означает смерть. Вариантов на любой вкус!

В современном мире Пятница 13 — чуть ли не самая популярная дата в году: о ней снимают фильмы ужасов, пишут про нее страшные книги и всячески продолжают демонизировать.

💡Существуют люди, страдающие боязнью 13-го числа, это называется трискаидекафобия.

В Финляндии в «день неприятностей», который, как и в большинстве стран, приходится на 13-е число, проходит Национальный день несчастных случаев.

Но самые суеверные — американцы. Они чертову дюжину категорически не любят. Например, в кинотеатре можно не найти сиденье под номером 13, в больницах может не быть 13-ой палаты, а в доме 13-й этажа. В стране нет 13-х автобусов. Некоторые производители программного обеспечения пропускают 13-е версии своих продуктов (Microsoft привет!).

💡Интересный факт: 13 считается несчастливым числом далеко не везде — например, в Китае, Индии, Японии, Индонезии и Корее его считают приносящим удачу.

Приметы на пятницу 13-е

Примета №1. Нельзя не только за руль, но и отправляться в путешествие. Ничего хорошего не выйдет.

Примета №2. Не радуйтесь много: откажитесь от застолий, вечеринок и прочих увеселительных мероприятий. Горе будет.

Примета №3. Не начинайте в пятницу 13 что-то новое. Успеха не будет.

Примета №4. Не сажайте цветы и растения в этот день: погибнут.

Примета №5. Перед сном в ночь на пятницу, 13-е, нельзя долго глядеться в зеркало, потому что можно было навлечь на себя неудачу.

Примета №6. Нельзя упоминать черта. Придет, к вам, так и знайте!

Примета №7. Нельзя вступать в брак — иначе союз будет недолгим.

Примета №8. Нельзя подписыватьконтракты, какими бы привлекательными они ни были — последствия будут неприятными

Примета №9. Категорически запрещено занимать и одалживать деньги. В первом случае вы рискуете надолго стать должником, во втором высока вероятность никогда больше не увидеть эти деньги.

Примета №10. В пятницу, 13-е, ни в коем случае нельзя оглядываться, когда вы уходите с работы. Велик риск никогда туда не вернуться.

А для вас пятница, 13 что-то значит или это обычный день? В приметы и суеверия верите? Что-то плохое у вас случалось в 13 число?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

99 подписчиков

Комментарии

15
  • Логотип nlukina
    nlukina
    44 минуты назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    утром ходила в магазин и видела,  как мужчина прежде чем сесть в свою машину за руль обошел ее три раза вокруг и перекрестился

  • Логотип victor96
    victor96 28 минут назад

    Виктор

    Примета №1. Нельзя не только за руль, но и отправляться в путешествие. Ничего хорошего не выйдет.

    Водители автобусов, самолётов, поездов и параходов – да-да, пошли мы нифиг.

    Примета №3. Не начинайте в пятницу 13 что-то новое. Успеха не будет.

    Я статью выложил. На главную Клерка повесили)

    Примета №10. В пятницу, 13-е, ни в коем случае нельзя оглядываться, когда вы уходите с работы. Велик риск никогда туда не вернуться.

    О, это же лайфхак! :)

    • Логотип nlukina
      nlukina
      22 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      статья огонь! Почитала с большим интересом! Лайфхак, да,  для тех кому все надоело))

      • Логотип victor96
        victor96 21 минуту назад

        Виктор

        Ну, не зря ж я статью с филологом согласовывал)

        • Логотип nlukina
          nlukina
          18 минут назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          ого, серьезный подход! 

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 13 минут назад

          Главный бухгалтер

          Ну, не зря ж я статью с филологом согласовывал)

          и прямо в первом же слове

          👻Какая жут!

          да уж... не зря...

          • Логотип nlukina
            nlukina
            10 минут назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            усе ужо в порядке))

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 15 минут назад

    Главный бухгалтер

    Примета №10. В пятницу, 13-е, ни в коем случае нельзя оглядываться, когда вы уходите с работы. Велик риск никогда туда не вернуться.

    Похолодало, но основное отопление ещё не включили. Каминчиком под попой балуюсь. Обычно, уходя с работы, отдельно специально перепроверяю: выключил ли.... Потому как, случаи, когда оставлял включённым бывали. Правда это были уходы на обед. Но всё равно, возвращаешься, а в кабинете уже перегрев...

    Ну... судя по приметам оглядываться не надо - пусть горит хоть все выходные. Может к понедельнику тут уже и потухнет всё.... ))))))

    • Логотип nlukina
      nlukina
      13 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      так сработает же примета,  возвращаться уже некуда будет)) Бывало, что возвращались из дома, перепроверить отключили или нет? Я один раз доехала до дачи -- 60 км, потом поняла,  что спать спокойно не смогу из-за мысли выключила ли я утюг или нет и вернулась обратно))) Конечно,  он был отключен 

      • Логотип Buh Lo
        Buh Lo
        58 секунд назад

        Светлана Вейс

        Я очень часто забываю что-то выключить. Специально купила утюг с автоматическим отключением. Еще бы газовую плиту такую изобрели... Но с поездками мне проще - свекровь живет в соседнем микрорайоне, прошу ее для успокоения души сбегать и проверить)))

  • Логотип revita
    revita 11 минут назад

    Главный бухгалтер

    Ну вот и какую мне сегодня фобию выбрать - трискаидекафобию или параскаведекатриафобию, вы меня в тупик поставили))).

    • Логотип nlukina
      nlukina
      10 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      ахаха какая вам ближе?))) 

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 5 минут назад

    Главный бухгалтер

    А для вас пятница, 13 что-то значит или это обычный день?

    обычный. ровно такой же как и все другие остальные с любыми номерами

    В приметы и суеверия верите?

     Нет. Они на меня не действуют.

    Что-то плохое у вас случалось в 13 число?

     Наверное что-то и случалось именно 13-го. Но ведь и в другие даты тоже случалось. Так что .... произошедшие плохие случаи, я конечно же помню, только совершенно не помню конкретную дату в который они произошли.

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