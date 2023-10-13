👻Какая жуть! Пятница, 13. Почему эта дата обрела дурную славу? Пятничный страшный демотиватор

Так ли страшен черт, как его малюют? Разберемся, почему люди опасаются пятницы, 13, откуда растут ноги у этой даты. И обсудим суеверия и приметы, которые сбываются или не сбываются.

Чертова пятница👹

Одна из версий появления «несчастливого дня» говорит, что древние римляне считали 13 числом смерти, разрушения, несчастий. Другие теологи полагают, что в пятницу, 13-го Ева вкусила запретный плод. Также есть мнение, что в пятницу, 13-го Каин убил своего брата Авеля. Еще одни христианская версия — 13-ое является несчастливым из-за того, что распятие Христа пришлось именно на пятницу, а Иуда, предавший Иисуса, являлся тринадцатымапостолом. Тринадцатая карта Таро означает смерть. Вариантов на любой вкус!

В современном мире Пятница 13 — чуть ли не самая популярная дата в году: о ней снимают фильмы ужасов, пишут про нее страшные книги и всячески продолжают демонизировать.

💡Существуют люди, страдающие боязнью 13-го числа, это называется трискаидекафобия.

В Финляндии в «день неприятностей», который, как и в большинстве стран, приходится на 13-е число, проходит Национальный день несчастных случаев.

Но самые суеверные — американцы. Они чертову дюжину категорически не любят. Например, в кинотеатре можно не найти сиденье под номером 13, в больницах может не быть 13-ой палаты, а в доме 13-й этажа. В стране нет 13-х автобусов. Некоторые производители программного обеспечения пропускают 13-е версии своих продуктов (Microsoft привет!).

💡Интересный факт: 13 считается несчастливым числом далеко не везде — например, в Китае, Индии, Японии, Индонезии и Корее его считают приносящим удачу.

Приметы на пятницу 13-е

Примета №1. Нельзя не только за руль, но и отправляться в путешествие. Ничего хорошего не выйдет.

Примета №2. Не радуйтесь много: откажитесь от застолий, вечеринок и прочих увеселительных мероприятий. Горе будет.

Примета №3. Не начинайте в пятницу 13 что-то новое. Успеха не будет.

Примета №4. Не сажайте цветы и растения в этот день: погибнут.

Примета №5. Перед сном в ночь на пятницу, 13-е, нельзя долго глядеться в зеркало, потому что можно было навлечь на себя неудачу.

Примета №6. Нельзя упоминать черта. Придет, к вам, так и знайте!

Примета №7. Нельзя вступать в брак — иначе союз будет недолгим.

Примета №8. Нельзя подписыватьконтракты, какими бы привлекательными они ни были — последствия будут неприятными

Примета №9. Категорически запрещено занимать и одалживать деньги. В первом случае вы рискуете надолго стать должником, во втором высока вероятность никогда больше не увидеть эти деньги.

Примета №10. В пятницу, 13-е, ни в коем случае нельзя оглядываться, когда вы уходите с работы. Велик риск никогда туда не вернуться.

А для вас пятница, 13 что-то значит или это обычный день? В приметы и суеверия верите? Что-то плохое у вас случалось в 13 число?