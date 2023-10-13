👻Какая жуть! Пятница, 13. Почему эта дата обрела дурную славу? Пятничный страшный демотиватор

Чертова пятница👹
Одна из версий появления «несчастливого дня» говорит, что древние римляне считали 13 числом смерти, разрушения, несчастий. Другие теологи полагают, что в пятницу, 13-го Ева вкусила запретный плод. Также есть мнение, что в пятницу, 13-го Каин убил своего брата Авеля. Еще одни христианская версия — 13-ое является несчастливым из-за того, что распятие Христа пришлось именно на пятницу, а Иуда, предавший Иисуса, являлся тринадцатымапостолом. Тринадцатая карта Таро означает смерть. Вариантов на любой вкус!
В современном мире Пятница 13 — чуть ли не самая популярная дата в году: о ней снимают фильмы ужасов, пишут про нее страшные книги и всячески продолжают демонизировать.
💡Существуют люди, страдающие боязнью 13-го числа, это называется трискаидекафобия.
В Финляндии в «день неприятностей», который, как и в большинстве стран, приходится на 13-е число, проходит Национальный день несчастных случаев.
Но самые суеверные — американцы. Они чертову дюжину категорически не любят. Например, в кинотеатре можно не найти сиденье под номером 13, в больницах может не быть 13-ой палаты, а в доме 13-й этажа. В стране нет 13-х автобусов. Некоторые производители программного обеспечения пропускают 13-е версии своих продуктов (Microsoft привет!).
💡Интересный факт: 13 считается несчастливым числом далеко не везде — например, в Китае, Индии, Японии, Индонезии и Корее его считают приносящим удачу.
Приметы на пятницу 13-е
Примета №1. Нельзя не только за руль, но и отправляться в путешествие. Ничего хорошего не выйдет.
Примета №2. Не радуйтесь много: откажитесь от застолий, вечеринок и прочих увеселительных мероприятий. Горе будет.
Примета №3. Не начинайте в пятницу 13 что-то новое. Успеха не будет.
Примета №4. Не сажайте цветы и растения в этот день: погибнут.
Примета №5. Перед сном в ночь на пятницу, 13-е, нельзя долго глядеться в зеркало, потому что можно было навлечь на себя неудачу.
Примета №6. Нельзя упоминать черта. Придет, к вам, так и знайте!
Примета №7. Нельзя вступать в брак — иначе союз будет недолгим.
Примета №8. Нельзя подписыватьконтракты, какими бы привлекательными они ни были — последствия будут неприятными
Примета №9. Категорически запрещено занимать и одалживать деньги. В первом случае вы рискуете надолго стать должником, во втором высока вероятность никогда больше не увидеть эти деньги.
Примета №10. В пятницу, 13-е, ни в коем случае нельзя оглядываться, когда вы уходите с работы. Велик риск никогда туда не вернуться.
А для вас пятница, 13 что-то значит или это обычный день? В приметы и суеверия верите? Что-то плохое у вас случалось в 13 число?
Комментарии15
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
утром ходила в магазин и видела, как мужчина прежде чем сесть в свою машину за руль обошел ее три раза вокруг и перекрестился
Виктор
Водители автобусов, самолётов, поездов и параходов – да-да, пошли мы нифиг.
Я статью выложил. На главную Клерка повесили)
О, это же лайфхак! :)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
статья огонь! Почитала с большим интересом! Лайфхак, да, для тех кому все надоело))
Виктор
Ну, не зря ж я статью с филологом согласовывал)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ого, серьезный подход!
Главный бухгалтер
и прямо в первом же слове
👻Какая жут!
да уж... не зря...
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
усе ужо в порядке))
Главный бухгалтер
Похолодало, но основное отопление ещё не включили. Каминчиком под попой балуюсь. Обычно, уходя с работы, отдельно специально перепроверяю: выключил ли.... Потому как, случаи, когда оставлял включённым бывали. Правда это были уходы на обед. Но всё равно, возвращаешься, а в кабинете уже перегрев...
Ну... судя по приметам оглядываться не надо - пусть горит хоть все выходные. Может к понедельнику тут уже и потухнет всё.... ))))))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
так сработает же примета, возвращаться уже некуда будет)) Бывало, что возвращались из дома, перепроверить отключили или нет? Я один раз доехала до дачи -- 60 км, потом поняла, что спать спокойно не смогу из-за мысли выключила ли я утюг или нет и вернулась обратно))) Конечно, он был отключен
Светлана Вейс
Я очень часто забываю что-то выключить. Специально купила утюг с автоматическим отключением. Еще бы газовую плиту такую изобрели... Но с поездками мне проще - свекровь живет в соседнем микрорайоне, прошу ее для успокоения души сбегать и проверить)))
Главный бухгалтер
Ну вот и какую мне сегодня фобию выбрать - трискаидекафобию или параскаведекатриафобию, вы меня в тупик поставили))).
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ахаха какая вам ближе?)))
Главный бухгалтер
обычный. ровно такой же как и все другие остальные с любыми номерами
Нет. Они на меня не действуют.
Наверное что-то и случалось именно 13-го. Но ведь и в другие даты тоже случалось. Так что .... произошедшие плохие случаи, я конечно же помню, только совершенно не помню конкретную дату в который они произошли.