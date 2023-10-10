❗️Как не попасть на субсидиарщика. Проверьте контрагента теперь можно по новому реестру ФНС

ФНС обновила сервис «Реестр субсидиарных ответчиков». Теперь в нем более 15 000 записей о физлицах, которых привлекли к субсидиарной ответственности. Через сервис можно проверить учредителя или гендира будущего контрагента. Расскажем, как пользоваться сервисом и найти необходимую информацию.

Реестр содержит актуальную информацию о лицах, привлечённых к гражданско-правовой ответственности. Сервис создан для максимального снижения издержек при анализе контрагента. Но, налоговики предупреждают, что пока сервис работает в тестовом режиме. Возможны ошибки.

Сайт ФНС

Сервис «Реестр субсидиарных ответчиков» содержит актуальную информацию о лицах, привлечённых к гражданско-правовой ответственности:

по делам о банкротстве, где налоговая участвует как кредитор;

другим делам, в рамках которых взыскивают ущерб с контролирующего должников лица.

У вас есть два варианта поиска:

поиск по реквизитам должника, поиск по реквизитам ответчика.

Выбрав удобный вариант поиска, вбейте в поле поиска необходимые данные. Например, для поиска должника надо указать ИНН, наименование ЮЛ должника и ФИО. Далее нажимаете кнопку «Найти», и сервис покажет результат.

Если сервис выдаст «Сведения о данном должнике отсутствуют», значит, этого человека не привлекали к субсидиарной ответственности в процессе банкротства.

Наш основатель не привлекался))

Но, мы рекомендуем проверять потенциального контрагента и другими способами.

Например, посмотрите, платит ли компания налоги, есть ли у него записи о недостоверности, оценивайте финансовое положение и судебную практику. Проверьте, имеет ли директор право представлять фирму. Изучите бухгалтерскую отчетность. Скачайте досье на компанию. В нем налоговая объединяет всю официальную открытую информацию. Скачайте на сайте налоговой выписку о контрагенте. В ней вы увидите учредителей, директора и то, чем занимается потенциальный контрагент.

Также «пробить» будущего контрагента можно через любой сервис проверки юридических лиц и предпринимателей, которых сейчас масс.