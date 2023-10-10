❗️Как не попасть на субсидиарщика. Проверьте контрагента теперь можно по новому реестру ФНС

Реестр содержит актуальную информацию о лицах, привлечённых к гражданско-правовой ответственности. Сервис создан для максимального снижения издержек при анализе контрагента. Но, налоговики предупреждают, что пока сервис работает в тестовом режиме. Возможны ошибки.
Сервис «Реестр субсидиарных ответчиков» содержит актуальную информацию о лицах, привлечённых к гражданско-правовой ответственности:
по делам о банкротстве, где налоговая участвует как кредитор;
другим делам, в рамках которых взыскивают ущерб с контролирующего должников лица.
У вас есть два варианта поиска:
поиск по реквизитам должника,
поиск по реквизитам ответчика.
Выбрав удобный вариант поиска, вбейте в поле поиска необходимые данные. Например, для поиска должника надо указать ИНН, наименование ЮЛ должника и ФИО. Далее нажимаете кнопку «Найти», и сервис покажет результат.
Если сервис выдаст «Сведения о данном должнике отсутствуют», значит, этого человека не привлекали к субсидиарной ответственности в процессе банкротства.
Но, мы рекомендуем проверять потенциального контрагента и другими способами.
Например, посмотрите, платит ли компания налоги, есть ли у него записи о недостоверности, оценивайте финансовое положение и судебную практику. Проверьте, имеет ли директор право представлять фирму. Изучите бухгалтерскую отчетность. Скачайте досье на компанию. В нем налоговая объединяет всю официальную открытую информацию. Скачайте на сайте налоговой выписку о контрагенте. В ней вы увидите учредителей, директора и то, чем занимается потенциальный контрагент.
Также «пробить» будущего контрагента можно через любой сервис проверки юридических лиц и предпринимателей, которых сейчас масс.
Узнайте обо всех изменениях в налогах и бухгалтерии на Всероссийской Бухгалтерской Конференции «Клерка» в Москве!
5 декабря, за один день вы сможете подготовиться к сдаче годовой отчетности, узнаете про изменения в Налоговом кодексе, получите инструкции по воинскому учету в организации и практические рекомендации для работы в 2024 году.
Комментарии