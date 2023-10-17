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Общество

Кто последний? Я за вами! Переобуться уже успели? Пятничный автомобильный мотиватор

Столбики термометров зафиксировались показатели ниже нуля, автомобилисты наконец-то начали занимать очереди в шиномонтажных мастерских. Очень длинные очереди. Почему столько людей откладывают смену резины на последний момент? И когда нужно переобуваться на самом деле, не дожидаясь дня жестянщика?
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Кто последний? Я за вами! Переобуться уже успели? Пятничный автомобильный мотиватор
фото freepik.com

Москву сегодня будет заметать первая в сезоне метель. На дорогах города по утрам начал появляться гололед. В Подмосковье снег пошёл накануне вечером и сначала захватил южные районы области. Снежный покров начал формироваться в Туле, Липецке. Ещё сильнее досталось Черноземью и Нижней Волге. Эти регионы первыми встретили вторжение атмосферного фронта. Поэтому, снега здесь успело нападать больше всего: 13–18 мм всего за полдня. В Воронеже, например, сумма составила 14 мм.

Прогноз в отношении погоды на ближайшие дни озвучила ведущий специалист центра «Фобос»: в эти выходные в Москву вернутся слабые оттепели: +1…+2°. Снег будет выпадать вперемешку с дождями. В начале следующей недели осадки полностью перейдут в дождь, а температура станет аномально высокой для конца октября: +8…+10°. В столицу вернётся тёплое сырое межсезонье.

Смена сезонов — едва ли не самый опасный период для участников дорожного движения», отметили в ЦОДД и призвали автомобилистов поспешить со сменой летней резины на зимнюю.

Отмечается, что менять шины следует при установившейся среднесуточной температуре пять — 7 градусов выше нуля. Зимние шины отличаются от летних не только протекторами «елочкой», но и жесткостью: они мягче, меньше твердеют на морозе и не теряют сцепление с дорогой. Своевременная их замена поможет избежать аварий.

«В процессе подготовки автомобиля к зиме необходимо проверить износ шин: высота протектора должна быть не менее четырех миллиметров. Также нужно отбалансировать колеса после замены, залить незамерзающую жидкость и антифриз, проверить аккумулятор, тормозную жидкость, моторное масло и заменить колодки», — говорится в сообщении ЦОДД.

Компании-производители покрышек придерживаются такого же мнения — уже при +7 градусах летние покрышки теряют должное сцепление с дорогой.

Водители, которые еще не заглянули в шиномонтаж и выехали в гололедицу, должны помнить несколько важных правил о поведении автомобиля на скользком покрытии. Самые простые — снизить скорость, увеличить дистанцию и тормозить заранее. То есть, не забывайте про элементарные законы физики. А лучше, прямо сейчас съездить в шиномонтаж и перекинуть колеса.

Когда российские водители обычно меняют летние шины на зимние?

Половина российских автовладельцев меняют на своих машинах летние шины на зимние после того, как среднесуточная температура опустится ниже 5°C, а 27% делают это только с выпадением первого снега. Об этом сообщается в совместном исследовании «СберАвто» и портала «Авто Mail.ru».

Заблаговременно, еще в сентябре, переобувают на зиму свои машины 2% автовладельцев. По 1% приходится на автомобилистов, ездящих на всесезонной резине, и тех, которые редко выезжают на машине и не меняют шины по сезону.

А что говорит закон?

С 1 сентября 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ от 27.05.2023 № 837 «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

Благодаря ему у инспекторов ГИБДД появилась возможность штрафовать водителей за поездки на летней резине зимой. Согласно КоАП, за указанные нарушения автомобилистов следует штрафовать за такие нарушения по ст. ст. 12.5 КоАП на 500 руб .

При оплате в течение 20 дней с момента наложения штрафа действует скидка в размере 50 процентов.

Как думаете, сумма штрафа в 500 рублей, грозящая нарушителям, изменит поведение водителей? Заставит переобуваться заранее? Вы когда меняете колеса?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

104 подписчика

Комментарии

30
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    12 часов назад

    Владислав Савушкин

    К вопросу о планировании🤓

    Тем, кто уже переобулся, необходимо увеличить время на дорогу до работы.

    Машина сама себя от снега не очистит😁

    А было бы круто🚀

    • Логотип nlukina
      nlukina
      11 часов назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      было бы еще круто, если бы трактор,  который в 6 утра чистит дворы не засыпал бы машины по самую выхлопную трубу. 

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        11 часов назад

        Владислав Савушкин

        Вы слишком много хотите😏

        У вас хотя бы двор чистят😁

        • Логотип nlukina
          nlukina
          11 часов назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          Дворы чистят каждое утро зимой. В 7 утра уже снега нет - один голый лед. 

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            11 часов назад

            Владислав Савушкин

            Найму тех, кто каждое утро чистит с релокацией в Рязань)))

            • Логотип nlukina
              nlukina
              11 часов назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              может оно и хорошо,  когда чистят, но надо тоже с умом подходить,  без фанатизма. У нас УК Жилищник если траву косит,  то под ноль - лысые поляны,  если снег чистит - голый лед сверкающий оставляют. Уж лучше снег

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                11 часов назад

                Владислав Савушкин

                Во избежании подобных явлений вводятся стандарты и предусмотрен контроль выполнения этих самых стандартов🤓

                Вот где непаханое поле😀

                • Логотип nlukina
                  nlukina
                  11 часов назад

                  Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

                  вот интересно где-то прописано при покосе сколько см нужно оставлять траву. 

                  • Логотип vladsavushkin
                    vladsavushkin
                    11 часов назад

                    Владислав Савушкин

                    Уверен, что в архивах ЖКХ-наркомата (скорее всего такого и не существует😑) еще и не такое прописано🤐

                    • Логотип nlukina
                      nlukina
                      11 часов назад

                      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

                      жуть какая... а работников ЖКХ с этими нормативками знакомят или они просто где-то лежат?))

                      • Логотип vladsavushkin
                        vladsavushkin
                        11 часов назад

                        Владислав Савушкин

                        Документ должен вылежаться😁

                        Всему свое время🙊

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 11 часов назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    Штраф в 500 р. слишком маленький, на водителей не повлияет. Всегда переобуваюсь заранее, не люблю "лентяев" (назовем их вежливо), сочуствую тем, кто пострадал от их действий. Среди моих знакомых "лентяев" 50-50%. 

    • Логотип nlukina
      nlukina
      11 часов назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      согласна по всем пунктам! Тоже не люблю лентяев-водителей. Сам затормозишь вовремя,  а у кого-то путь будет больше изз-за летней резины и здравствуй замена бампера. На до тыс 5 минимум штраф делать 

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        11 часов назад

        Владислав Савушкин

        Это те же самые лентяи, которые потом на зиме в мае форсят?)

        • Логотип nlukina
          nlukina
          11 часов назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          ага, и шипы теряют по дороге))

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 11 часов назад

          Главный бухгалтер

          собрался Парад посмотреть, а ему "выбрось ёлку, выбрось ёлку"...

        • Логотип ZZZhanna
          ZZZhanna 10 часов назад

          Жанна

          нет, эти как раз из тех, кто осенью переобувается в числе первых )

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            10 часов назад

            Владислав Савушкин

            Без таких в мае тоже не обходится😀 Согласен😉

            • Логотип ZZZhanna
              ZZZhanna 7 часов назад

              Жанна

              я как-то на 9 мая меняла )

              В апреле сначала холодно еще было, потом времени не было (отчетность, знаете ли 😊 ), потом у меня ДР в комплекте с майскими праздниками - вот до 9 мая и дотянула )

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                7 часов назад

                Владислав Савушкин

                Все мы не безгрешны🙃

  • Логотип Buh Lo
    Buh Lo
    11 часов назад

    Светлана Вейс

    А мы в Крыму наслаждаемся теплом. Сегодня выше 20 градусов с утра, я шла на работу в одной блузке))) 

    • Логотип nlukina
      nlukina
      11 часов назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      Светлана, это жестоко))) Я утром ребенка с сад отводила в шапке, шарфе флисовом, зимней куртке. Поняла, что пора из кроссовок перелезать в валенки, холодрыга жуткая... 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 11 часов назад

      Главный бухгалтер

      я вчерась на работу собрался итить, летние тухли было напялил. Вышел на улицу, а там снега по колено - начерпаешь. Пришлось в строчном порядке искать ботинки. А днём ранее для летних туфлей было ещё самое то, ещё и осенние не нужны были.

      • Логотип nlukina
        nlukina
        11 часов назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        ну у нас какой-то сокращенный вариант осени был. Лето-лето-лето, бабах + 12, бабах -2. За одну неделю с +22 до + 8 прыжок был. А теперь еще и снега по  колено в октябре 

  • Логотип sonnadezda
    sonnadezda 11 часов назад

    Главный бухгалтер

    Ну вот нет худа без добра. У нас во  вторник снег выплал, а я есессно не подготовившись... Пришлось такси вызывать, и вот тут два плюса в пользу мигрантов-таксистов. Во-первых, города ни хр...на не знают, в следовательно их не пугает ехать в отдаленные районы по первому снегу и пробкам. Наши канючат - далеко, снег, пробки. Во-вторых, опять же не зная города, ехал по "собачьим" тропам при этом волшебным образом объезжая все пробки, в которых я обычно застреваю. Ну просто песня, сейчас так и езжу. Спасибо тебе хороший человек)))

    • Логотип nlukina
      nlukina
      11 часов назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      они не по навигатору,  а "ээ дорогу покажешь?"?

  • Логотип Hunter.T
    Hunter.T 10 часов назад

    Этот комментарий удален.

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