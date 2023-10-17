Кто последний? Я за вами! Переобуться уже успели? Пятничный автомобильный мотиватор

Столбики термометров зафиксировались показатели ниже нуля, автомобилисты наконец-то начали занимать очереди в шиномонтажных мастерских. Очень длинные очереди. Почему столько людей откладывают смену резины на последний момент? И когда нужно переобуваться на самом деле, не дожидаясь дня жестянщика?

Москву сегодня будет заметать первая в сезоне метель. На дорогах города по утрам начал появляться гололед. В Подмосковье снег пошёл накануне вечером и сначала захватил южные районы области. Снежный покров начал формироваться в Туле, Липецке. Ещё сильнее досталось Черноземью и Нижней Волге. Эти регионы первыми встретили вторжение атмосферного фронта. Поэтому, снега здесь успело нападать больше всего: 13–18 мм всего за полдня. В Воронеже, например, сумма составила 14 мм.

Прогноз в отношении погоды на ближайшие дни озвучила ведущий специалист центра «Фобос»: в эти выходные в Москву вернутся слабые оттепели: +1…+2°. Снег будет выпадать вперемешку с дождями. В начале следующей недели осадки полностью перейдут в дождь, а температура станет аномально высокой для конца октября: +8…+10°. В столицу вернётся тёплое сырое межсезонье.

Смена сезонов — едва ли не самый опасный период для участников дорожного движения», отметили в ЦОДД и призвали автомобилистов поспешить со сменой летней резины на зимнюю.

Отмечается, что менять шины следует при установившейся среднесуточной температуре пять — 7 градусов выше нуля. Зимние шины отличаются от летних не только протекторами «елочкой», но и жесткостью: они мягче, меньше твердеют на морозе и не теряют сцепление с дорогой. Своевременная их замена поможет избежать аварий.

«В процессе подготовки автомобиля к зиме необходимо проверить износ шин: высота протектора должна быть не менее четырех миллиметров. Также нужно отбалансировать колеса после замены, залить незамерзающую жидкость и антифриз, проверить аккумулятор, тормозную жидкость, моторное масло и заменить колодки», — говорится в сообщении ЦОДД.

Компании-производители покрышек придерживаются такого же мнения — уже при +7 градусах летние покрышки теряют должное сцепление с дорогой.

Водители, которые еще не заглянули в шиномонтаж и выехали в гололедицу, должны помнить несколько важных правил о поведении автомобиля на скользком покрытии. Самые простые — снизить скорость, увеличить дистанцию и тормозить заранее. То есть, не забывайте про элементарные законы физики. А лучше, прямо сейчас съездить в шиномонтаж и перекинуть колеса.

Когда российские водители обычно меняют летние шины на зимние?

Половина российских автовладельцев меняют на своих машинах летние шины на зимние после того, как среднесуточная температура опустится ниже 5°C, а 27% делают это только с выпадением первого снега. Об этом сообщается в совместном исследовании «СберАвто» и портала «Авто Mail.ru».

Заблаговременно, еще в сентябре, переобувают на зиму свои машины 2% автовладельцев. По 1% приходится на автомобилистов, ездящих на всесезонной резине, и тех, которые редко выезжают на машине и не меняют шины по сезону.

А что говорит закон?

С 1 сентября 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ от 27.05.2023 № 837 «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».

Благодаря ему у инспекторов ГИБДД появилась возможность штрафовать водителей за поездки на летней резине зимой. Согласно КоАП, за указанные нарушения автомобилистов следует штрафовать за такие нарушения по ст. ст. 12.5 КоАП на 500 руб .

При оплате в течение 20 дней с момента наложения штрафа действует скидка в размере 50 процентов.

Как думаете, сумма штрафа в 500 рублей, грозящая нарушителям, изменит поведение водителей? Заставит переобуваться заранее? Вы когда меняете колеса?