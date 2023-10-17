Кто последний? Я за вами! Переобуться уже успели? Пятничный автомобильный мотиватор

Москву сегодня будет заметать первая в сезоне метель. На дорогах города по утрам начал появляться гололед. В Подмосковье снег пошёл накануне вечером и сначала захватил южные районы области. Снежный покров начал формироваться в Туле, Липецке. Ещё сильнее досталось Черноземью и Нижней Волге. Эти регионы первыми встретили вторжение атмосферного фронта. Поэтому, снега здесь успело нападать больше всего: 13–18 мм всего за полдня. В Воронеже, например, сумма составила 14 мм.
Прогноз в отношении погоды на ближайшие дни озвучила ведущий специалист центра «Фобос»: в эти выходные в Москву вернутся слабые оттепели: +1…+2°. Снег будет выпадать вперемешку с дождями. В начале следующей недели осадки полностью перейдут в дождь, а температура станет аномально высокой для конца октября: +8…+10°. В столицу вернётся тёплое сырое межсезонье.
Смена сезонов — едва ли не самый опасный период для участников дорожного движения», отметили в ЦОДД и призвали автомобилистов поспешить со сменой летней резины на зимнюю.
Отмечается, что менять шины следует при установившейся среднесуточной температуре пять — 7 градусов выше нуля. Зимние шины отличаются от летних не только протекторами «елочкой», но и жесткостью: они мягче, меньше твердеют на морозе и не теряют сцепление с дорогой. Своевременная их замена поможет избежать аварий.
«В процессе подготовки автомобиля к зиме необходимо проверить износ шин: высота протектора должна быть не менее четырех миллиметров. Также нужно отбалансировать колеса после замены, залить незамерзающую жидкость и антифриз, проверить аккумулятор, тормозную жидкость, моторное масло и заменить колодки», — говорится в сообщении ЦОДД.
Компании-производители покрышек придерживаются такого же мнения — уже при +7 градусах летние покрышки теряют должное сцепление с дорогой.
Водители, которые еще не заглянули в шиномонтаж и выехали в гололедицу, должны помнить несколько важных правил о поведении автомобиля на скользком покрытии. Самые простые — снизить скорость, увеличить дистанцию и тормозить заранее. То есть, не забывайте про элементарные законы физики. А лучше, прямо сейчас съездить в шиномонтаж и перекинуть колеса.
Когда российские водители обычно меняют летние шины на зимние?
Половина российских автовладельцев меняют на своих машинах летние шины на зимние после того, как среднесуточная температура опустится ниже 5°C, а 27% делают это только с выпадением первого снега. Об этом сообщается в совместном исследовании «СберАвто» и портала «Авто Mail.ru».
Заблаговременно, еще в сентябре, переобувают на зиму свои машины 2% автовладельцев. По 1% приходится на автомобилистов, ездящих на всесезонной резине, и тех, которые редко выезжают на машине и не меняют шины по сезону.
А что говорит закон?
С 1 сентября 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ от 27.05.2023 № 837 «О внесении изменений в Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».
Благодаря ему у инспекторов ГИБДД появилась возможность штрафовать водителей за поездки на летней резине зимой. Согласно КоАП, за указанные нарушения автомобилистов следует штрафовать за такие нарушения по ст. ст. 12.5 КоАП на 500 руб .
При оплате в течение 20 дней с момента наложения штрафа действует скидка в размере 50 процентов.
Как думаете, сумма штрафа в 500 рублей, грозящая нарушителям, изменит поведение водителей? Заставит переобуваться заранее? Вы когда меняете колеса?
Комментарии30
Владислав Савушкин
К вопросу о планировании🤓
Тем, кто уже переобулся, необходимо увеличить время на дорогу до работы.
Машина сама себя от снега не очистит😁
А было бы круто🚀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
было бы еще круто, если бы трактор, который в 6 утра чистит дворы не засыпал бы машины по самую выхлопную трубу.
Владислав Савушкин
Вы слишком много хотите😏
У вас хотя бы двор чистят😁
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Дворы чистят каждое утро зимой. В 7 утра уже снега нет - один голый лед.
Владислав Савушкин
Найму тех, кто каждое утро чистит с релокацией в Рязань)))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
может оно и хорошо, когда чистят, но надо тоже с умом подходить, без фанатизма. У нас УК Жилищник если траву косит, то под ноль - лысые поляны, если снег чистит - голый лед сверкающий оставляют. Уж лучше снег
Владислав Савушкин
Во избежании подобных явлений вводятся стандарты и предусмотрен контроль выполнения этих самых стандартов🤓
Вот где непаханое поле😀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вот интересно где-то прописано при покосе сколько см нужно оставлять траву.
Владислав Савушкин
Уверен, что в архивах ЖКХ-наркомата (скорее всего такого и не существует😑) еще и не такое прописано🤐
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
жуть какая... а работников ЖКХ с этими нормативками знакомят или они просто где-то лежат?))
Владислав Савушкин
Документ должен вылежаться😁
Всему свое время🙊
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
Штраф в 500 р. слишком маленький, на водителей не повлияет. Всегда переобуваюсь заранее, не люблю "лентяев" (назовем их вежливо), сочуствую тем, кто пострадал от их действий. Среди моих знакомых "лентяев" 50-50%.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
согласна по всем пунктам! Тоже не люблю лентяев-водителей. Сам затормозишь вовремя, а у кого-то путь будет больше изз-за летней резины и здравствуй замена бампера. На до тыс 5 минимум штраф делать
Владислав Савушкин
Это те же самые лентяи, которые потом на зиме в мае форсят?)
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ага, и шипы теряют по дороге))
Главный бухгалтер
собрался Парад посмотреть, а ему "выбрось ёлку, выбрось ёлку"...
Жанна
нет, эти как раз из тех, кто осенью переобувается в числе первых )
Владислав Савушкин
Без таких в мае тоже не обходится😀 Согласен😉
Жанна
я как-то на 9 мая меняла )
В апреле сначала холодно еще было, потом времени не было (отчетность, знаете ли 😊 ), потом у меня ДР в комплекте с майскими праздниками - вот до 9 мая и дотянула )
Владислав Савушкин
Все мы не безгрешны🙃
Светлана Вейс
А мы в Крыму наслаждаемся теплом. Сегодня выше 20 градусов с утра, я шла на работу в одной блузке)))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Светлана, это жестоко))) Я утром ребенка с сад отводила в шапке, шарфе флисовом, зимней куртке. Поняла, что пора из кроссовок перелезать в валенки, холодрыга жуткая...
Главный бухгалтер
я вчерась на работу собрался итить, летние тухли было напялил. Вышел на улицу, а там снега по колено - начерпаешь. Пришлось в строчном порядке искать ботинки. А днём ранее для летних туфлей было ещё самое то, ещё и осенние не нужны были.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
ну у нас какой-то сокращенный вариант осени был. Лето-лето-лето, бабах + 12, бабах -2. За одну неделю с +22 до + 8 прыжок был. А теперь еще и снега по колено в октябре
Главный бухгалтер
Ну вот нет худа без добра. У нас во вторник снег выплал, а я есессно не подготовившись... Пришлось такси вызывать, и вот тут два плюса в пользу мигрантов-таксистов. Во-первых, города ни хр...на не знают, в следовательно их не пугает ехать в отдаленные районы по первому снегу и пробкам. Наши канючат - далеко, снег, пробки. Во-вторых, опять же не зная города, ехал по "собачьим" тропам при этом волшебным образом объезжая все пробки, в которых я обычно застреваю. Ну просто песня, сейчас так и езжу. Спасибо тебе хороший человек)))
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
они не по навигатору, а "ээ дорогу покажешь?"?
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