Что ест бухгалтер. Субботнее меню

Всем привет! За окном настоящая зима, снега по колено, но теплее чем вчера. Утром гуляли с собакой, так ее не было видно под сугробами. Захотелось сытной, горячей и «зимней» еды.
Меню:
гороховый суп с копченостями. Я купила копченые ребрышки.
Тефтели куриные.
Пюре.
Домашние соленья: наквасила капусту и засолила огурцы.
А что у вас сегодня на обед? Делитесь рецептами, фотографиями и хорошим настроением! Всем отличных выходных! А мы с сыном пошли лепить первого снеговика!⛄️
Комментарии5
Владислав Савушкин
Отпускное меню)))
Сашими и Нигири 🍣
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Да вы, батенька, эстет))
Владислав Савушкин
Красиво жить…😁
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Суши захотелось🤔😥😂
какой полезный и нужный пост 😂