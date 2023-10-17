Что ест бухгалтер. Субботнее меню

Продолжаем рубрику «Что ест бухгалтер». Напоминаю, что написать такой пост может любой пользователь, а не только я. Создавайте посты, пишите в заголовке «Что ест бухгалтер» и делитесь своими рецептами и красивыми фотографиями.

Всем привет! За окном настоящая зима, снега по колено, но теплее чем вчера. Утром гуляли с собакой, так ее не было видно под сугробами. Захотелось сытной, горячей и «зимней» еды.

Меню:

гороховый суп с копченостями. Я купила копченые ребрышки.

Тефтели куриные.

Пюре.

Домашние соленья: наквасила капусту и засолила огурцы.

А что у вас сегодня на обед? Делитесь рецептами, фотографиями и хорошим настроением! Всем отличных выходных! А мы с сыном пошли лепить первого снеговика!⛄️