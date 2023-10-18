МТС поспорил с ФАС. МТС планирует и дальше брать плату за безлимитную раздачу интернета

Отменить плату за раздачу интернета по требованию Федеральной антимонопольной службы ранее согласились «МегаФон», «Билайн» и Tele2. Но МТС категорически против.
Напомним, 18 сентября ФАС обязала российских мобильных операторов из «большой четверки» отменить платную раздачу интернета с устройств. Ведомство установило, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства: компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.
В течение месяца операторы должны были отменить плату за раздачу интернета с мобильных гаджетов и в дальнейшем не ограничивать возможность пользоваться данной функцией. В случае неисполнения в ФАС пригрозили возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства. После предупреждения «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» («Теле2») согласились отменить плату. А МТС нет. Оператор уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов, отмечали в антимонопольной службе.
«Текущие тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств. Для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов, так как этот класс устройств потребляет в разы больше трафика за единицу времени»,— цитирует представителей МТС «Коммерсантъ».
Оператор указал, что в случае выравнивания стоимости трафика для всех категорий устройств операторы будут вынуждены поднять его стоимость и для всех тарифов. «Таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик»,— добавили в МТС.
Интересно, что на это скажет ФАС. Подождем комментариев ведомства. Коллеги, что думаете, «дожмет» ФАС МТС или нет?
Комментарии2
Владислав Савушкин
Дожать то, думается мне, дожмет
По этому случаю и банкет можно будет организовать за чей-то счет😏
Сарказм, надеюсь, уловили и смысл поняли.
На следующий год в личные расходы закладываем +Х% на связь📞
ФАС, подрегулируй мне это😁
ВикторияГлавный бухгалтер
Если остальные операторы буду раздавать вайфай бесплатно, то тарифы у МТС будут неконкурентные. Чего добьются?