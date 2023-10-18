МТС поспорил с ФАС. МТС планирует и дальше брать плату за безлимитную раздачу интернета

МТС — единственный оператор, который не согласился с требованием ФАС отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. В компании заявили, отсутствие ограничений для ряда пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, приведет к ухудшению качества связи для большинства абонентов.

Отменить плату за раздачу интернета по требованию Федеральной антимонопольной службы ранее согласились «МегаФон», «Билайн» и Tele2. Но МТС категорически против.

Напомним, 18 сентября ФАС обязала российских мобильных операторов из «большой четверки» отменить платную раздачу интернета с устройств. Ведомство установило, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства: компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи.

В течение месяца операторы должны были отменить плату за раздачу интернета с мобильных гаджетов и в дальнейшем не ограничивать возможность пользоваться данной функцией. В случае неисполнения в ФАС пригрозили возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства. После предупреждения «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Т2 РТК Холдинг» («Теле2») согласились отменить плату. А МТС нет. Оператор уведомил ФАС об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернет-трафика ущемления интересов абонентов, отмечали в антимонопольной службе.

«Текущие тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств. Для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов, так как этот класс устройств потребляет в разы больше трафика за единицу времени»,— цитирует представителей МТС «Коммерсантъ».

Оператор указал, что в случае выравнивания стоимости трафика для всех категорий устройств операторы будут вынуждены поднять его стоимость и для всех тарифов. «Таким образом, рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик»,— добавили в МТС.

Интересно, что на это скажет ФАС. Подождем комментариев ведомства. Коллеги, что думаете, «дожмет» ФАС МТС или нет?