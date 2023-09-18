ФАС обязала мобильных операторов отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств

В течение месяца МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» должны отменить плату для абонентов, которые раздают интернет с гаджетов.

МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» должны отменить плату за раздачу интернет-трафика с мобильных гаджетов. Об этом сказано на сайте ФАС.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что операторы навязали абонентам невыгодные условия: установили дополнительную плату за раздачу интернета.

В августе 2023 года ведомство обработало большое количество жалоб от абонентов. После изучения материалов и деталей, ФАС решила, что в действия операторов «большой четверки» есть признаки нарушения антимонопольного законодательства.

Компании не предоставили службе достаточного экономического, технологического или иного обоснования своим действиям. Поэтому им вынесли предупреждение.

Операторы должны исполнить его в течение месяца путем отмены платы за раздачу интернета с мобильных устройств и недопущения ограничения подобного функционала для абонентов, — говорится в сообщении.

Если мобильные операторы не перестанут брать плату за раздачу интернета, то ФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.