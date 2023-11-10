❤️В ноябре три дня бухгалтера. Какой же из них настоящий

10 ноября — Международный день бухгалтерии
Во всем мире 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник люди, без которых не может существовать ни одна компания — бухгалтеры. А праздник называется Международный день бухгалтерии.
Именно 10 ноября в 1494 году «отец бухгалтерии», венецианский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». Даже если вы никогда не интересовались историей, имя этого человека вы точно слышали.
Фра Лука Бартоломео де Пачоли — ученый, который внес огромный вклад в развитие математики и заложил основные принципы того, что мы называем бухгалтерским учетом. В своем книге «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», которая вышла в 1494 году, всего через 40 лет после изобретения Иоганном Гутенбергом книгопечатания, он рассказал о принципах двойной записи.
«Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» представляет собой сборник всего известного на тот момент о математике, а также практическое руководство для достижения успеха в бизнесе.
Метод двойной записи использовался в Италии уже столетие, но Пачоли считается тем, кто изложил принципы, лежащие в основе этого метода. Также ученый попытался раскрыть сущность понятий «дебет» и «кредит», хотя сами термины он не употреблял. Книга также содержит практическое руководство по передаче больших чисел с помощью сложных жестов руками.
❗️Интересный факт. Редкий экземпляр печатной книги 15-го века, в которой впервые были изложены принципы современного бухгалтерского учета и двойной записи, продали на аукционе Christie's в 2019 году за $1.5 млн.
День бухгалтера 21 ноября или 28 ноября?
Прочитав это, вы можете возразить, наш-то праздник отмечают 21 ноября. И будете абсолютно правы. Сегодня наш пользователь уже прислал вопрос, когда же настоящий день бухгалтера.
В России любят «свои» праздники. И у нас День бухгалтера отмечают 21 ноября. Именно в этот день в 1996 году был подписан первый в России Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Праздник не закреплен на официальном уровне. 28 ноября 1996 года закон «О бухгалтерском учете» вступил в силу из-за этого появились споры насчет даты Дня бухгалтера. Некоторые предпочитают отмечают День профессионального бухгалтера именно 28 числа.
Чиновники и специалисты финансового дела неоднократно предлагали официально закрепить День бухгалтера. Но, пока этого не произошло.
С праздником, дорогие и любимые пользователи! У меня совершенно отсутствует фантазия по части поздравлений. Поэтому👇👇👇 (извините).
А вы какую дату считаете днем День бухгалтера?
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Комментарии70
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я все жду, когда меня помидорами закидают за Апину)))
Владислав Савушкин
Вы что? Вы что?
Какие помидоры🍅
Это ж гимн😀
Ни один новогодний корпоратив нашей бухгалтерской фирмы не обходился без этого хита😉
Песня, естественно, была про меня) Как единственного мужчину-бухгалтера нашего дружного коллектива😎
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
мне только что сказали, что бухгалтеры не очень любят эту песню. Дезинформация?))
Владислав Савушкин
Я вам не скажу за всех бухгалтеров😀
Сделав "красное стороно" этой профессии, я до сих пор периодически слушаю эту песню🎶
С огромным удовольствием и приятными воспоминаниями😉
ВикторияГлавный бухгалтер
Как песня она конечно сильно на любителя. ))
Но ничего лучше нет. Песня из 90-х для моего поколения вызывает ностальгию однозначно
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
согласна, ностальжи
Главный бухгалтер
Ни разу такого не слышал даже отдалённо
Ориентируясь на то сообщество в котором я общаюсь, реально и виртуально, да это самая лучшая песня о нашей профессии!
Так что деза - полнейшая.
(но может быть кому-то отдельному и не нравится. и мне так думается, что связано наверняка в первую очередь с исполнительницей. Такой момент тоже бывает.)
Светлана Вейс
Это лучше, чем песня "Девочка главбух"😂
Или, например "шедевр" группы Гудтаймс "Императрицы и князья"
У дам из бухгалтерии
Лёгкое амбре
Полусладкого бокальчик
Налей-ка, мальчик мне
Как хочется прижаться
К тёпленькой груди
Шальной императрицы
Из бухгалтерии
Всё вокруг, как в сказке
Фейерверки, пляски
Даже самый злой волшебник
В доброй маске
Сегодня все вокруг друзья
Императрицы и князья
И охранник, и главбух
Поднимают градусом корпоративный дух
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
оой! вариант Алены Апиной мне нравится все больше и больше😂
Главный бухгалтер
Песня - это когда стихи положили на музыку
а СОВРЕМЕННАЯ песня - это когда положили и на музыку, и на стихи!
я не люблю эту песню. и Апину не люблю. она почему-то у меня ассоциируется с пожизненной мартышкой...
интересно было слушать тогда, потому-что все было относительно новое...
ВикторияГлавный бухгалтер
С чего это?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вам тоже нравится песня? Мне сказали, что зря я выбрала эту песню, сейчас ругать будут))
Нет
М.б., зря выбрала именно этот вариант. Был же у Комбинашек совершенно роскошный (особенно по тем временам) клип:
https://www.youtube.com/watch?v=8eXc8A6MbYY
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
вот! не подумала, точнее плохо подумала над вариантом(( Ваш, конечно, намного лучше
Главный бухгалтер
не дождётесь!
За такую Апину, не знаю кто уж там как, но я могу сказать только большое огромное СПАСИБО !
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я рада)) Пожалуйста)
всё правильно. 4,5,6 😂
Ирина
А чего мелочиться? Давайте объявим весь ноябрь месяцем бухгалтера, а?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а вот это по-нашему! К черту эти НДФЛ по два раза в месяц, пусть сами весь этот ворох отчетностей сдают, а бухгалтеру отдохнуть полноценно надо!
Главный бухгалтер
Вот почему мы обязательно должны делить этот праздник или с налоговиками или с полицейскими, ээх нет в жизни справедливости)))
Евгений
Профессиональные праздники, по моему, это хрень полная. Абсурд на день учителя все же знают. Поэтому нет праздника - и не надо.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
А в чем абсурд? Что плохого, когда дарят цветы и поздравляют?
Евгений
В том, что: а) бОльшая часть учителей этого не заслуживает; б) лучше просто сделать нормальную зарплату.
Владислав Савушкин
А судьи кто?🤔
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Кто и по каким критериям оценивает кто/что заслуживает?
Евгений
Я, как родитель детей, которые в сумме учились в разных 4 школах. Учителя в среднем очень плохие. Везде. Из-за низкой зарплаты естественного отбора нет совсем, берут кого угодно. Профнепригодность адская.
Есть звездочки в этом мраке, конечно. Они и тянут профессию, но их максимум 10%.
Главный бухгалтер
а Вы случайно не пробовали их низкую со своей высокой на цифрах сравнить??
Евгений
Москву в расчет не берем.
https://bankiros.ru/news/ot-24-do-120-tysac-rublej-v-kakom-regione-rossii-ucitela-zarabatyvaut-lucse-vsego-10704
Главный бухгалтер
а при чём здесь чьи-то оценки. Профессиональный праздник - это праздник для человека занимающегося этой профессией.
У них НОРМАЛЬНАЯ зарплата. И даже очень НОРМАЛЬНАЯ
Ирина
Нормальная по сравнению с чем?
Вообще раздражает подход к зарплатам относительно места проживания. Типа, в глубоком Мухосранске можно платить раз в 5 меньше, чем в крупном городе. Мы живём в одной стране. Так почему учитель (медсестра, сантехник, дворник ..) из Магадана или Москвы имеет возможность за свою зарплату съездить в гости к родственникам на другой конец страны, а тот, кто работает где-нибудь в Иноземцево - нет? Это такой план по привязке людей к одному месту, чтобы не дёргались?
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
Самый прикол, что в мухосранске яблоко может стоить дороже, чем в столице
Главный бухгалтер
с людьми, которые находятся рядом.
Вообще, меня тоже раздражает, почему всё время нужно говорить только о ДВУХ профессиях, а все остальные - будто и не люди? И тем более, что у этих двух, зарплата ВЫШЕ всех остальных!
Видимо это такой план, что бы каждая категория друг дружку ненавидела.
Ирина
О, даже Вы это заметили.