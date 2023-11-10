❤️В ноябре три дня бухгалтера. Какой же из них настоящий

С профессиональным праздником, коллеги!💐 Ежегодно 10 ноября бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник — Международный день бухгалтерии. Но, позвольте, 21 и 28 ноября тоже день бухгалтера! Когда же отмечать? Давайте разберемся.

10 ноября — Международный день бухгалтерии

Во всем мире 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник люди, без которых не может существовать ни одна компания — бухгалтеры. А праздник называется Международный день бухгалтерии.

Именно 10 ноября в 1494 году «отец бухгалтерии», венецианский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». Даже если вы никогда не интересовались историей, имя этого человека вы точно слышали.

Фра Лука Бартоломео де Пачоли — ученый, который внес огромный вклад в развитие математики и заложил основные принципы того, что мы называем бухгалтерским учетом. В своем книге «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», которая вышла в 1494 году, всего через 40 лет после изобретения Иоганном Гутенбергом книгопечатания, он рассказал о принципах двойной записи.

Портрет Луки Пачоли и неизвестного юноши. Якопо де Барбари

«Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» представляет собой сборник всего известного на тот момент о математике, а также практическое руководство для достижения успеха в бизнесе.

Метод двойной записи использовался в Италии уже столетие, но Пачоли считается тем, кто изложил принципы, лежащие в основе этого метода. Также ученый попытался раскрыть сущность понятий «дебет» и «кредит», хотя сами термины он не употреблял. Книга также содержит практическое руководство по передаче больших чисел с помощью сложных жестов руками.

Изображение подсчета на пальцах

❗️Интересный факт. Редкий экземпляр печатной книги 15-го века, в которой впервые были изложены принципы современного бухгалтерского учета и двойной записи, продали на аукционе Christie's в 2019 году за $1.5 млн.

День бухгалтера 21 ноября или 28 ноября?

Прочитав это, вы можете возразить, наш-то праздник отмечают 21 ноября. И будете абсолютно правы. Сегодня наш пользователь уже прислал вопрос, когда же настоящий день бухгалтера.

В России любят «свои» праздники. И у нас День бухгалтера отмечают 21 ноября. Именно в этот день в 1996 году был подписан первый в России Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Праздник не закреплен на официальном уровне. 28 ноября 1996 года закон «О бухгалтерском учете» вступил в силу из-за этого появились споры насчет даты Дня бухгалтера. Некоторые предпочитают отмечают День профессионального бухгалтера именно 28 числа.

Чиновники и специалисты финансового дела неоднократно предлагали официально закрепить День бухгалтера. Но, пока этого не произошло.

С праздником, дорогие и любимые пользователи! У меня совершенно отсутствует фантазия по части поздравлений. Поэтому👇👇👇 (извините).

А вы какую дату считаете днем День бухгалтера?