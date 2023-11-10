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Бухгалтеры

❤️В ноябре три дня бухгалтера. Какой же из них настоящий

С профессиональным праздником, коллеги!💐 Ежегодно 10 ноября бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник — Международный день бухгалтерии. Но, позвольте, 21 и 28 ноября тоже день бухгалтера! Когда же отмечать? Давайте разберемся.
20,5 тыс.
❤️В ноябре три дня бухгалтера. Какой же из них настоящий
фото freepik.com

10 ноября — Международный день бухгалтерии

Во всем мире 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник люди, без которых не может существовать ни одна компания — бухгалтеры. А праздник называется Международный день бухгалтерии.

Именно 10 ноября в 1494 году «отец бухгалтерии», венецианский математик Лука Пачоли опубликовал книгу «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций». Даже если вы никогда не интересовались историей, имя этого человека вы точно слышали.

Фра Лука Бартоломео де Пачоли — ученый, который внес огромный вклад в развитие математики и заложил основные принципы того, что мы называем бухгалтерским учетом. В своем книге «Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций», которая вышла в 1494 году, всего через 40 лет после изобретения Иоганном Гутенбергом книгопечатания, он рассказал о принципах двойной записи.

Портрет Луки Пачоли и неизвестного юноши. Якопо де Барбари

«Сумма арифметики, геометрии, отношений и пропорций» представляет собой сборник всего известного на тот момент о математике, а также практическое руководство для достижения успеха в бизнесе.

Метод двойной записи использовался в Италии уже столетие, но Пачоли считается тем, кто изложил принципы, лежащие в основе этого метода. Также ученый попытался раскрыть сущность понятий «дебет» и «кредит», хотя сами термины он не употреблял. Книга также содержит практическое руководство по передаче больших чисел с помощью сложных жестов руками.

Изображение подсчета на пальцах

❗️Интересный факт. Редкий экземпляр печатной книги 15-го века, в которой впервые были изложены принципы современного бухгалтерского учета и двойной записи, продали на аукционе Christie's в 2019 году за $1.5 млн.

День бухгалтера 21 ноября или 28 ноября?

Прочитав это, вы можете возразить, наш-то праздник отмечают 21 ноября. И будете абсолютно правы. Сегодня наш пользователь уже прислал вопрос, когда же настоящий день бухгалтера.

В России любят «свои» праздники. И у нас День бухгалтера отмечают 21 ноября. Именно в этот день в 1996 году был подписан первый в России Федеральный закон № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете». Праздник не закреплен на официальном уровне. 28 ноября 1996 года закон «О бухгалтерском учете» вступил в силу из-за этого появились споры насчет даты Дня бухгалтера. Некоторые предпочитают отмечают День профессионального бухгалтера именно 28 числа.

Чиновники и специалисты финансового дела неоднократно предлагали официально закрепить День бухгалтера. Но, пока этого не произошло.

С праздником, дорогие и любимые пользователи! У меня совершенно отсутствует фантазия по части поздравлений. Поэтому👇👇👇 (извините).

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nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

110 подписчиков

Комментарии

70
  • Логотип nlukina
    nlukina
    10.11.23, 11:52

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    я все жду,  когда меня помидорами закидают за Апину)))

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      10.11.23, 11:59

      Владислав Савушкин

      Вы что? Вы что?

      Какие помидоры🍅

      Это ж гимн😀

      Ни один новогодний корпоратив нашей бухгалтерской фирмы не обходился без этого хита😉

      Песня, естественно, была про меня) Как единственного мужчину-бухгалтера нашего дружного коллектива😎

      • Логотип nlukina
        nlukina
        10.11.23, 12:01

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        мне только что сказали,  что бухгалтеры не очень любят эту песню. Дезинформация?))

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          10.11.23, 12:05

          Владислав Савушкин

          Я вам не скажу за всех бухгалтеров😀

          Сделав "красное стороно" этой профессии, я до сих пор периодически слушаю эту песню🎶

          С огромным удовольствием и приятными воспоминаниями😉

        • Логотип VikaV2193
          VikaV2193 10.11.23, 12:09

          ВикторияГлавный бухгалтер

          мне только что сказали,  что бухгалтеры не очень любят эту песню.

          Как песня она конечно сильно на любителя. ))

          Но ничего лучше нет. Песня из 90-х для моего поколения вызывает ностальгию однозначно

          • Логотип nlukina
            nlukina
            10.11.23, 12:11

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            согласна, ностальжи 

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 10.11.23, 12:14

          Главный бухгалтер

          мне только что сказали,  что бухгалтеры не очень любят эту песню.

          Ни разу такого не слышал даже отдалённо

          Дезинформация?))

          Ориентируясь на то сообщество в котором я общаюсь, реально и виртуально, да это самая лучшая песня о нашей профессии!

          Так что деза - полнейшая.

          (но может быть кому-то отдельному и не нравится. и мне так думается, что связано  наверняка в первую очередь  с исполнительницей. Такой момент тоже бывает.)

        • Логотип Buh Lo
          Buh Lo
          10.11.23, 15:06

          Светлана Вейс

          Это лучше, чем песня "Девочка главбух"😂

          Или, например "шедевр" группы Гудтаймс "Императрицы и князья"

          У дам из бухгалтерии

          Лёгкое амбре

          Полусладкого бокальчик

          Налей-ка, мальчик мне

          Как хочется прижаться

          К тёпленькой груди

          Шальной императрицы

          Из бухгалтерии

          Всё вокруг, как в сказке

          Фейерверки, пляски

          Даже самый злой волшебник

          В доброй маске

          Сегодня все вокруг друзья

          Императрицы и князья

          И охранник, и главбух

          Поднимают градусом корпоративный дух

          • Логотип nlukina
            nlukina
            10.11.23, 15:08

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            оой! вариант Алены Апиной мне нравится все больше и больше😂

          • Логотип Arhimed0
            Arhimed0 10.11.23, 15:51

            Главный бухгалтер

            Песня - это когда стихи положили на музыку

            а СОВРЕМЕННАЯ песня - это когда положили и на музыку, и на стихи!

        • Логотип Мирам
          Мирам Вчера в 09:55

          мне только что сказали,  что бухгалтеры не очень любят эту песню. Дезинформация?))

          я не люблю эту песню. и Апину не люблю. она почему-то у меня ассоциируется с пожизненной мартышкой...

          интересно было слушать тогда, потому-что все было относительно новое...

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 10.11.23, 12:01

      ВикторияГлавный бухгалтер

      С чего это?

      • Логотип nlukina
        nlukina
        10.11.23, 12:02

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        вам тоже нравится песня? Мне сказали, что зря я выбрала эту песню,  сейчас ругать будут))

        • Логотип Старый ворчун
          Старый ворчун 10.11.23, 12:17

          Нет

          зря я выбрала эту песню,

          М.б., зря выбрала именно этот вариант. Был же у Комбинашек  совершенно роскошный (особенно по тем временам) клип:

          https://www.youtube.com/watch?v=8eXc8A6MbYY

          • Логотип nlukina
            nlukina
            10.11.23, 12:20

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            вот! не подумала,  точнее плохо подумала над вариантом(( Ваш, конечно, намного лучше 

    • Логотип Arhimed0
      Arhimed0 10.11.23, 12:04

      Главный бухгалтер

      жду,  когда меня помидорами закидают за Апину)))

      не дождётесь!

      За такую Апину, не знаю кто уж там как, но я могу сказать только большое огромное СПАСИБО !

      • Логотип nlukina
        nlukina
        10.11.23, 12:06

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        я рада)) Пожалуйста)

  • Логотип Мирам
    Мирам 10.11.23, 11:57

    В ноябре три дня бухгалтера.

    всё правильно. 4,5,6 😂

  • Логотип IriEro
    IriEro 10.11.23, 12:11

    Ирина

    А чего мелочиться? Давайте объявим весь ноябрь месяцем бухгалтера, а?

    • Логотип nlukina
      nlukina
      10.11.23, 12:19

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а вот это по-нашему! К черту эти НДФЛ по два раза в месяц, пусть сами весь этот ворох отчетностей сдают,  а бухгалтеру отдохнуть полноценно надо!  

  • Логотип revita
    revita 10.11.23, 12:35

    Главный бухгалтер

    Вот почему мы обязательно должны делить этот праздник или с налоговиками или с полицейскими, ээх нет в жизни справедливости)))

  • Логотип FA
    FA 10.11.23, 12:50

    Евгений

    Профессиональные праздники, по моему, это хрень полная. Абсурд на день учителя все же знают. Поэтому нет праздника - и не надо.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      10.11.23, 13:00

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      А в чем абсурд? Что плохого, когда дарят цветы и поздравляют?

      • Логотип FA
        FA 10.11.23, 13:32

        Евгений

        В том, что: а) бОльшая часть учителей этого не заслуживает; б) лучше просто сделать нормальную зарплату.

        • Логотип vladsavushkin
          vladsavushkin
          10.11.23, 13:37

          Владислав Савушкин

          а) бОльшая часть учителей этого не заслуживает

          А судьи кто?🤔

        • Логотип nlukina
          nlukina
          10.11.23, 13:43

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          Кто и по каким критериям оценивает кто/что заслуживает? 

          • Логотип FA
            FA 10.11.23, 14:55

            Евгений

            Я, как родитель детей, которые в сумме учились в разных 4 школах. Учителя в среднем очень плохие. Везде. Из-за низкой зарплаты естественного отбора нет совсем, берут кого угодно. Профнепригодность адская.

            Есть звездочки в этом мраке, конечно. Они и тянут профессию, но их максимум 10%.

            • Логотип Arhimed0
              Arhimed0 10.11.23, 14:58

              Главный бухгалтер

              Из-за низкой зарплаты естественного отбора нет

              а Вы случайно не пробовали их низкую со своей высокой на цифрах сравнить??

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 10.11.23, 15:20

          Главный бухгалтер

          В том, что: а) бОльшая часть учителей этого не заслуживает;

          а при чём здесь чьи-то оценки. Профессиональный праздник - это праздник для человека занимающегося этой профессией.

          б) лучше просто сделать нормальную зарплату.

          У них НОРМАЛЬНАЯ зарплата. И даже очень НОРМАЛЬНАЯ

          • Логотип IriEro
            IriEro Вчера в 08:04

            Ирина

            Нормальная по сравнению с чем? 

            Вообще раздражает подход к зарплатам относительно места проживания. Типа, в глубоком Мухосранске можно платить раз в 5 меньше, чем в крупном городе. Мы живём в одной стране. Так почему учитель (медсестра, сантехник, дворник ..) из Магадана или Москвы имеет возможность за свою зарплату съездить в гости к родственникам на другой конец страны, а тот, кто работает где-нибудь в Иноземцево - нет? Это такой план по привязке людей к одному месту, чтобы не дёргались? 

            • Логотип nlukina
              nlukina
              Вчера в 08:29

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              Самый прикол, что в мухосранске яблоко может стоить дороже, чем в столице

            • Логотип Arhimed0
              Arhimed0 Вчера в 10:56

              Главный бухгалтер

              Нормальная по сравнению с чем? 

              с людьми, которые находятся рядом.

              Так почему учитель (медсестра, сантехник, дворник ..)

              Вообще, меня тоже раздражает, почему всё время нужно говорить только о ДВУХ профессиях, а все остальные - будто и не люди? И тем более, что у этих двух, зарплата ВЫШЕ всех остальных!

              Это такой план по привязке людей к одному месту, чтобы не дёргались? 

              Видимо это такой план, что бы каждая категория друг дружку ненавидела.

              • Логотип IriEro
                IriEro Вчера в 14:44

                Ирина

                Видимо это такой план, что бы каждая категория друг дружку ненавидела.

                О, даже Вы это заметили.

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