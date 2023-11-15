Шопинг удался: на что россияне потратились «11.11» на маркетплейсах

Только на Ozon в пик акции пользователи потратили 30 млрд руб., что на 64% больше, чем в прошлом году. В «Яндекс. Маркете» оборот вырос в полтора раза, а число покупателей — почти в два. Лидером по объему продаж стала игровая приставка Sony PlayStation 5. По количеству заказов в топе площадки оказались стаканы и кружки шведского бренда IKEA, сообщает «Коммерсантъ».
Активнее всего скидками воспользовались жители Краснодарского края, Ростовской и Свердловской областей, Республики Татарстан, Самарской области. В целом 63% от оборота в акции сделали именно эти регионы.
Некоторые товары пропадали с онлайн-полок маркетплейсов за считанные минуты. Например, приставки PlayStation 5 за 43 тыс. руб., что на 10-15 тыс. руб. дешевле, чем обычно раскупили за 10 минут.
Самой дорогой покупкой на Ozon стал автомобиль Chery Tiggo за 2 млн руб. Только за первые три часа 11 ноября было продано 12 таких машин
Самыми популярным «распродажными» категориями стали «товары для дома», «бытовая техника» и «электроника».
В этом году маркетплейсы особенно отметили спрос на товары для дома и ремонта. У «Яндекс. Маркета», например, продажи такой продукции выросли почти в три раза по сравнению с 2022 годом. А по количеству заказов лидирует посуда IKEA, электроинструменты, в топе — дрель-шуруповерт.
Россияне продолжают очень активно покупать онлайн одежду: она в распродаже 11/11 на четвертом месте. Впервые в топ самых востребованных категорий вошли аптечные товары и категория автомото, пишут специалисты Ozon.
Более 54% россиян ежемесячно тратят от 5000 до 20 000 рублей на маркетплейсах. А вы что покупаете в маркетплейсах? Сколько примерно в месяц тратите там? И верите ли вы в распродажи? Удавалось купить что-то стоящие с большой скидкой?
Комментарии13
Владислав Савушкин
Вайлдберриз😉
Книги...много книг...очень много книг😀
Недавно открыл для себя белорусские товары. Протеин отличный😉
Видишь распродажи? Вот и я не вижу. А они есть😁
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
я тоже на вайлдберриз, у меня пункт выдачи прямо в доме, очень удобно. А почему книги бумажные, все же скачать можно?
В основном покупаю детские вещи, обувь, химию, все для дома... собственно все я там покупаю. Что-то не смогла вспомнить, когда ходила последний раз в ТЦ за покупками
Владислав Савушкин
Можете считать меня старообрядцем в этом вопросе, но только бумага😀
Это ж кайф😉 Запах, тактильность🤓Душа, если хотите😏
Колоссальный бизнес кончено😎
Это если уже уходить в профессиональную стезю🤓
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
есть один главный вопрос - хранить их где?))
Бизнес да, колоссальный и все идут туда и идут. Но, это жилка должна быть, я вот точно знаю, что мне не надо туда, прогорю еще и должна останусь
Владислав Савушкин
Ну как где? Покупать книжные полки на ВБ😀
Я про первоисточник ВБ😎 Как его создали, как им управляют. Это ж махина😮
А заходить туда...Я больше про производство😎
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
сразу вспомнился диалог из Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен "Куда ставить-то? Да подожди ты"😁
А с этой точки зрения да, гениально и очень масштабно
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
я не шопилась)) выходной был, посвятила семье,отдыху и лени😀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
лень - любимое занятие!😂 А вы как лениться предпочитаете? На диванчике с книжкой и сериалом или есть какой-то еще полезный лайфхак по лени?
я тоже не шопилась, забыла посмотреть что там было
Книги,книги и только бумажные. Ещё покупаю товар, который можно только купить за 300км от нашего городка
Владислав Савушкин
Я знал, что не одинок😉😀
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
а вы их все потом храните?
ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО
nlukina когда-то, у кого-то я прочитала, что надо позволять себе лениться. Мне эта мысль запала в душу (можно сказать упала на благодатную почву). Поэтому, периодически, устраиваю себе ленивый день. Самое главное, не торопиться (вначале приходилось себя притормаживать), валяться, долго и интересно гулять рассматривая все по сторонам, не готовить (ограничиться пельменями или макаронами с сыром), пощелкать пультом от телевизора (толку никакого, так, для проформы), категорически не пользоваться гаджетами, читать бумажную книжечку, вышивать.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
звучит, как отличный план!