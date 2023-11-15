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Маркетплейсы

Шопинг удался: на что россияне потратились «11.11» на маркетплейсах

Маркетплейсы подвели итоги распродажи «11.11». Онлайн-шопоголиков становится все больше. Тенденция обусловлена уходом зарубежных брендов, большим ассортиментом товаров, удобным интерфейсом и развитой логистикой крупных платформ. Узнаем, что покупали сограждане во время «распродажи».
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Шопинг удался: на что россияне потратились «11.11» на маркетплейсах
Изображение от freepik.com

Только на Ozon в пик акции пользователи потратили 30 млрд руб., что на 64% больше, чем в прошлом году. В «Яндекс. Маркете» оборот вырос в полтора раза, а число покупателей — почти в два. Лидером по объему продаж стала игровая приставка Sony PlayStation 5. По количеству заказов в топе площадки оказались стаканы и кружки шведского бренда IKEA, сообщает «Коммерсантъ».

Активнее всего скидками воспользовались жители Краснодарского края, Ростовской и Свердловской областей, Республики Татарстан, Самарской области. В целом 63% от оборота в акции сделали именно эти регионы.

Некоторые товары пропадали с онлайн-полок маркетплейсов за считанные минуты. Например, приставки PlayStation 5 за 43 тыс. руб., что на 10-15 тыс. руб. дешевле, чем обычно раскупили за 10 минут.

Самой дорогой покупкой на Ozon стал автомобиль Chery Tiggo за 2 млн руб. Только за первые три часа 11 ноября было продано 12 таких машин

Самыми популярным «распродажными» категориями стали «товары для дома», «бытовая техника» и «электроника».

В этом году маркетплейсы особенно отметили спрос на товары для дома и ремонта. У «Яндекс. Маркета», например, продажи такой продукции выросли почти в три раза по сравнению с 2022 годом. А по количеству заказов лидирует посуда IKEA, электроинструменты, в топе — дрель-шуруповерт.

Россияне продолжают очень активно покупать онлайн одежду: она в распродаже 11/11 на четвертом месте. Впервые в топ самых востребованных категорий вошли аптечные товары и категория автомото, пишут специалисты Ozon.

Более 54% россиян ежемесячно тратят от 5000 до 20 000 рублей на маркетплейсах. А вы что покупаете в маркетплейсах? Сколько примерно в месяц тратите там? И верите ли вы в распродажи? Удавалось купить что-то стоящие с большой скидкой?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

111 подписчиков

Комментарии

13
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав Савушкин

    А вы что покупаете в маркетплейсах? Сколько примерно в месяц тратите там? И верите ли вы в распродажи? Удавалось купить что-то стоящие с большой скидкой?

    Вайлдберриз😉

    Книги...много книг...очень много книг😀

    Недавно открыл для себя белорусские товары. Протеин отличный😉

    Видишь распродажи? Вот и я не вижу. А они есть😁

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      я тоже на вайлдберриз,  у меня пункт выдачи прямо в доме,  очень удобно. А почему книги бумажные,  все же скачать можно?

      В основном покупаю детские вещи, обувь, химию, все для дома... собственно все я там покупаю.  Что-то не смогла вспомнить,  когда ходила последний раз в ТЦ за покупками 

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        1 час назад

        Владислав Савушкин

        А почему книги бумажные,  все же скачать можно?

        Можете считать меня старообрядцем в этом вопросе, но только бумага😀

        Это ж кайф😉 Запах, тактильность🤓Душа, если хотите😏

        Да тоже практически все на ВБ покупается. Одежда, бытовуха.

        Колоссальный бизнес кончено😎

        Это если уже уходить в профессиональную стезю🤓

        • Логотип nlukina
          nlukina
          1 час назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          есть один главный вопрос - хранить их где?))

          Бизнес да,  колоссальный и все идут туда и идут. Но, это жилка должна быть,  я вот точно знаю, что мне не надо туда, прогорю еще и должна останусь 

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            55 минут назад

            Владислав Савушкин

            есть один главный вопрос - хранить их где?))

            Ну как где? Покупать книжные полки на ВБ😀

            Бизнес да,  колоссальный и все идут туда и идут.

            Я про первоисточник ВБ😎 Как его создали, как им управляют. Это ж махина😮

            А заходить туда...Я больше про производство😎

            • Логотип nlukina
              nlukina
              50 минут назад

              Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

              сразу вспомнился диалог из Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен "Куда ставить-то? Да подожди ты"😁 

              А с этой точки зрения да,  гениально и очень масштабно  

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 51 минуту назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    я не шопилась)) выходной был, посвятила семье,отдыху и лени😀

    • Логотип nlukina
      nlukina
      48 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      лень - любимое занятие!😂 А вы как лениться предпочитаете? На диванчике с книжкой и сериалом или есть какой-то еще полезный лайфхак по лени?

      я тоже не шопилась,  забыла посмотреть что там было 

  • Логотип ВМВ
    ВМВ 14 минут назад

    Книги,книги и только бумажные. Ещё покупаю товар, который можно только купить за 300км от нашего городка

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      6 минут назад

      Владислав Савушкин

      Книги,книги и только бумажные.

      Я знал, что не одинок😉😀

    • Логотип nlukina
      nlukina
      5 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      а вы их все потом храните?

  • Логотип Татьяна-Васильевна
    Татьяна-Васильевна 8 минут назад

    ТатьянаГлавный бухгалтерЗАО

    nlukina когда-то, у кого-то я прочитала, что надо позволять себе лениться. Мне эта мысль запала в душу (можно сказать упала на благодатную почву). Поэтому, периодически, устраиваю себе ленивый день. Самое главное, не торопиться (вначале приходилось себя притормаживать), валяться, долго и интересно гулять рассматривая все по сторонам, не готовить (ограничиться пельменями или макаронами с сыром), пощелкать пультом от телевизора (толку никакого, так, для проформы), категорически не пользоваться гаджетами, читать бумажную книжечку, вышивать. 

    • Логотип nlukina
      nlukina
      5 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      звучит, как отличный план!

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