Шопинг удался: на что россияне потратились «11.11» на маркетплейсах

Маркетплейсы подвели итоги распродажи «11.11». Онлайн-шопоголиков становится все больше. Тенденция обусловлена уходом зарубежных брендов, большим ассортиментом товаров, удобным интерфейсом и развитой логистикой крупных платформ. Узнаем, что покупали сограждане во время «распродажи».

Только на Ozon в пик акции пользователи потратили 30 млрд руб., что на 64% больше, чем в прошлом году. В «Яндекс. Маркете» оборот вырос в полтора раза, а число покупателей — почти в два. Лидером по объему продаж стала игровая приставка Sony PlayStation 5. По количеству заказов в топе площадки оказались стаканы и кружки шведского бренда IKEA, сообщает «Коммерсантъ».

Активнее всего скидками воспользовались жители Краснодарского края, Ростовской и Свердловской областей, Республики Татарстан, Самарской области. В целом 63% от оборота в акции сделали именно эти регионы.

Некоторые товары пропадали с онлайн-полок маркетплейсов за считанные минуты. Например, приставки PlayStation 5 за 43 тыс. руб., что на 10-15 тыс. руб. дешевле, чем обычно раскупили за 10 минут.

Самой дорогой покупкой на Ozon стал автомобиль Chery Tiggo за 2 млн руб. Только за первые три часа 11 ноября было продано 12 таких машин

Самыми популярным «распродажными» категориями стали «товары для дома», «бытовая техника» и «электроника».

В этом году маркетплейсы особенно отметили спрос на товары для дома и ремонта. У «Яндекс. Маркета», например, продажи такой продукции выросли почти в три раза по сравнению с 2022 годом. А по количеству заказов лидирует посуда IKEA, электроинструменты, в топе — дрель-шуруповерт.

Россияне продолжают очень активно покупать онлайн одежду: она в распродаже 11/11 на четвертом месте. Впервые в топ самых востребованных категорий вошли аптечные товары и категория автомото, пишут специалисты Ozon.

Более 54% россиян ежемесячно тратят от 5000 до 20 000 рублей на маркетплейсах. А вы что покупаете в маркетплейсах? Сколько примерно в месяц тратите там? И верите ли вы в распродажи? Удавалось купить что-то стоящие с большой скидкой?