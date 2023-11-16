До уплаты имущественных налогом меньше месяца. Что будет, если на ЕНС нет денег

Граждан, как и юрлиц перевели на ЕНС (везунчики мы!). С этого года каждый налогоплательщик должен своевременно сформировать Единый налоговый платеж, чтобы через него оплатить свои налоги. А что делать, если денег недостаточно? Как оплатить, где узнать задолженность, какие грозят штрафы — обо всем этом в статье.

Последний день для своевременной уплаты имущественных налогов для граждан — 1 декабря. Налоговики уже отчитались, что рассылку налоговых уведомлений они уже закончили. Всем, кто обязан заплатить налоги, уведомления должны были уже прийти. ФНС сама рассчитает размер имущественных налогов и направляет их плательщикам. Россияне получат уведомления в личном кабинете и письмом по месту регистрации.

Кроме этого россияне могут получать налоговые уведомления и требования об уплате налогов в личном кабинете на портале «Госулуг». Чтобы воспользоваться услугой, необходимо направить заявление в налоговую о получении документов в электронной форме в личном кабинете. Его нужно подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Мне все уведомления пришли. В ЛК вот такая безрадостная картина🤦🏻‍♀️

Где деньги, Зин?

Пошаговая инструкция, как заплатить на Госуслугах:

Заходим на сайт госулуг, используя свою учетную запись. Вверху сайта найти меню «Платежи». Система покажет сумму, которую сразу можно заплатить, нажав на соответствующую кнопку.

С 1 октября изменился порядок списания денежных средств с ЕНС

Федеральным законом от 31.07.2023 №389-ФЗ внесены изменения в очередность списания денежных средств с Единого налогового счета. Страховым взносам отдан приоритет после налога на доходы физических лиц.

Очередность списания:

в первую очередь, списывается недоимка по НДФЛ , начиная с наиболее раннего момента ее возникновения;

во вторую — НДФЛ с момента возникновения обязанности по его перечислению налоговым агентом;

в третью очередь, погашается обязанность по уплате страховых взносов ;

далее списывается недоимка по иным налогам (сборам, страховым взносам), начиная с наиболее раннего момента ее возникновения;

в пятую очередь, погашается обязанность всех остальных налогов, авансовых платежей, сборов по текущем сроку уплаты, и уже затем, пени, проценты, штрафы.

На ЕНС не хватает денег для бронирования под налоги

С 1 октября 2023 года в статье 78 НК появился пункт 8, по которому ИФНС бронирует, другими словами — забирает с ЕНС сумму налога раньше срока его уплаты — в день, когда отправляет уведомление. Это может произойти, только если сальдо было положительным. Так же под уплату личных налогов бронируются и последующие поступающие на счет физлица суммы.

Если денег на ЕНС не хватит, тогда сумма налога уйдет в резерв после пополнения счета. В ФНС пояснили, если суммы на ЕНС, покрывающей уведомление полностью, не хватает, то зачет будет произведен пропорционально суммам указанных в нем налоговых обязанностей.

Про задолженность и штрафы

Если не заплатить налоги до 1 декабря, то уже со 2 декабря за каждый день просрочки начнут капать пени. Кроме того, инспекторы могут выписать штраф в размере 20 процентов от неоплаченной суммы. А если налоговики докажут, платеж не оплачен или занижен умышленно, то размер штрафа вырастет до 40 процентов от недоимки.

А еще вас не пустят за границу, если долг по исполнительным документам будет больше 30 тыс руб. Или если при задолженности свыше 10 тыс руб. вы на два месяца просрочите добровольное погашение. На сайте службы судебных приставов можно проверить исполнительные производства в отношении себя или другого человека. Для поиска надо ввести полное имя и дату рождения.

Узнать, сколько налогов осталось доплатить, можно по QR- или штрихкоду платежа, указанному в налоговом уведомлении. Если его отсканировать, отобразиться актуальная сумма налогов, подлежащих уплате (письмо от 20.10.2023 № БС-4-21/13385@). Также посмотреть всю информацию по задолженности можно на сайте ФНС в разделе «Информация о задолженности».

Кто уже успел заплатить свои личные налоги?