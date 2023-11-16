Еще одна! Человечество сделало огромную ошибку, когда дало женщине возможность получать образование

И снова, здравствуйте! Внезапно попался мне фрагмент интервью, в котором профессор (!) Мария Ведунова, директор института (!) доктор биологических наук (!), на голубом глазу заявила, что человечество сделало огромную ошибку, когда предоставило женщине возможность получать образование. Что?

Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование, — заявила Мария Ведунова.

— Смелое заявление, — журналист проекта «Эмпатия Манучи».

Нужна пояснительная бригада!

Женщина жила, у нее не было права голоса, она полностью зависела от мужчины. Вдруг выяснилось, что она может быть не глупее, чем мужчина. А при этом права у нее остаются такие же, как были, когда она полностью зависела от мужчины. Конечно, ей хочется равноправия. Право женщины на образование делает женщину успешной. Когда мы даем женщине образование, мы пускаем в мир новую точку зрения, новые возможности, многозадачность, и это уводит ее из семьи. Успешная женщина — она же должна реализовываться на работе, она должна делать бизнес. А кто же тогда будет рожать детей, заботиться о них, воспитывать? День всего лишь из 24 часов. Даже если женщина совсем перестанет спать, прожить две жизни — это сложно. Поэтому очевидный выбор — это уход из семьи, переход в чайлдфри, уход от каких-то вещей, которые связаны с обременением себя, — объяснила Мария Ведунова.

Простите, но у меня вопрос. А как эти дамы, достигшие успеха в карьере, становились сенаторами и директорами, если не через образование? Ещё раз извините.

Посмотреть интервью можно тут

Конечно, можно говорить, что слова вырваны из контекста, но что-то не очень похоже.

Вообще рассмотрение этого пещерного вопроса уже пугает. Может быть в Госдуме и законопроект какой-то уже подготовлен, а мы пока не в курсе?