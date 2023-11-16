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nlukina
Общество

Еще одна! Человечество сделало огромную ошибку, когда дало женщине возможность получать образование

Такое заявление сделала теперь директор (!) Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова.
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Еще одна! Человечество сделало огромную ошибку, когда дало женщине возможность получать образование
фото freepik.com

И снова, здравствуйте! Внезапно попался мне фрагмент интервью, в котором профессор (!) Мария Ведунова, директор института (!) доктор биологических наук (!), на голубом глазу заявила, что человечество сделало огромную ошибку, когда предоставило женщине возможность получать образование. Что?

Человечество сделало огромную ошибку, когда женщине дало возможность получать образование, — заявила Мария Ведунова.

— Смелое заявление, — журналист проекта «Эмпатия Манучи».

Нужна пояснительная бригада!

Женщина жила, у нее не было права голоса, она полностью зависела от мужчины. Вдруг выяснилось, что она может быть не глупее, чем мужчина. А при этом права у нее остаются такие же, как были, когда она полностью зависела от мужчины. Конечно, ей хочется равноправия. Право женщины на образование делает женщину успешной. Когда мы даем женщине образование, мы пускаем в мир новую точку зрения, новые возможности, многозадачность, и это уводит ее из семьи.

Успешная женщина — она же должна реализовываться на работе, она должна делать бизнес. А кто же тогда будет рожать детей, заботиться о них, воспитывать? День всего лишь из 24 часов. Даже если женщина совсем перестанет спать, прожить две жизни — это сложно. Поэтому очевидный выбор — это уход из семьи, переход в чайлдфри, уход от каких-то вещей, которые связаны с обременением себя, — объяснила Мария Ведунова.

Простите, но у меня вопрос. А как эти дамы, достигшие успеха в карьере, становились сенаторами и директорами, если не через образование? Ещё раз извините.

Посмотреть интервью можно тут

Конечно, можно говорить, что слова вырваны из контекста, но что-то не очень похоже.

Вообще рассмотрение этого пещерного вопроса уже пугает. Может быть в Госдуме и законопроект какой-то уже подготовлен, а мы пока не в курсе?

nlukina

nlukina

шеф-редактор в Клерк.Ру

113 подписчиков

Комментарии

9
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав Савушкин

    IMG_2960.pngНу вы поняли 😉

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      и правда,  все! 

  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав Савушкин

    Я увлекаюсь управленческой наукой и практикой😎

    Ну и по ходу пьесы изучаю биографии и практики крутых управленцев 😎

    Так вот предлагаю организовать очную ставку этих умозаключительниц с Наумовой Ольгой Валерьевной😎

    Например😉

    И послушать доводы сторон😀

    Почитайте кому интересно про Ольгу Валерьевну. Не каждый мужчина так преуспел в искусстве управленческой борьбы😎

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      это случайно не бывший гендир Пятерочки?

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        1 час назад

        Владислав Савушкин

        Она самая😎

        • Логотип nlukina
          nlukina
          1 час назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          по-моему на Форбс читала про нее,  в каком-то списке,  почитаю более внимательно

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            38 минут назад

            Владислав Савушкин

            Некоторое время сотрудничал с человеком, который работал под ее руководством 😎

            Так что мне посчастливилось перенять немного ее опыта 😎

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        1 час назад

        Владислав Савушкин

        В послужном списке еще сталепрокатный завод 🏭 

        Ну и так по мелочи😀

  • Логотип Ольга Ульянова аудитор
    Ольга Ульянова аудитор 50 минут назад

    Ольга УльяноваАудитор-консультант

    Женщины не рожают не из-за образования, а из-за низкого уровня жизни в целом у населения и отсутствия уверенности в завтрашнем дне. Мужчины брать ответственность на себя все больше не хотят, а какие баталии разворачиваются за долги по алиментам мы все видим по ТВ.

    И реализовываются женщины в карьере и впахивают на 3 работах тоже чтобы прокормить себя и семью. А не из праздного любопытства или от нечего делать... Не там корень зла ищут Господа  депутаты. 

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Общество

Еще одна! Человечество сделало огромную ошибку, когда дало женщине возможность получать образование

Такое заявление сделала теперь директор (!) Института биологии и биомедицины ННГУ им. Н.И. Лобачевского Мария Ведунова.

Еще одна! Человечество сделало огромную ошибку, когда дало женщине возможность получать образование
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