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Общество

Легко купить, но сложно починить. С китайскими автомобилями начались проблемы

У новых машин из КНР в России возникли проблемы с запчастями. В продаже часто нет необходимыми запчастей, комплектующие идут из Китая долго, а некоторые детали вообще не поддаются ремонту. Кто катается на китайце, поделитесь своим опытом.
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Легко купить, но сложно починить. С китайскими автомобилями начались проблемы
Картинка сделана Kandinsky 2.2

Страна пересела с европейцев и корейцев на китайцев. Доля китайских автомобилей по итогам августа составила порядка 92 %. Сейчас число марок китайских автомобилей на нашем рынке — 41. Логично предположить, что раз страну заполнили машины из Поднебесной, то и запчасти к ним должны поставлять в том объеме, который необходим. Но с ремонтом в целом и автозапчастями в частности возникли проблемы. Детали доставляют очень долго, а во многих сервиса порой не знают, как ремонтировать китайские машины.

Заказ запчастей напоминает квест, так автовладельцы китайского автопрома оценивают покупку деталей.

«У нахлынувших новых автомобилей из КНР (как по параллельному импорту, так и через дилеров) в России стали возникать проблемы из-за того, что китайцы оказались не готовы снабжать российский рынок деталями, софтом, техкартами по ремонту, диагностическим оборудованием.

Нет нормальных мануалов на эти новые китайские модели. Люди не знают, как ремонтировать коробки и моторы. Это не так, как раньше было c Volkswagen, BMW и другими известными марками. Открыл программу и тебе сразу показывает, какой номер у запчасти. Все понятно и открыто. С китайцами все иначе — с электронными базами напряженка.

И не стоит забывать, что не у всех дилеров присутствуют нужные детали. По бумагам может быть одно, на практике — другое», — рассказал автоподборщик из Краснодара Артем Зайцев «RG.RU».

Его слова подтвердили в автосервисах. Нет мануалов, нет каталогов запчастей на многие новые модели китайского производства. Также азиатские производители очень вольно относятся к формированию каталогов запчастей.

«В техдокументации никак не отражаются и модификации моделей. Все это серьезно усложняет подбор деталей. Зачастую заказ деталей напоминает квест», — сообщил директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Сложности с ремонтом возникают также по причине того, что разные предприятия в Китае, выпускающие комплектующие для машин, делают их не в соответствии с одними и теми же стандартами, поэтому детали с разных заводов для одной и той же модели зачастую отличаются друг от друга.

Что касается качества новых китайских машин, то мастера рекомендуют владельцам моделей, импортируемых из Китая, сделать упор на профилактику щелевой коррозии во всех скрытых полостях кузова автомобиля, подвески и электрооборудования.

По мнению экспертов ситуацию с деталями невозможно пока изменить, так как отрасль качественного сервисного обслуживания в Китае пока не сформировалась.

Самая популярная китайская автомобильная марка в России — Chery. За июль-август ее купили больше 12 тыс. машин. Haval также ставит рекорды бизнеса в нашей стране, ежемесячные объемы продаж марки, судя по рапортам дилеров, превысили 10-тысячную отметку и составили 11,2 тыс. автомобилей. Тройку лидеров брендов из Поднебесной в августе замыкает Geely, которая реализовала порядка 8 тыс. машин.

Коллеги, поделитесь своим опытом, что происходит на рынке автозапчастей? Как долго ждать их? Часто ли ломаются китайцы? Знаю, что в редакции у некоторых именно китайские автомобили, от вас тоже ждем комментарии.

Комментарии

12
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    55 минут назад

    Владислав Савушкин

    Утром - деньги, вечером - стулья

    Сначала - машины, потом - запчасти😉

  • Логотип IriEro
    IriEro 52 минуты назад

    Ирина

    Одноразовая машина?

    • Логотип nlukina
      nlukina
      47 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      по тем отзывам,  что я нашла в сети - да, хотелось бы послушать истории тут

      • Логотип vladsavushkin
        vladsavushkin
        42 минуты назад

        Владислав Савушкин

        Отзывы, как это обычно и бывает, будут противоположные😉 Скорее всего...

        Вопрос альтернативности автопрому из Поднебесной остается (-нется) открытым🚗

        • Логотип nlukina
          nlukina
          41 минуту назад

          Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

          корейцы если только 

          • Логотип vladsavushkin
            vladsavushkin
            39 минут назад

            Владислав Савушкин

            Солярис по цене паркетника/кроссовера🚙

            К моему комменту выше😀

            Нравится - не нравится...

            • Логотип ZZZhanna
              ZZZhanna 27 минут назад

              Жанна

              солярисы и киа теперь тоже у нас не производятся.

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                25 минут назад

                Владислав Савушкин

                Вопрос альтернативности отпадает😀

                • Логотип nlukina
                  nlukina
                  17 минут назад

                  Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

                  мне кажется у многих в принципе покупка машины отпадает, если раньше это были подъемные деньги,  у многих по две машины в семье было,  то сейчас цены кусаются 

                  • Логотип vladsavushkin
                    vladsavushkin
                    14 минут назад

                    Владислав Савушкин

                    Либо те, кого я встречаю на дороге - это не "многие", либо...одно из двух😀

                    Одни хавалы на дороге🚜

                    • Логотип nlukina
                      nlukina
                      6 минут назад

                      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

                      Может они ещё в начале всего вот этого самого купили их.

              • Логотип vladsavushkin
                vladsavushkin
                22 минуты назад

                Владислав Савушкин

                Можно ж пригнать "от соседей"😉

                Вопрос замороченности🙃

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Легко купить, но сложно починить. С китайскими автомобилями начались проблемы

У новых машин из КНР в России возникли проблемы с запчастями. В продаже часто нет необходимыми запчастей, комплектующие идут из Китая долго, а некоторые детали вообще не поддаются ремонту. Кто катается на китайце, поделитесь своим опытом.

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