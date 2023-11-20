Легко купить, но сложно починить. С китайскими автомобилями начались проблемы

У новых машин из КНР в России возникли проблемы с запчастями. В продаже часто нет необходимыми запчастей, комплектующие идут из Китая долго, а некоторые детали вообще не поддаются ремонту. Кто катается на китайце, поделитесь своим опытом.

Страна пересела с европейцев и корейцев на китайцев. Доля китайских автомобилей по итогам августа составила порядка 92 %. Сейчас число марок китайских автомобилей на нашем рынке — 41. Логично предположить, что раз страну заполнили машины из Поднебесной, то и запчасти к ним должны поставлять в том объеме, который необходим. Но с ремонтом в целом и автозапчастями в частности возникли проблемы. Детали доставляют очень долго, а во многих сервиса порой не знают, как ремонтировать китайские машины.

Заказ запчастей напоминает квест, так автовладельцы китайского автопрома оценивают покупку деталей.

«У нахлынувших новых автомобилей из КНР (как по параллельному импорту, так и через дилеров) в России стали возникать проблемы из-за того, что китайцы оказались не готовы снабжать российский рынок деталями, софтом, техкартами по ремонту, диагностическим оборудованием. Нет нормальных мануалов на эти новые китайские модели. Люди не знают, как ремонтировать коробки и моторы. Это не так, как раньше было c Volkswagen, BMW и другими известными марками. Открыл программу и тебе сразу показывает, какой номер у запчасти. Все понятно и открыто. С китайцами все иначе — с электронными базами напряженка. И не стоит забывать, что не у всех дилеров присутствуют нужные детали. По бумагам может быть одно, на практике — другое», — рассказал автоподборщик из Краснодара Артем Зайцев «RG.RU».

Его слова подтвердили в автосервисах. Нет мануалов, нет каталогов запчастей на многие новые модели китайского производства. Также азиатские производители очень вольно относятся к формированию каталогов запчастей.

«В техдокументации никак не отражаются и модификации моделей. Все это серьезно усложняет подбор деталей. Зачастую заказ деталей напоминает квест», — сообщил директор сети автосервисов Fit Service Алексей Рузанов.

Сложности с ремонтом возникают также по причине того, что разные предприятия в Китае, выпускающие комплектующие для машин, делают их не в соответствии с одними и теми же стандартами, поэтому детали с разных заводов для одной и той же модели зачастую отличаются друг от друга.

Что касается качества новых китайских машин, то мастера рекомендуют владельцам моделей, импортируемых из Китая, сделать упор на профилактику щелевой коррозии во всех скрытых полостях кузова автомобиля, подвески и электрооборудования.

По мнению экспертов ситуацию с деталями невозможно пока изменить, так как отрасль качественного сервисного обслуживания в Китае пока не сформировалась.

Самая популярная китайская автомобильная марка в России — Chery. За июль-август ее купили больше 12 тыс. машин. Haval также ставит рекорды бизнеса в нашей стране, ежемесячные объемы продаж марки, судя по рапортам дилеров, превысили 10-тысячную отметку и составили 11,2 тыс. автомобилей. Тройку лидеров брендов из Поднебесной в августе замыкает Geely, которая реализовала порядка 8 тыс. машин.

Коллеги, поделитесь своим опытом, что происходит на рынке автозапчастей? Как долго ждать их? Часто ли ломаются китайцы? Знаю, что в редакции у некоторых именно китайские автомобили, от вас тоже ждем комментарии.