Слив засчитан. Бухгалтеры жалуются, что налоговики слили их данные

Налогоплательщик жалуются, что после сдачи отчетов им начал приходить спам: предложения воспользоваться льготной лизинговой поддержкой и помощью по возмещению НДФЛ. Налоговики слили данные?

В ТГ-канале ФНС очередной холивар. Физики и бухгалтеры жалуются, что после сдачи отчетов и деклараций 3-НДФЛ стали получать различные рекламные предложения. У налогоплательщиком закрались опасения, что их данные налоговики сливают сторонним коммерческим компаниями.

Например, после сдачи 3-НДФЛ звонят сторонние организации и предлагают оказать помощь с возмещением НДФЛ. При чем, у этих компаний есть личные данные налогоплательщиков.

И это не единичный случай. Также многим приходит на почту рассылка с предложением воспользоваться льготной лизинговой поддержкой. При чем, это предложен уже приходит непосредственно из налоговой.

Бухгалтеры недоумевают — у нас теперь ФНС может спамить? Вот еще сообщение.

Что происходит? Неужели инспекторы сливают информацию? Коллеги, поделитесь, вам подобный спам приходил?