Слив засчитан. Бухгалтеры жалуются, что налоговики слили их данные

В ТГ-канале ФНС очередной холивар. Физики и бухгалтеры жалуются, что после сдачи отчетов и деклараций 3-НДФЛ стали получать различные рекламные предложения. У налогоплательщиком закрались опасения, что их данные налоговики сливают сторонним коммерческим компаниями.
Например, после сдачи 3-НДФЛ звонят сторонние организации и предлагают оказать помощь с возмещением НДФЛ. При чем, у этих компаний есть личные данные налогоплательщиков.
И это не единичный случай. Также многим приходит на почту рассылка с предложением воспользоваться льготной лизинговой поддержкой. При чем, это предложен уже приходит непосредственно из налоговой.
Бухгалтеры недоумевают — у нас теперь ФНС может спамить? Вот еще сообщение.
Что происходит? Неужели инспекторы сливают информацию? Коллеги, поделитесь, вам подобный спам приходил?
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Комментарии10
Владислав Савушкин
СПАМНС😏
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
скоро и от депутатом будем получать вместе с законопроектами рассылку на услуги адвоката
Жанна
это давно существующий факт.
Пример:
При регистрации нового юр.лица на телефон, указанный в заявлении, в первый и второй день после регистрации фирмы приходят до 20 (мы специально считали) предложений от всех подряд банков на открытие расчетного счета.
И это не единичный случай.
Кроме ФНС, банки больше нигде не могли получить этот номер.
"И эти люди запрещают нам ковыряться в носу".
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
потрясающе! вот и вся защита данных...
Добрый день. Например, после сдави 3-НДФЛ - опечатка.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
спасибо большое!
А с *** еще веселее будет.
Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру
с кем?
клерк, зачем вы всю эту ***** воспроизводите.
источником рассылки вот этого, например, являются местные и региональные власти. иногда прибегающие в этом плане к сотрудничеству с ИФНС с целью доведения информации до НП об осуществляемых мерах поддержки в регионе..
во всех регионах свои приоритетные виды деятельности, которым чем-то да помогается. и льготные "лизинговые" поддержки есть в т.ч. варианты поддержки и приоритетные виды деятельности пересматриваются ежегодно.
другой вариант слива -увольнение сотрудника из лизинговой компании (а так же оптовой компании, агентств недвижимости, бухгалтерско/юридических историй и +100500), прихватывающих при увольнении кропотливо и годами кем-то собираемых базы клиентов. а базы собираются где только можно. по случайным рекламкам с указанием контактов, из соц. сетей и т.п.
третий вариант слива. через что недавно прошла я.
просто записалась на вебинар (в форме заявления ессно оставив свои контакты). потом две недели огребалась от шквала не понятных звонков.
и вот история то ли это достаточно крупный учебный центр сам так "подрабатывает" или держит таких сотрудников.....
и причем здесь ИФНС?