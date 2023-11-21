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Бухгалтеры

Слив засчитан. Бухгалтеры жалуются, что налоговики слили их данные

Налогоплательщик жалуются, что после сдачи отчетов им начал приходить спам: предложения воспользоваться льготной лизинговой поддержкой и помощью по возмещению НДФЛ. Налоговики слили данные?
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Слив засчитан. Бухгалтеры жалуются, что налоговики слили их данные

В ТГ-канале ФНС очередной холивар. Физики и бухгалтеры жалуются, что после сдачи отчетов и деклараций 3-НДФЛ стали получать различные рекламные предложения. У налогоплательщиком закрались опасения, что их данные налоговики сливают сторонним коммерческим компаниями.

Например, после сдачи 3-НДФЛ звонят сторонние организации и предлагают оказать помощь с возмещением НДФЛ. При чем, у этих компаний есть личные данные налогоплательщиков.

И это не единичный случай. Также многим приходит на почту рассылка с предложением воспользоваться льготной лизинговой поддержкой. При чем, это предложен уже приходит непосредственно из налоговой.

Бухгалтеры недоумевают — у нас теперь ФНС может спамить? Вот еще сообщение.

Что происходит? Неужели инспекторы сливают информацию? Коллеги, поделитесь, вам подобный спам приходил?

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Комментарии

10
  • Логотип vladsavushkin
    vladsavushkin
    1 час назад

    Владислав Савушкин

    Бухгалтеры недоумевают — у нас теперь ФНС может спамить?

    СПАМНС😏

    • Логотип nlukina
      nlukina
      1 час назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      скоро и от депутатом будем получать вместе с законопроектами рассылку на услуги адвоката 

  • Логотип ZZZhanna
    ZZZhanna 27 минут назад

    Жанна

    У налогоплательщиком закрались опасения, что их данные налоговики сливают сторонним коммерческим компаниями.

    это давно существующий факт.

    Пример:

    При регистрации нового юр.лица на телефон, указанный в заявлении, в первый и второй день после регистрации фирмы  приходят до 20 (мы специально считали) предложений от всех подряд банков на открытие расчетного счета. 

    И это не единичный случай.

    Кроме ФНС, банки больше нигде не могли получить этот номер.

    "И эти люди запрещают нам ковыряться в носу".

    • Логотип nlukina
      nlukina
      5 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      потрясающе! вот и  вся защита данных... 

  • Логотип cheprasova
    cheprasova 26 минут назад

    Добрый день. Например, после сдави 3-НДФЛ - опечатка.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      5 минут назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      спасибо большое!

  • Логотип Лидия Новожилова
    Лидия Новожилова 14 минут назад

    А с *** еще веселее будет.

    • Логотип nlukina
      nlukina
      4 минуты назад

      Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

      с кем?

  • Логотип Мирам
    Мирам 12 минут назад

    клерк, зачем вы всю эту ***** воспроизводите.

    Также многим приходит на почту рассылка с предложением воспользоваться льготной лизинговой поддержкой. При чем, это предложен уже приходит непосредственно из налоговой.

    источником рассылки вот этого, например, являются местные и региональные власти. иногда прибегающие в этом плане к сотрудничеству с ИФНС с целью доведения информации до НП об осуществляемых мерах поддержки в регионе..

    во всех регионах свои приоритетные виды деятельности, которым чем-то да помогается. и льготные "лизинговые" поддержки есть в т.ч. варианты поддержки и приоритетные виды деятельности пересматриваются ежегодно.

    другой вариант слива -увольнение сотрудника из лизинговой компании (а так же оптовой компании, агентств недвижимости, бухгалтерско/юридических историй и +100500), прихватывающих при увольнении кропотливо и годами кем-то собираемых базы клиентов. а базы собираются где только можно. по случайным рекламкам с указанием контактов, из соц. сетей и т.п.

    третий вариант слива. через что недавно прошла я.

    просто записалась на вебинар (в форме заявления ессно оставив свои контакты). потом две недели огребалась от шквала не понятных звонков.

    и вот история то ли это достаточно крупный учебный центр сам так "подрабатывает" или держит таких сотрудников.....

    и причем здесь ИФНС?

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