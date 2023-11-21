Бухгалтеры шутят. Юмор из ТГ-канала ФНС

В чате ФНС бухгалтеры иногда находят в себе силы пошутить.
Поделитесь какой-нибудь веселой историей, шуткой или анекдотом. Поднимем друг другу настроение в понедельник😉!
nlukina
шеф-редактор в Клерк.Ру
Аренда помещений, заработная плата сотрудникам, поставки расходных материалов — эти и другие необходимые затраты можно сократить при грамотном подходе руководителя. Как оптимизировать расходы и остаться на плаву, рассказываем в этой статье.
Разберем, какие карьерные возможности есть у бухгалтера с опытом работы в 1С и причем тут IT.
Среди россиян нет единого мнения о том, должно ли государство стимулировать возвращение уехавших специалистов. 20% опрошенных предложило не впускать релокантов обратно.
Смотрите запись и узнайте, как вести бухгалтерский и налоговый учет по актуальным требованиям! Что-то осталось неясным? Готовьте свои вопросы экспертам, они ответят на очередной конференции, которая пройдет уже 5 декабря в Москве!
Здравствуйте уважаемые бухгалтеры! Вопрос тем, кто ведет ИП, может глупый, но давно мне интересно как другие делают. Подскажите, как вы оплачиваете сервисы сдачи отчетности (Контур, 1С, СБИС и т.д.) все ежегодно оплачивает ИП или Вы то же как-то участвуете?
Если ИФНС требует предоставить документы (информацию), то наверняка есть какие-то претензии по фактам, которые вскрылись в процессе автоматизированного анализа полученной налоговой информации.
Забирайте профессиональные курсы со скидкой до 85%.
Компания продолжит развивать франчайзинговую сеть семейных ресторанов. Оценочная стоимость сделки составила 600-800 млн рублей.
В чате ФНС не только жалобы на счет ЕНС и прочие холивары, но есть и юмор. Разбавим хмурый понедельник.
При сдаче в аренду помещений ИП может применять ПСН. При этом к доходам в рамках ПСН относится как арендная плата, так и возмещение коммунальных расходов от арендаторов.
Как подарить сотрудникам уверенность в работодателе? Удовлетворить главную потребность человека в безопасности, в том числе и в безопасности труда! К такому выводу пришли участники бизнес-завтрака и партнеры БИОТ. Узнаем в деталях, как же это сделать и с какими трудностями можно столкнуться.
В 2024 году налоговики будут особое внимание уделять проверкам сделок с взаимозависимыми лицами, бизнеса с признаками искусственного дробления и запустят ряд тематических проверок.
Даем добро на саморекламу! Коллеги, каждый 3-й понедельник месяца в 11.00 МСК вы можете написать в комментариях под этим постом о себе и своей компании. Делитесь полезной информацией, оценивайте, обсуждайте, получайте отзывы, находите клиентов и расширяйте деловые связи.
К выбору водителя нужно подойти максимально ответственно. Важно не только проверить действительность документов, особенно водительских прав, но и другие данные, например, наличие задолженностей по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам. Ведь если есть долги, это создаст дополнительную нагрузку на бухгалтеров компании, которым придётся работать с исполнительными листами и рассчитывать платежи.
Возбуждать уголовное дело теперь возможно на основании Акта выездной налоговой проверки.
Если вы начинающий предприниматель, быстро стартовать без сайта можно на Авито. А для действующего бизнеса — это дополнительный канал продаж.
Высокие ставки на ипотеку без льгот и скидок от банков приведут к тому, что кредит на жилье станет неподъемным.
Любовь, чувства, отношения, все это термины какие-то неопределенные. Эмоций больше, чем логики. А ведь мы этими понятиями свой образ жизни оправдываем. Например, сожительство.
Бухгалтерский компас: рассчитываем больничный для новых сотрудников в 1С:ЗУП. Два примера шаг за шагом.
Все самые важные и интересные финансовые новости в России и мире за неделю: ЕС готовит 12-й пакет санкций, в Израиле и Казахстане обособляют инвестиционные активы всех граждан РФ, иностранцы должны целиком допродать Яндекс до конца года, а ИА «Панорама» в очередной раз доказала свои провидческие способности.
Добрый день ! В соответствии с действующим законодательством, при оказании услуг по договору публичной оферты , необходимо соблюдать условия, предусмотренные этим договором . Если в договоре не предусДоговор-оферты
Добрый день! Вполне достаточно. Если коммунальные платежи вы возмещаете отдельным платежом сверх арендной платы, отражайте их в расходах на дату оплаты в общем порядке (подп. 5 п. 1ст. 254, подп. 5 п.Ком.услуги УСН доходы-расходы
Комментарии