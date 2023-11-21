Бухгалтеры шутят. Юмор из ТГ-канала ФНС

Как проверять водителей при приеме на работу

К выбору водителя нужно подойти максимально ответственно. Важно не только проверить действительность документов, особенно водительских прав, но и другие данные, например, наличие задолженностей по штрафам ГИБДД, налогам и кредитам. Ведь если есть долги, это создаст дополнительную нагрузку на бухгалтеров компании, которым придётся работать с исполнительными листами и рассчитывать платежи.